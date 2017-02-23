Лев Шлосберг: Трамп не наш: как жить?

14 февраля в России закончилась трампомания. Это произошло мгновенно, с рыданиями в подушку, перемежаемыми глухими проклятьями и бранью. Что случилось? Да ничего неожиданного. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер официально заявил, что президент США Дональд Трамп «ожидает возвращения Крыма в состав Украины и деэскалации ситуации на востоке этой страны». До этого момента санкции с России, ее компаний и граждан сняты не будут. Вот так, через три с небольшим недели спустя после инаугурации Трампа, российская властная тусовка узнала: государство не принадлежит избранному президенту США, это он принадлежит государству. Очевидное там – невероятное здесь.

Впервые в истории власти России были так явно, так откровенно включены в избирательную кампанию президента США. Чужие выборы захватили их не в пример своим собственным искренне и азартно. Создавалось полное впечатление, что Дональд Трамп является кандидатом в президенты США не от Республиканской партии, а от партии «Единая Россия».

Уровень ненависти к Бараку Обаме (цивилизованному и умеренному демократу, что сейчас постепенно начинает доходить до некоторых голов в московском Кремле, которые были охвачены «головокружением от успехов») был таков, что в существенных деталях американского политического устройства уже никто не хотел разбираться: лишь бы проиграла кандидат от демократов Хилари Клинтон.

Хилари проиграла. Это важное внутреннее событие для США, отчего такая буйная радость в России? Президента какой страны избрали американцы?

Масштаб трампомании в России был таков, что лидеры российской пропагандистской индустрии публично соревновались друг с другом в приступах любви и уважения к «нашему Трампу» и «наконец-то прозревшему» американскому народу.

9 ноября 2016 года, наутро после объявления результатов американских президентских выборов, Маргарита Симоньян, руководитель флагмана российской пропаганды за рубежом «Russia Today», только в 2016 году сожравшего 17 млрд рублей российских налогоплательщиков, написала в своем твиттере: «Хочу сегодня проехаться по Москве с американским флагом в окне машины. Если найду флаг. Присоединяйтесь. Они сегодня заслужили».

Депутаты Государственной Думы России на пленарном заседании стоя (!) приветствовали результаты выборов президента США.

В России появилась огромная «трампопресса»: президента США в январе 2017 года упомянули в более чем 202 тыс. материалах различных российских СМИ политической и финансово-экономической направленности [1], в то время как Владимира Путина – только в 147,7 тыс. материалов. Замкнул тройку лидеров российской (!) прессы ушедший президент США Барак Обама – он стал героем 61 155 тыс. материалов. Для сравнения – глава правительства России Дмитрий Медведев получил 40,862 тыс. упоминаний.

Ни один из кандидатов в президенты США не получал в российских СМИ такую публичную – фактически избирательную – кампанию. По тону российских телеканалов невозможно было понять: то ли Дональда Трампа избрали президентом России, то ли Владимир Путин выиграл выборы президента США.

Удручающая картина.

Она беспощадно показывает, что у России нет реальной, народной внутренней повестки дня – ни у президента, ни у правительства, ни у, соответственно, обслуживающих их средств массовой информации.

Российское государство больно всеми комплексами СССР, в первую очередь манией имперского величия. Его интересует влияние на другие страны больше, чем забота о своих гражданах. Поэтому даже в период экономического кризиса и падения доходов десятков миллионов людей оно следует принципу «пушки вместо масла»[2]. Поэтому вот уже три года в России каждый год растет бюджет войны и тает бюджет человеческого развития.

А в условиях войны, атмосфере осажденной крепости главные успехи – не внутри страны, главные успехи – на фронте.

И вот он, невиданный ранее американский трофей: популист и циник Дональд Трамп, мечта российской правящей группировки, «наш человек в Белом доме»! Сейчас заживем, прижмем Европу к ногтю, отменим санкции, поделим сферы влияния, на пару будем уничтожать экологию. Вот сейчас, сейчас, со дня на день.

Дождались.

Какая новость: Дональд Трамп оказался президентом США. Главой государства, которое приняло Акт Магнитского против российского властного жулья, ввело санкции в связи с «присоединением Крыма к России», не поддерживает «друга Башара Асада».

А президентом какой ещё страны мог быть избран Трамп?

Крым не наш, оказывается. Вот так сюрприз. А то мы не знали.

Обида случилась мгновенной и страшной, как это бывает у детей и подростков. От любви до ненависти – один шаг. И вот уже администрация президента России (!) рекомендует подконтрольным средствам массовой информации сократить число упоминаний Дональда Трампа и сменить тон по отношению к нему с позитивного на критичный.

Занавес.

Какой стыд.

У всей этой позорной истории есть простые выводы.

Главным для любого ответственного правительства являются интересы своего народа. Его рабочие места, его доходы, охрана его здоровья и его образование, его культурное наследие, его достойная старость.

Любые попытки «влиять на мир» в ущерб правам и благосостоянию своего народа уродливы и опасны. Они всегда приводят к разрушению государства – и экономическому, и моральному.

Деньги тратятся на амбиции власти и аппетиты чужих людей, а свои граждане страдают. Но им рассказывают о «победах великого кормчего». Победы, правда, оказываются недолгими и существуют только в телевизоре.

А потом и в телевизоре они заканчиваются, рано или поздно.

«И пряников, кстати, всегда не хватает на всех».

[1] Сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные своей Системы комплексного анализа новостей (СКАН).

[2] «Пушки вместо масла» (нем. Kanonen statt Butter) — популярный пропагандистский лозунг в Третьем рейхе. Появился в 1936 году в поддержку милитаристской политики германского государства, автором считается Рудольф Гесс. Выражение «Пушки вместо масла» стало впоследствии крылатым выражением, символом политики государства, готовящегося к агрессии, пренебрегая благосостоянием народа. На партийном съезде в Берлине 17 января 1936 года министр пропаганды Йозеф Геббельс заявил: «При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда — без пушек».

Лев Шлосберг