Как получить разрешение и установить индивидуальное отопление в многоквартирном доме

Проживая в многоквартирных домах с центральным отоплением, многие жалуются на холодные батареи в квартирах. При этом счет за тепло приходит как за соответствующий нормальной температуре помещения. Решить вопрос со снабжающей организацией о пересмотре тарифов или расчетов за поставленную теплоэнергию часто не удается, так как у них свои проблемы. Остается один способ – перейти на индивидуальное отопление, о чем и поговорим ниже.

Конечно, можно установить тепловые приборы, которые сэкономят деньги, однако и температура в квартире от них не повысится. Кроме того, пластиковые окна и различное утепление снаружи и внутри также мало дает результатов. Ниже вы узнаете, как сделать так, чтобы вы были в квартире с автономным теплом.

На фото – двухконтурный современный газовый котел для автономного квартирного обогрева

Почему автономное отопление выгодно. Стоимость тепла – один из факторов перехода

Еще один минус центрального отопления – высокая цена. Скорее всего, вы уже спрашивали знакомых, которые пользуются автономным обогревом об их затратах на тепло в месяц и были очень удивлены. Действительно в этом случае расходы сокращаются в 3 и более раз, при этом в квартире температура 23-25 ˚С весь отопительный сезон, чего с ЦО получить чаще всего не удается.

Индивидуальная система отопления в многоквартирном доме дает возможность получить качественное тепло за гораздо меньшие деньги

Из-за чего такой тариф?

Помимо стоимости тепловой энергии в расценках «сидят» и другие затраты:

Обслуживание, ремонтные работы, замена теплотрасс. Эксплуатация тяжелой техники при раскопке траншей, теплоизоляционные работы, стоимость труб и другие производственные траты. Включены также неизбежные потери тепла, происходящие по пути теплоносителя к потребителю. Это можно часто наблюдать по парящим дорожкам в зимнее время. Дорогая энергия из-за неправильной теплоизоляции просто уходит в атмосферу, а подавляющему большинству потребителям приходиться за это платить. Обслуживание и ремонт запорной арматуры, установленной в тепловых узлах, произведение расчетов диаметров сопел в элеваторах, а также другие неизбежные смежные работы. Оплата руководящего аппарата, бухгалтеров, инженеров, руководителей участков и обычных рабочих тоже должен оплачивать потребитель.

Если же вы сможете установить в квартире автономное отопление, платить придется только за потраченный газ. Можно, конечно, посчитать сюда и затраты на установку, на разрешение властей и другие расходы, но, спустя 2-4 года, а может и быстрее, так как все зависит от площади помещения и стоимости тепловой энергии, они полностью себя оправдают.

Схема автономного обогрева в квартире

Удобство

Любой из нас, если бы он обладал достаточным ресурсом, готов платить за комфорт. Автономное отопление его полностью гарантирует. Фактически вы сами определяете – когда его включать, а не только с 15 октября, и когда выключать, можно и позднее 15 апреля (сроки для средней полосы страны).

В квартире будет установлена такая температура, которая будет для вашей семьи комфортной, а не то, какое количество теплоэнергии придет по магистральным трубопроводам. Теперь пластиковые окна не будут «плакать», а на наружной стене не появится грибок и плесень от недостатка обогрева.

Кроме того, теперь можно легко контролировать свои траты на тепло и отключать или делать температуру ниже, если это необходимо. Согласитесь, при использовании ЦО это не дает никакой пользы, все заплатят одинаково.

Многоквартирные дома с индивидуальным отоплением с общей котельной

Аргументы против

Любая система состоит из положительных и отрицательных качеств.

Какие недостатки таит в себе индивидуальный обогрев рассмотрим ниже:

Высокая стоимость оборудования, из-за чего его окупаемость может исчисляться годами. Это касается и газового котла, и трубопроводов, и радиаторов отопления, и циркуляционного насоса, а также траты на их монтаж, если вы не будет их устанавливать своими руками.

После отсоединения от ЦО в квартире останутся только стояки, поэтому придется затратить время и ресурсы на установку нового контура системы отопления.

Придется потратить деньги на монтаж газового котла и счетчика – это делают только представители организаций, имеющих соответствующую лицензию. Инструкция допускает котел только с закрытой горелкой, воздухозабор — с улицы. Иначе при закрытых окнах уровень кислорода в воздухе быстро упадет, и жильцы рискуют задохнуться.

Стоимость котла разная и зависит от производителя оборудования, кроме того, он может быть одно- или двухконтурным (добавляется горячее водоснабжение), что также несет определенные траты.

Монтаж газового котла доверьте специалистам

Отвод продуктов горения тоже может стать проблемой, так как вентканал не везде рассчитан на пропуск большого объема горячего воздуха.

Соседи могут возмутиться при установке коаксиального воздуховода, проходящего через стену, так как выхлопы котла будут неизбежно попадать на верхние этажи.

Нельзя забывать о противопожарной безопасности.

Рост тарифов на «голубое топливо» также неизбежен, так как газ является невосполнимым природным ресурсом.

При выборе источника тепла выполните все требования закона

Возражения властей

Сегодня те, кто решил установить в квартире индивидуальное отопление, сталкиваются с отказом чиновников. Данный вопрос у них очень непопулярный и для этого есть причины:

Экономические В этом случае поток денежных средств в бюджет ЖКХ существенно уменьшится, что сократит доход чиновников. Также это станет проблемой в финансовом плане, когда наступит время обслуживания или ремонта изношенных систем отопления, потому что не все смогут установить «автономку». Технические При организации централизованного отопления в расчет принималось то, что во всех квартирах многоэтажного дома будет примерно одинаковая температура – одни и те же радиаторы по стояку, нагрев теплоносителя почти не отличается.При установке автономного отопления теоретически может произойти следующее – если снизить среднюю температуру в квартире на несколько градусов, начнется переток тепла через стены и перекрытия от соседних квартир. Тем самым вы начнете пользоваться ним нелегально, а у соседей станет холоднее. На практике все бывает с точностью до наоборот.А, что произойдет, когда вы уедете, а квартира останется без отопления? Расход тепла увеличится, так как ее придется также обогревать, что может в перспективе привести к промерзанию внутренних перегородок и разморозки водопровода.

Монтаж индивидуального отопления

Если вы приняли решение отключиться от ЦО, никаких сюрпризов «автономка» не принесет. Разводка и подключение радиаторов будет точно такой же, как и при создании отопления в частном доме.

Совет: если сомневаетесь в своих знаниях и навыках, лучше обратитесь к профессионалам сантехникам.

Установка индивидуального отопления в многоквартирном доме может проводиться самостоятельно

При выборе циркуляции есть только два варианта – естественная и принудительная. Когда вы выбрали настенный котел, о первом способе можно забыть, так как источник тепла будет расположен выше отопительных приборов, поэтому создать нормальное движение теплоносителя не получиться. Хорошая новость в том, что в современных бытовых настенных котлах отопления циркуляционный насос размещен в его корпусе, поэтому это облегчит подключение системы.

Радиаторы

В автономной системе отопления, в отличие от центрального, параметры теплоносителя всегда стабильны. Температура и давление не превышают заданных, поэтому не возникает гидроударов.

Лучше всего – алюминиевый радиатор

В этом случае лучшим вариантом являются — алюминиевые батареи. Они обладают красивым внешним видом, их цена невысокая, а теплоотдача на секцию в 2 раза превышает чугунные аналоги.

Совет: можно также рассмотреть установку в квартире водяного теплого пола, для которого нужна небольшая температура в котле.

Хотя в этом случае нужно обращать внимание на высоту потолков, чтобы они «не давили» после ремонта. К тому же и сама переделка потребует глобальных преобразований.

Трубопровод

В нашем случае и параметры стабильны, и давление небольшое, поэтому лучше остановиться на пластике. Его стоимость гораздо дешевле стальных труб, к тому же соединить их можно недорогим специальным паяльником своими руками.

Остается только выбрать из:

Армированных полипропиленовых труб для отопления, что будет являться самым дешевым вариантом и потребует для монтажа минимальный набор инструментов и некоторых навыков. Армирование, главным образом, позволяет уменьшить тепловое расширение подводок и розлива.

Армированный полипропилен можно соединить специальным паяльником

Сшитого полиэтилена, который обойдется не только несколько дороже по цене, но и для работы с ним потребуется дорогой инструмент — экстендер.В результате получим более долговечную систему и большую устойчивость к давлению и температуре, хотя это не является решающим фактором.

Разводка труб по квартире

Самым дешевым вариантом считается «ленинградка» или однотрубная система, но, если у вас есть возможность установить ее по периметру помещения. В этом случае радиаторы врезаются в отопительный контур параллельно и не разрывают его.

Совет: для регулировки температуры в каждой батарее независимо можно использовать схему с байпасами.

Неудобство в данном случае заключается в обводке входной и балконной двери сверху или снизу. Но и двухтрубная разводка даст возможность сделать только 2 независимых полуконтура с 2-х сторон от одной из дверей, так как вторую также придется обводить.

Коллекторная разводка

Мы рекомендуем с точки зрения удобства и эстетики — коллекторную схему подсоединения радиаторов, которую еще называют лучевой. В этом случае к каждому отопительному прибору будет подходить собственная подводка, уложенная обычно в пол. В этом случае также нужно предварительно рассчитать высоту потолка, которая получиться после выполнения стяжки.

Совет: если в квартире есть деревянный дощатый пол, лучевую разводку можно проложить между лаг, для чего потребуется частичная разборка покрытия. Юридическая часть

Из вышесказанного понятно, что установить автономную систему в квартире не составит труда. Поэтому необходимо решить главную проблему – бюрократическую. И тут многие получают отказ от чиновников, которые ссылаются на ФЗ №190 «О теплоснабжении», где якобы сказано, что запрещается в многоквартирном доме переходить на индивидуальное отопление. Отчаиваться не стоит, а нужно рассмотрим вопрос детальнее.

Платить теперь придется только за потраченный газ

Пока, происходит неверное толкование многими действующего законодательства. На самом деле, закон не запрещает, а только конкретизирует типы котлов, которые можно устанавливать. Для чего необходимо прочитать Постановление Правительства РФ № 307 от 16.04.12 г., а именно п. 44.

В нем указано, что запрещено устанавливать источники тепловой энергии, для работы которых используется природный газ,у которых:

нет закрытой камеры сгорания;

отсутствует автоматика безопасности, которая прекращает подачу топлива при:

отсутствии электроэнергии;

неисправных цепях защиты;

погасании пламени горелки;

падении давления теплоносителя ниже допустимого предела;

достижении теплоносителем предельно допустимой температуры;

нарушении дымоудаления;

теплоноситель может нагреваться выше 95˚;

давление теплоносителя превышает 1 МПа.

Снижая температуру на батарее, вы будете меньше тратить за тепло

Из этого следует, что по действующему законодательству разрешен переход на автономное отопление с применением современных отопительных котлов, которые отвечают указанным выше требованиям. Судебная практика судов общей юрисдикции по данному вопросу показывает, что отказ органа местного самоуправления на основании п. 15 ст. 14 ФЗ «О теплоснабжении» в переоборудовании системы отопления, не признается в судах и отменяется.



Вывод

Перевод квартиры на автономное отопление не только возможно, но и выгодно, так как при этом затраты на тепло будут ограничиваться только стоимостью газа. Первоначальные затраты могут быть большими, но их можно реально сэкономить, если монтаж системы отопления сделать самостоятельно.

При выборе котлов необходимо исходить из требований законодательства. Видео в статье даст возможность найти дополнительную информацию по данной тематике.

Источник: gidroguru.com