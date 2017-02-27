Вадим Зайдман: о братьях наших меньших замолвите слово

Общество, которое плохо относится к животным,

всегда будет нищим и преступным.

Лев Толстой

Две "собачьи" истории широко обсуждались в СМИ в феврале.

10 февраля прокуратура Алтайского края на своем сайте опубликовала сообщение о возбуждении уголовного дела против местной жительницы, которая в январе бросила своего двухлетнего сына одного на неотапливаемой веранде дома, без одежды и питания. Ребенка совершенно случайно обнаружил посторонний человек.

"Как сообщила помощник прокурора Локтевского района Мария Абращенко, малыша своим телом согревала собака, что спасло ему жизнь … После обнаружения ребенка мать еще 4 дня не возвращалась домой".

На сайте ведомства сообщалось, что прокурором также внесено представление о лишении этой "мамаши" родительских прав (слово "мамаша" в кавычки взято мной, поскольку только в кавычках и можно ее, оставившую своего ребенка на верную гибель, называть мамашей).

Сегодняшняя Россия уже давно перестала чем-либо удивлять. В том числе, вот такими "мамашами", вот так относящимися к собственным детям. Более всего здесь поразило другое.

Историю эту растиражировали многие СМИ, она активно обсуждалась в социальных сетях. И нигде я не нашел информации о том, что сталось с собакой, спасительницей ребенка. Видно, она так и осталась на улице, бездомной, никому не нужной. И где она сегодня – скорее всего, никто не сможет сказать.

10 дней спустя СМИ сообщили еще об одной истории.

19 февраля в Махачкале было обнаружено тело маленькой девочки с рваными ранами. Следственный комитет предположил, что девочку растерзали бездомные собаки. Это не подтвержденное предположение растиражировали массмедиа, и в Дагестане начались массовые отстрелы собак.

Однако, местные жители с самого начала приводили в социальных сетях совсем другую информацию. Согласно ей, девочка была кем-то изнасилована и убита, а потом ее тело подкинули собакам, чтобы свалить на ни в чем не повинных животных вину за убийство. Когда провели экспертизу тела, действительно подтвердилось, что девочка была изнасилована. Но десятки, если не сотни собак были уже убиты.

Далее оказалось, что труп собакам был подкинут вовсе не убийцей (убийцами). И похоже, что это было сделано с ведома родителей девочки, которые с самого начала знали, что собаки не имеют никакого отношения к смерти их дочери.

В чем тут дело, на своей странице в Фейсбуке рассказала занимавшаяся обстоятельствами этой истории Марина Ахмедова, корреспондент "Русского репортера":

"В республиках Северного Кавказа вообще не любят таких тем. Там изнасилование – позор для семьи жертвы, но никак не для семьи насильника. Я напомню историю одного из сел Дагестана, где жила девочка с особенностями развития. Ее утащили в лес и изнасиловали трое местных. Родственники убили источник позора – девочку. Вместо того, чтобы обнять ее, пожалеть всем селом, сказать, что не все взрослые – ужасны, и с ней больше никогда ничего такого не случится.

А сейчас семье этой несчастной маленькой девочки гораздо легче признать, что она умерла от покусов собак, ведь изнасилование – позор!

В Дагестане виновата всегда жертва".

А теперь сравним две эти истории.

В Дагестане оказалось достаточно кровавого навета, чтобы люди возбудились и стали массово убивать ни в чем не повинных собак. Словно ждали команды "Фас!"

А в первом случае, когда точно известно, что вот конкретно эта собака спасла жизнь ребенку, не нашлось никого, кто бы приютил хотя бы конкретно эту одну собаку.

Как же мало надо людям, чтобы сорганизоваться на массовые убийства (в данном случае "всего лишь" собак). И как трудно их подвигнуть на акт милосердия к кому бы то ни было, в частности, к горемычной собаке, спасшей ребенка от верной гибели!

Профильные сайты и социальные сети полны жутких историй издевательств над животными (скандал с хабаровскими живодерками – это только крошечная верхушка айсберга).

Самые "гуманные" из этих историй – это когда питомца просто выгоняют из дому или вывозят куда-то на трассу или в лес и там бросают.

За последние пару месяцев мне встретилось несколько случаев, когда собак или кошек находили в лесных ямах, в мусорных контейнерах или где-то еще со связанными скотчем лапами и мордой. Вот одно из таких сообщений: "В Батайске в районе северного Ашана, в глубине леса, в жуткой мусорной яме, нашли маленького щенка. У него были связаны лапки и мордочка изолентой. Малыш жутко кричал и пытался выбраться. Это маленькое создание очень усердно боролось за свою жизнь. На его счастье, его нашли волонтеры, малыш уже пристроен".

Эта история закончилась счастливо. А скольких таких бедолаг не находят, и они погибают мучительной смертью?

В декабре прошлого года один изверг повесил своего 7-месячного щенка на дереве во дворе дома только за то, что тот покакал в квартире.

В Улан-Удэ неизвестные отрубили псу три лапы и нос. Видимо, просто ради забавы. "Собака в дичайшем стрессе, видимо, над ней издевались мужчины. Её будто рубили мясники, потому что всё обрублено чётко по суставам. Срез единый, не пилённый. Все лапы теперь разной длины", – рассказала изданию Байкал-Daily волонтер Екатерина.

Таких историй – сотни, тысячи. Их тьмы, и тьмы, и тьмы… Это какой-то собачий и кошачий холокост, если дозволено будет так выразиться, происходит на просторах бывшего СССР (не только России, увы, – во многих республиках).

Зоозащитники, требующие от российских властей принять, наконец, Федеральный закон о защите прав животных, который бы реально карал за издевательства над животными, а тем более, за их убийство, справедливо указывают на то, что если живодера оставить безнаказанным, то на убийстве животных он может не остановиться.

И это не полемический перехлест.

Но может ли такой закон быть принят в сегодняшней России, где отнюдь не милосердие ставится во главу угла?

Выше я удивлялся готовности людей убивать и всякому отсутствию сострадания и милосердия. Но удивляться тут на самом деле особенно нечему.

Профессор Преображенский говорил Шарикову, что тот находится на самой низшей ступени развития. Нынешнее российское телевидение стремится опустить на этот уровень всех россиян. Оно разливает по стране ненависть практически в круглосуточном режиме (какие там пятиминутки ненависти). Всех опустить на уровень Шарикова пока не удалось, но результаты деградации общества поражают воображение. Какое в такой атмосфере может быть милосердие и сострадание – хоть к животным, хоть к людям…

Три года назад большинство россиян довольно легко поверило навету путинского "зомбоящика" на Украину. И некоторые поверившие поехали с оружием защищать ее от "укрофашистов".

Более года, каждым почти вечером, россияне, уютно собравшись всей семьей за ужином за большим круглым столом, смотрят на голубом экране бомбардировки сирийских городов. Смотрят, как смотрят боевики, привычно, рутинно. Многие, очевидно, еще и гордятся силой русского оружия и удачной возможностью провести, как сказал Владимир Владимирович, вот такие военные учения на живых людях.

Можно ли после этого удивляться, что в Дагестане люди легко поверили кровавому навету на собак и стали массово их истреблять? Кому-то, возможно, мои параллели покажутся надуманными, но для меня совершенно очевидна связь между атмосферой ненависти, разлитой в России, – и событиями в Дагестане, и в целом – вот таким отношением к животным в стране. Где уже много лет не могут принять закон о их защите.

Там, где издеваются над беззащитными животными, которые ничем не могут ответить, неминуемо будут издеваться и над людьми (и наоборот).

Трудно представить, что у такой страны может быть будущее. – См. эпиграф. Лев Толстой.

P.S. Почитайте, кому интересно, как относятся к животным в Германии, в данном случае – к ежикам (всего лишь ежикам). Собственно, все уже ясно из заголовка статьи: "Лучше быть ежиком в Германии, чем человеком в России".

Вадим Зайдман, Каспаров.ру