Навальный собирается на выборах мэра Москвы поддержать кандидата от КПРФ

Оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью радиостанции "Эхо Москвы в Уфе" допустил, что на выборах мэра Москвы поддержит кандидата от КПРФ Андрея Клычкова. "Мне кажется, что самый сильный кандидат — Клычков, от коммунистов", — заявил Навальный и добавил, что, по его мнению, у коммунистов больше шансов на победу, чем у представителей "Яблока".

"Победить кандидата "Единой России" настолько важно, что можно и нужно объединиться с коммунистами", — отметил основатель Фонда борьбы с коррупцией. Так Навальный ответил на вопрос о том, будет ли он сотрудничать со штабом экс-депутата Дмитрия Гудкова, который также собирается баллотироваться на пост мэра.

Для Гудкова эта информация, по его словам, стала новостью.

"Но я не удивлен: он (Навальный) меня и на думских выборах не поддерживал", — рассказал бывший депутат Госдумы.

По словам Гудкова, он не рассчитывал на поддержку Навального, поэтому его высказывание его "не расстроило".

Источник: Каспаров.ру