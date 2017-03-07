В Крыму детский футбольный матч приравняли к митингу и разогнали

Директор школы в поселке Краснокаменка городского округа Феодосия прервала футбольный матч местных дворовых команд на школьном стадионе, объяснив это тем, что он не был согласован с администрацией города.

Как рассказали участники матча в группе «Феодосия Подслушано» в соцсети «ВКонтакте», матч прервали «директор школы и участковый», назвав мероприятие «несанкционированным террористическим митингом». Продолжить мероприятие участникам также запретили, пишет РБК.

По их словам, «молодежь самостоятельно решила устроить соревнование между дворовыми командами», так как в городе не «проводится никаких спортивных массовых мероприятий для молодежи и пожилых людей» и других мест для занятий спортом тоже нет. Участники мероприятия добавили, что после того, как ребята продолжили игру, директор школы «приказал забрать футбольные ворота».

На видео, прикрепленном к записи в соцсети, видно, что полицейский и представитель школы требуют, чтобы подростки покинули футбольное поле, так как оно является территорией школы.

Как заявили РБК в пресс-службе МВД по Республике Крым, сотрудник полиции не препятствовал проведению футбольного матча в поселке Краснокаменка. «В отдел МВД России по Феодосии поступило сообщение, что в одном из поселков района проходит несанкционированное спортивное мероприятие. Для проверки этой информации на место прибыл сотрудник УМВД России по Феодосии, который провел с собравшимися разъяснительную беседу. Сотрудник полиции не препятствовал проведению спортивной игры», — рассказал представитель ведомства.

Мэр Феодосии Станислав Крысин выступил против отмены несогласованного матча дворовых команд в поселке Краснокаменка, об этом РБК заявила руководитель пресс-службы администрации города Феодосии Виктория Иванова.

По ее словам, Крысин на аппаратном совещании 6 марта по жалобам жителей выяснял обстоятельства субботнего инцидента. «По мнению мэра, запрещать матч было нельзя. Администрация школы должна была проконтролировать ситуацию на стадионе, а не останавливать игру», — подчеркнула глава пресс-службы. По ее мнению, очевидцы, снимавшие видео, «исказили ситуацию». Заявлений со стороны представителей власти о том, что на стадионе проходит «несанкционированный террористический митинг», не звучало.​

По ее словам, проходившая на территории школы игра «не была ни с кем согласована, как того требует российское законодательство». «Директор школы, которая отвечает за происходящее на стадионе, уведомлена не была», — рассказала Иванова.