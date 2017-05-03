О главном. Одним «гнойником» на теле Человечества скоро станет меньше?

В минувшую субботу, 29 апреля у берегов Северной Кореи в Японском море начались крупные маневры военных Южной Кореи и ударной группы американских ВМС во главе с атомным авианосцем Carl Vinson.

Таким образом американские власти реагируют на очередное испытание северо-корейской межконтинентальной баллистической ракеты. Как известно, Северная Корея — страна с одним из самых бесчеловечных государственных режимов в современном мире, упорно разрабатывает ядерное оружие и средства его доставки.

При этом руководство страны открыто угрожает применить ядерное оружие против Южной Кореи, Японии и США. Чрезвычайно дорогостоящая атомная и ракетная программы реализуются на фоне чудовищной бедности (так, голод в конце 1990-х унёс жизни 10% населения страны) и беспощадного террора коммунистических властей в отношении населения. Подробная статья о ситуации в Северной Корее — на стр.13 (сразу предупреждаю, слабонервным её лучше не читать).

Судя по всему, США, заручившиеся на недавних переговорах поддержкой Китая, фактически предъявили Северной Корее ультиматум. Есть вероятность, что в ближайшее время одним «гнойником» на теле человечества станет меньше. - при поддержке (а скорее — под угрозой) американской авианесущей группы Северная Корея будет, де-факто, оккупирована китайскими войсками с перспективой передачи под опёку Южной Корее.

Впрочем, давайте посмотрим, как и что будет происходить...