Организаторы предполагали, что в марше примут участие до 30 тысяч человек.

Марш Немцова на Трубной площади

Марш Немцова на Трубной площади

Марш прошел по маршруту от Страстного бульвара по бульварному кольцу, затем по проспекту Академика Сахарова почти до пересечения с Садовым кольцом.

Карта Марша Немцова

Карта Марша Немцова

Два года без Немцова

Два года без Немцова

На странице марша в "Фейсбуке" сообщается, что акции памяти Бориса Немцова были организованы в Воронеже, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нью-Йорке, Праге, Бостоне, Ванкувере, Нижнем Новгороде, Вашингтоне, Екатеринбурге, Новосибирске, Владимире, Красноярске, Республике Алтай, Ростове-на-Дону, Челябинске, Кирове, Казани, Волгограде, Перми.

Примерно в 14:20 одного из организаторов московского марша памяти Немцова лидера Партии народной свободы Михаила Касьянова провокатор облил зеленкой. При этом нападавший кричал "Россия с Путиным!". Спустя несколько минут его скрутили полицейские, сам же Касьянов остался во главе колонны.

На головном транспаранте шествия было написано: "Мы отдали Россию негодяям, пора возвращать". Первоначальная растяжка была связана с Путиным, но ее не разрешили развернуть.

Во главе колонны облитый зеленкой М.М.Касьянов

Во главе колонны облитый зеленкой М.М.Касьянов

Однако это не остановило пришедших, и вскоре появились "стихийные" плакаты, написанные прямо во время марша. "Масленица, Путина забери", – значилось на одном из них. "Путин – это война", "Долой власть чекистов", "Наше имя – Борис Немцов", "Свободу политзаключенным":

"Свободу всем политзаключенным! "

"Свободу всем политзаключенным! "

"Хватит угрожать и воевать. Нет войне", "Кто заказал?" – с такими лозунгами вышли москвичи на марш памяти Немцова.

Москва. Марш Немцова

Москва. Марш Немцова

В колонне Партии прогресса шел и Алексей Навальный:

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Под конец шествия в эфире "Дождя" дочь Бориса Немцова Жанна, которая находится в Германии, сообщила, что ее адвокаты продолжают направлять ходатайства в суд, чтобы им тоже ответили на вопрос "кто заказал?". Этот же вопрос задают и демонстранты, которые добиваются наказания заказчиков и организаторов убийства Бориса Немцова:

Демонстранты требуют наказания убийц Бориса Немцова

Демонстранты требуют наказания убийц Бориса Немцова

В Новосибирске на акцию памяти Бориса Немцова собралось, по разным данным, от 50 до 100 человек. Они прошли по Красному проспекту до Нарымского сквера, где возле памятника жертвам политических репрессий провели траурный митинг. Шествие и митинг были согласованы с властями Новосибирска, но участникам акции муниципалитет запретил брать в руки лозунги, разрешив только фотографии. Поэтому собравшиеся приходили только с цветами и плакатами с изображениями Бориса Немцова.

Марш памяти Бориса Немцова в Новосибирске

Марш памяти Бориса Немцова в Новосибирске

– Спасибо уже и на том, что вообще разрешили акцию. Во всех соседних городах запрещено полностью публичное упоминание о Борисе Немцове, любые публичные акции. Поэтому мы не стали спорить и пошли с властями на компромисс. Хотя подобная акция, не предполагающая лозунгов, кроме как портретов убитого человека, считается траурной акцией и вообще не подлежит никакому согласованию. Так что мы могли бы вообще ничего не заявлять, но решили все сделать по закону, – сказал Радио Свобода один из организаторов акции Андрей Гладченко.

В Красноярске акция памяти Бориса Немцова прошла у Памятника жертвам политических репрессий. Чуть больше 30 человек собрались здесь на минуту молчания, возложили цветы.

Как сказал один из лидеров Красноярского отделения партии ПАРНАС Руслан Руденко, место выбрано не случайно: "То, что произошло с Борисом Немцовым, – это продолжение цепи ужасных событий, называемых политическими репрессиями, которые начались еще во времена Советского Союза, но и спустя 20 лет после прекращения существования СССР не прекращаются".

В отличие от прошлого года, когда памятное мероприятие в Красноярске не состоялось, поскольку был похищен его организатор, председатель краевого отделения партии ПАРНАС Евгений Бабурин, на этот раз активистам ничто не помешало добраться до места проведения пикета. Полиция наблюдала за происходящим, задержаний не было.

Траурные мероприятия прошли и в Нижнем Новгороде.

В Санкт-Петербурге на Марш Немцова пришли тысячи человек. Митинг памяти Бориса на Марсовом поле согласован с городскими властями, шествие от станции метро "Горьковская" через Троицкий мост уже по традиции проходит без согласования, то есть без плакатов и политической символики. В руках у людей – только портреты Бориса Немцова.

Участники Марша Немцова в Санкт-Петербурге

Участники Марша Немцова в Санкт-Петербурге

По словам одного из организаторов акции, члена совета движения "Открытая Россия" в Петербурге Вадима Суходольского, главное для демократической общественности города – показать, что она помнит Немцова. Вадим Суходольский считает убийство одного из самых ярких политиков новой России, одного из лидеров российской оппозиции нулевых и десятых годов терактом с целью устрашения оппозиции и активной части общества, которая продолжает бороться за демократические свободы.

Марш Немцова в Санкт-Петербурге

Марш Немцова в Санкт-Петербурге

О московском Марше Немцова Радио Свобода рассказал один из его организаторов, друг и соратник убитого политика Михаил Шнейдер из движения "Солидарность":

– К сожалению, тот маршрут, который мы просили у столичной мэрии, нам не согласовали. Мы договорились, что пойдем тем маршрутом, которым ходили год назад 27 февраля. В этом году Марш Бориса Немцова, так мы его назвали, проходит не в день, когда Борис Ефимович был убит, а накануне, потому что это воскресенье. Марш начинается на Страстном бульваре и завершается на проспекте Сахарова. В заявке написано, что в марше примут участие 30 тысяч человек, но это просто цифра, чтобы полиции легче было ориентироваться – сколько рядового состава им нужно мобилизовать для охраны общественного порядка. Я думаю, для них было принципиальным не пустить такое большое количество людей в центр, в непосредственной близости от Кремля. Как это было 1 марта 2015 года. Мы договорились на совещании в мэрии, что власти Москвы не будут препятствовать тем людям, которые захотят прийти на мост и возложить цветы на место убийства Бориса Немцова. Мы договорились, что полиция сделает все, чтобы никаких инцидентов на мосту не было, никого там, что называется, "винтить" не будут и обеспечат свободный доступ к этому месту.

Мы в этот раз изготовили большой тираж открыток – обращений к мэру Москвы Собянину о том, чтобы на месте гибели Немцова установили мемориальную табличку. Мы раздали тысячи этих открыток участникам марша 26 февраля, чтобы люди сами наклеили туда марку и опустили в почтовый ящик. Мы хотим завалить мэрию Москвы требованиями москвичей о том, чтобы власти согласовали установку памятного знака. И вторая открытка, которую мы предложили участникам марша, – на имя руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве. Она оформлена как сообщение о преступлении. Их можно будет послать по указанным там адресам. Эти открытки есть на странице "Марш Бориса Немцова" в "Фейсбуке", эти бланки можно скачивать, распечатывать и отправлять по этим адресам.

Открытки, которые раздадут на Марше Немцова

Открытки, которые раздадут на Марше Немцова

Лидер партии "Яблоко" Григорий Явлинский, которого корреспондент Радио Свобода встретил на месте убийства Бориса Немцова, сказал, что "ответственность за уничтожение политического оппонента несет президент Путин".

– Это дело политическое, – уверен Явлинский. – И сегодняшнее мероприятие говорит, что в Москве есть тысячи людей, которые понимают, что атмосфера ненависти и политического террора может захлестнуть нашу страну. То, что здесь (на марше памяти Немцова. – РС) столько людей, это очень важно. Еще важнее, что миллионы людей по всей стране помнят Бориса Ефимовича и помнят его мужество.

"Спасибо всем, кто пришел", – поблагодарил участников марша другой оппозиционный политик, Дмитрий Гудков.