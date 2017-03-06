Российский автослесарь отстаивает право трактовать события Второй мировой войны

Как стало известно "Ъ", автослесарь из Перми Владимир Лузгин, впервые в РФ осужденный летом 2016 года за "реабилитацию нацизма", пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнений.

Правозащитный центр "Мемориал" представил в ЕСПЧ жалобу Владимира Лузгина — первого осужденного за отрицание приговора Нюрнбергского трибунала и роли СССР во Второй мировой войне по введенной перед Днем Победы в 2014 году ст. 354.1 УК РФ "Реабилитация нацизма". Жалоба против России поступила в Страсбургский суд 1 марта, сообщил "Ъ" юридический директор "Мемориала" Кирилл Коротеев.

Напомним, Верховный суд в сентябре прошлого года оставил в силе приговор Пермского краевого суда, оштрафовавшего господина Лузгина на 200 тыс. руб. (см. "Ъ" от 2 сентября и 30 июня 2016 года). Он осужден за репост на странице "ВКонтакте" статьи "15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль", который за два года просмотрели 20 человек, в том числе сотрудник правоохранительных органов. Уголовно наказуемыми признаны утверждение о факте совместного нападения СССР и Германии на Польшу 1 сентября 1939 года и развязывании этими государствами Второй мировой войны и сделанный вывод о "сотрудничестве коммунизма и нацизма". ВС обвинил блогера в "отрицании фактов", установленных Нюрнбергским трибуналом, и "распространении заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны" (до трех лет лишения свободы), поскольку трибунал возложил всю ответственность за начало войны на Германию и не установил фактов сговора с СССР. Доводы защиты, что в 1995 году, когда обвиняемый закончил школу, в учебниках истории рассказывалось о секретном приложении к пакту Молотова-Риббентропа, совместном нацистско-советском параде 1939 года в Бресте и даже цитировались воспоминания Риббентропа о том, что Сталин как-то предлагал "выпить за фюрера", суд проигнорировал.

В жалобе говорится о нарушении ст. 7 Конвенции по защите прав человека, гарантирующей "наказание исключительно на основании закона". Истец полагает, что ст. 354.1 УК не хватает предсказуемости, поскольку к "отрицанию фактов", установленных в Нюрнберге, суды приравняли утверждение о фактах Второй мировой войны, которые трибунал не устанавливал. Таких широко известных фактов достаточно много, настаивают представители Владимира Лузгина, ссылаясь на пакт Молотова-Риббентропа, расстрел в Катыни, а также бомбардировки Ковентри и Дрездена. "В толковании ВС виновным по ст. 354.1 УК признали бы и Курта Воннегута за "Бойню N5" (антивоенный роман о бомбардировке Дрездена.— "Ъ")",— возмущен господин Коротеев. "Утверждение о том, что эти события имели место, не может рассматриваться как отрицание преступлений нацистов",— считают представители заявителя. К тому же "обыватель, не являющийся профессиональным историком" не мог прогнозировать последствия своего репоста: спорная статья УК применяется не только к утверждению фактов, но и к мнениям и оценочным суждениям, без четких критериев для признания информации ложной.

Нарушила Россия, по мнению истца, и 10-ю статью Конвенции, защищающую свободу выражения мнений. Господин Лузгин считает, что вмешательство властей в это право, гарантированное также Конституцией РФ, непропорционально, не преследует законных целей и не служит общественным интересам. Он отмечает, что не отрицал преступлений нацистов против человечности и не призывал к насилию и ненависти, к тому же не является публичной персоной и распространял инкриминированный ему пост в соцсети для узкого круга пользователей. Наказание является очевидно карательным и носит охлаждающий эффект для исторической дискуссии, говорится в жалобе.

В подтверждение этих доводов в ЕСПЧ направлена стенограмма обсуждения в Госдуме проекта поправки в УК о реабилитации нацизма. Законопроект был принят спустя пять лет после его внесения, депутаты напрямую связывали его с присоединением Крыма к РФ, заявлениями президента о "национал-предателях" и стремлением оспорить решение Большой палаты ЕСПЧ о признании военным преступником бывшего партизана Василия Кононова. Отметим, что занимавший тогда пост зампреда комитета СФ по конституционному законодательству Константин Добрынин сообщал "Ъ", что комитет собирался рекомендовать отклонить закон: запрет отрицания установленных Нюрнбергским трибуналом фактов противоречит позиции СССР на Нюрнбергском процессе, не согласившегося с рядом решений. Член трибунала от СССР Иона Никитченко в рамках Нюрнбергского процесса заявил тогда особое мнение. Соответствует ли приравнивание любого критического мнения о действиях СССР в годы Второй мировой войны к составу преступления по ст. 354.1 УК РФ требованию Конвенции о "качественном правоприменении", предстоит разобраться ЕСПЧ.

Анна Пушкарская, Санкт-Петербург, Евгений Хвостик