Навальный призывает провести следующую серию митингов против коррупции 12 июня

Вот что написал на эту тему сам Алексей 12 апреля:

"Официальный государственный праздник и выходной день. День России. Мы же с вами боремся за лучшее будущее для России, верно?

Вот давайте 12 июня и выйдем на улицы с нашими прежними лозунгами и под государственными флагами.

У нас есть 2 месяца подготовки. Привлечём ещё больше городов, соберём ещё больше народу.

Любой нормальный человек сейчас за нас. Надо просто хорошенько объяснить, что происходит.

Где бы вы ни были, в каком бы городе ни жили. Даже в самом маленьком. Объединяйтесь с единомышленниками и начинайте подготовку к акции 12 июня. Пусть вас будет три-четыре человека, но зато вы будете знать, что рядом с вами – лучшие три человека".

А 27 апреля неизвестные преступники, действующие, понятое дело. в интересах путинского режима, залили Алексею Навальному лицо зелёнкой с какой-то едкой добавкой. В результате у него сильно обожжён один глаз, потеря зрения на 80%. При этом уголовное дело не возбуждается, хотя нападение на Алексея было снято и показано пропагандистским телеканалом РЕН-ТВ с заботливо замазанными лицами нападавшего и ещё одного негодяя, снимавшего момент совершения преступления.

Некоторые журналисты любят сравнивать Россию с нацистской Германией. Но вот эти выходки с зелёнкой — это скорее похоже не на фанатичного убийцу Адольфа Гитлера, а на другого, более мелкого диктатора — на фашистского вождя Италии Бенито Муссолини. Одним из любимых приёмов компрометации оппозиционеров при Муссолини был такой: человека хватали, насильно кормили слабительным, не пускали в туалет, а потом вышвыривали, обгадившегося, где-нибудь в людном месте.

Муссолини, правда, плохо кончил — итальянские партизаны сначала расстреляли его, а потом труп повесили за ноги — на всеобщее обозрение.