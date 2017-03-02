«ЯБЛОКО» предложило Путину упразднить полпредства в федеральных округах

Институт полномочного представителя президента в федеральном округе необходимо упразднить, функции полпредов могут выполнять советники президента, однако работать они могут без большого аппарата и обслуживающих подразделений. С таким предложением председатель «ЯБЛОКА» Эмилия Слабунова обратилась к президенту Владимиру Путину. По мнению политика, это сократит бюджетные расходы и поможет регионам стать менее зависимыми от федерального центра.

Работа полпредов привела к снижению значимости и авторитета региональных властей, а наличие посредника между руководителями регионов и президентом не позволяет федеральной власти получать достоверную информацию по каналам обратной связи, считают в «ЯБЛОКЕ». При этом заметного влияния на развитие регионов полпреды не оказывают, а их функции нередко дублируются с функциями федерального правительства и администрациями регионов. Это приводит к противоречиям, конфликтам и сказывается на эффективности государственного управления, считает Эмилия Слабунова.

Полпреды фактически реализуют политические функции, обеспечивая «ручное управление» государством, говорится в письме председателя партии. При этом никакой политической и социальной ответственности полномочные представители не несут.

Постоянная кадровая чехарда, когда полномочные представители перекидываются с одного федерального округа на другой, свидетельствует о том, что назначения и перестановки осуществляются лишь в технических целях без учета специфики регионов и задач по их развитию, подчеркивает Эмилия Слабунова.

Все это говорит о неэффективности института полпредства. Однако в условиях экономического кризиса бюджет обеспечивает информационное, документационное, правовое, материально-техническое и транспортное сопровождение деятельности полпреда и его аппарата. Также за счет бюджета полпреду и сотрудникам его аппарата предоставляются служебные и жилые помещения, медицинское и социально-бытовое обслуживание.

Для выполнения единственной актуальной задачи полпредов – подготовки регулярных докладов президенту об обеспечении безопасности, политическом, социальном и экономическом положении в федеральном округе – политик предлагает ввести должность советника президента по федеральному округу. Однако исполнять свои обязанности он сможет без большого аппарата полпредов и обслуживающих его подразделений.

Эти изменения приведут к оптимизации бюджетных расходов и станут первым шагом к восстановлению института федерализма в Российской Федерации, говорится в письме лидера «ЯБЛОКА». Напомним, партия «ЯБЛОКО» выступает за пересмотр государственной региональной политики, восстановление федерализма и обеспечение финансовой и политической самостоятельности регионов.

Пресс-служба партии «ЯБЛОКО»