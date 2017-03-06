Девушка из Алтайского края уехала из дома вместе с дальнобойщиками

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается несовершеннолетняя Воропаева Екатерина Олеговна, 15.05.1999 года рождения, которая 03.08.2016 ушла из дома в поселке Тальменка Алтайского края в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась. В последний раз ее видели 09.08.2016 на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков). Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками, говорится в сообщении пресс-службы МВД по РА.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47, либо в МВД по Республике Алтай по телефонам 8 (38822) 9-23-28, 2-27-97.