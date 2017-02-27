Двадцать тонн грецких орехов из США "сожгли на месте" алтайские пограничники

26 февраля алтайские пограничники задержали крупную партию грецких орехов, которые пытались незаконно ввезти из Казахстана. Задержанный товар сожгли на месте, сообщает Алтапресс.

Российский гражданин пытался провезти через границу партию орехов общим весом 20,18 тонн (807 мешков). Данная продукция является подкарантинной.

При досмотре груза выяснилось, что на упаковочных мешках содержится маркировка с информацией о стране происхождения продукции — США (город Чико, штат Калифорния), производитель "Western Nut Company". На орехи имелся фитосанитарный сертификат Республики Казахстан, однако информация на нем не соответствовала указанной на этикетках.