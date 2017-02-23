Кампания по выдвижению Алексея Навального на выборы президента России в 2018 году набирает волонтеров

Это будет первая федеральная политическая кампания в истории современной России, главной движущей силой которой станут волонтеры, пишет руководитель предвыборного штаба Леонид Волков.

Основная задача нескольких ближайших месяцев — открытие региональных штабов по всей России. К декабрю 2017 года, когда наступит время собирать 300 тысяч подписей в поддержку регистрации кандидата, в 65 регионах страны будут работать 77 штабов кандидата в президенты России Алексея Навального.

Крайне важно, чтобы на официальном сайте кампании регистрировались новые люди. Почитайте, что пишут сторонники Алексея навального о том, почему важно поддержать его уже сейчас. Возможно, некоторые из этих аргументов пригодятся вам, чтобы убедить своих родственников, друзей или знакомых зарегистрироваться на сайте кампании: https://2018.navalny.com