22 февраля 2017 года. Третья годовщина Майдана. Революция Достоинства в цифрах

Евромайдан начался 21 ноября 2013 года и длился 93 дня - до 22 февраля 2014 года. Протесты начались после решения Кабмина приостановить процесс подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

24 ноября волна массовых протестов прокатилась по всей стране, а после силового разгона студентов в ночь на 30 ноября массовые протесты приобрели новую силу.

1 декабря, после избиения студентов, возмущенные украинцы собрались на Всеукраинское вече. Шествие растянулось от парка Шевченко до Майдана Независимости. По данным ВВС, к акции присоединилось до 500 тысяч протестующих.

В этот же день на Михайловской площади в Киеве по инициативе протестующих начали формироваться отряды Самообороны. Общественное формирование было создано, чтобы обеспечивать безопасность участников протестов, а также поддерживать общественный порядок на территории, которую контролировали активисты.

В конце декабря 2013 года на Майдане было 17 сотен самообороны, сформированных из почти 5 тысяч добровольцев. К февралю численность самообороны выросла до 12 тысяч человек, поэтому ее разбили на 39 сотен.

14 декабря на центральную площадь Киева вышло более 200 тысяч украинцев. В тот вечер люди на Площади спели гимн Украины одним большим хором - без всякой помощи со сцены. Во время пения 200-тысячная толпа зажгла фонарики.

Самыми ожесточенными днями Евромайдана стал завершающий этап Революции Достоинства - противостояние между силовиками и протестующими (18 - 21 февраля 2014 года). За это время погибли 82 человека, еще 622 человека пострадали.

Вечером 21 февраля один из сотников Самообороны Майдана Владимир Парасюк со сцены заявил о том, что Майдан не будет терпеть Януковича, поэтому если до утра он не уйдет в отставку, самооборона пойдет на штурм.

В ночь на 22 февраля Виктор Янукович покинул Администрацию президента и уехал в Харьков. В этот же день Верховная Рада Украины поддержала Постановление об отстранении его с поста Президента Украины.

ШТУРМ МАЙДАНА 18 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА: 14 ПОГИБШИХ ЗАЩИТНИКОВ ДОМА ПРОФСОЮЗОВ, 9 УБИТЫХ СОТРУДНИКОВ "БЕРКУТА" И ВВ

Кульминацией Революции Достоинства стала попытка властей уничтожить Евромайдан. Эта операция готовилась заранее. Однако к активным действиям "антимайдановский" штаб Януковича приступил только 18 февраля.

Руководство штурмом было возложено на Службу безопасности и непосредственно на начальника Антитеррористического центра СБУ Тоцкого.

Он получил кодовое название - операция "Бумеранг".

Согласно замыслу операции, подразделения "Беркута", усиленные внутренними войсками, должны были снести баррикады на Крещатике и Институтской, в то время как "Альфа" СБУ должна была зачистить штаб Евромайдана в Доме профсоюзов. После сноса баррикад и зачистки здания демонстрантов выдавливали с Майдана и Крещатика в стороны улиц Михайловская, Богдана Хмельницкого, бульвара Шевченко.

Отходивших людей должны были рассеивать и терроризировать банды боевиков, нанятые криминальными главарями, близкими к Юрию Иванющенко (Юре Енакиевскому).

Начало операции - 19.00.

Во время штурма Майдана были применены два бронетранспортера и два водомета. Основной задачей был захват Дома профсоюзов.

Спецназ СБУ "Альфа" проник в здание через крышу и приступил к зачистке сверху. Подразделения "Беркута" и внутренних войск атаковали снизу, они были усилены двумя бронетранспортерами и двумя водометами, и должны были снести баррикады вокруг сцены и вокруг Дома профсоюзов.

Еще до начала "Бумеранга", к 16.00 в ходе разгона демонстрации на Печерске были убиты, смертельно ранены и умерли 13 безоружных активистов, более 200 граждан получили серьезные ранения, в том числе в результате применения со стороны "правоохранителей" огнестрельного оружия - картечь из гладкоствольных помповых ружей. ВЛАСТИ ПОЛАГАЛИ, ЧТО ТЕРРОР ЗАСТАВИТ МАЙДАН РАЗБЕЖАТЬСЯ. НО ЭТОГО НЕ ПРОИЗОШЛО. К тому времени все участники разгона Майдана прекрасно понимали, что такое насилие абсолютно противоречит закону о милиции, и что они нарушают закон сами. Более того, порядок проведения антитеррористических операций в городе был грубо нарушен, и руководители операции в АТЦ СБУ это прекрасно знали.

Жертвы заставили людей действовать более организованно, и нашлись майдановцы, которые также взяли в руки оружие. Янукович ожидал, что будет сопротивление и будет ответная стрельба, поэтому управление штурмом передали СБУ - антитеррористическая операция предполагалась с применением огнестрельного оружия, были созданы антиснайперские группы.

Но штурм не стал легкой прогулкой для силовиков. Несмотря на таран БТРов, люди не ушли с баррикад. ОБА БРОНЕТРАНСПОРТЕРА ВНУТРЕННИХ ВОЙСК БЫЛИ ПОДОЖЖЕНЫ БУТЫЛКАМИ С ЗАЖИГАТЕЛЬНОЙ СМЕСЬЮ. Один из БТРов сгорел на месте. Водометы также получили ряд попаданий из огнестрельного оружия, один из них был выведен из строя.

Спецназ пошел на штурм. Спецподразделения начиная с 21 часа активно применяли огнестрельное оружие на поражение, а также гранаты. Стрельба велась картечью из гладкоствольных помповых ружей, также активно применялись свето-шумовые гранаты "Заря-2". Есть основания предположить, что также было применено несколько боевых осколочных гранат. Из-за применения картечи стрельба силовиков была не прицельной, они стреляли по безоружным людям, не заботясь о точности.

Надо отметить, что люди на баррикадах были безоружными, кроме камней и бутылок у них ничего не было. Несмотря на это, защищали баррикаду у Дома профсоюзов изо всех сил.

КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ В ОБОРОНЕ МАЙДАНА СЫГРАЛА ИНИЦИАТИВА НЕСКОЛЬКИХ ГРАЖДАН ОТКРЫТЬ ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ ПО СИЛОВИКАМ. После появления первых жертв среди майдановцев нашлись те, кто взял в руки оружие и открыл огонь. Стрелков было немного - всего в течение ночи вряд ли стрельбу вели более 20 человек, они были вооружены в основном гладкоствольными охотничьими ружьями, действовали не организованно, самостоятельно, не занимали каких-то постоянных позиций, а сразу их покидали после нескольких выстрелов, и выезжали с Майдана, чтобы не быть обнаруженными. Но именно действия этих бойцов не позволили уничтожить баррикаду полностью. Из-за дыма, взрывов петард и гранат, пожаров и огней, обнаружить майдановских стрелков было невозможно. Власти отключили свет, и тем самым облегчили маскировку. В результате штурма Дом профсоюзов загорелся. Это был самый страшный момент Майдана.

Несмотря на все жертвы и ранения, тысячи людей не ушли с Майдана и не прекратили сопротивление. И не прекратили стрелять.

18-19 февраля в Киеве погибли либо получили смертельные ранения 30 участников протестов. Из них в ходе обороны баррикады у Дома профсоюзов были убиты и получили смертельные ранения 14 безоружных граждан и патриотов Украины.

Ответным огнем майдановцев в период с 17:20 18-го до утра 19-го февраля были убиты либо получили смертельные ранения 9 сотрудников "Беркута" и внутренних войск, многие десятки получили огнестрельные ранения.

Из числа 14 погибших пали смертью храбрых на месте у самого Дома профсоюзов 10 человек:

- Бондарев Сергей Анатольевич - огнестрельное ранение. 33 года. Квалифицированный программист, работал в крупнейших компаниях по разработке программного обеспечения. Активный участник многих общественных акций. Киевлянин.

- Брезденюк Валерий Александрович - огнестрельное ранение. 50 лет. Художник, владелец компьютерного клуба. Финалист конкурса "Україна має талант", стал известен своими рисунками по воде. После гибели героя его младший брат Олег, который давно переехал на жительство в Россию, в Санкт-Петербург, немедленно вернулся в Украину, отказался от российского гражданства и принял украинское. Валерий был родом из Жмеринки, Винницкая область.

- Капинос Александр Анатольевич - огнестрельное ранение. 29 лет. Фермер. Активный участник многих проукраинских общественных акций в защиту украинского языка, истории, культуры. В 2012-м принимал участие в голодовке против принятия языкового закона, дискриминирующего украинский язык. В составе группы добровольцев 35-й сотни самообороны выполнял задачу по обороне баррикады. Из Тернопольской области, село Дунаев.

- Кульчицкий Владимир Станиславович - огнестрельное ранение. 64 года. Пенсионер, на баррикаду пошел вместе с сыном, который стал свидетелем смерти отца. Киевлянин.

- Максимов Дмитрий Вячеславович - взрыв гранаты. 19 лет. Студент. Член молодежной дефлимпийской сборной Украины по борьбе, призер и победитель ряда турниров и состязаний, в том числе международных. Киевлянин.

- Пасхалин Юрий Александрович - огнестрельное ранение. 30 лет, кладовщик на частном предприятии. С женой и ребенком снимал комнату в общежитии, но когда увидел, что разгоняют Майдан, поехал на помощь...Киевлянин.

- Плеханов Александр Викторович - огнестрельное ранение, 22 года, студент. сдавал сессию. Киевлянин.

- Прохорский Василий Петрович - огнестрельное ранение. 33 года. Электрик по профессии. Киевлянин.

- Швец Виктор Николаевич - огнестрельное ранение. 58 лет, военный пенсионер служил на атомных подводных лодках, спортсмен, победитель спортивных состязаний ВС СССР по гребле. Киевская область, село Гатне.

- Черненко Андрей Николаевич - огнестрельное ранение. 35 лет, инженер, сотрудник автосервиса. Киевлянин.

Два человека сгорело при пожаре в Доме профсоюзов:

- Клитинский Александр Иванович - получил огнестрельное ранение, эвакуирован в Дом профсоюзов, сгорел заживо в результате пожара. 25 лет. Безработный. Принимал активное участие в событиях на Майдане. Из села Чернеливцы, Хмельницкая область..

- Топий Владимир Петрович - получил огнестрельное ранение, эвакуирован в Дом профсоюзов, сгорел заживо в результате пожара. 58 лет, водитель. 12-я сотня самообороны. Из Львовской области, село Рудки.

Информация о других жертвах пожара в Доме профсоюзов не подтвердилась. Там было действительно несколько десятков раненых, однако после начала пожара все они были эвакуированы. Из-за отключения электроэнергии и сильного задымления двоих раненых обнаружить и спасти не удалось, несмотря на неоднократные попытки и поиски волонтеров. Других неопознанных останков после пожара не обнаружено.

Два человека получили ранения, оказавшиеся смертельными, и скончались в больницах, спустя время:

- Сидорчук Юрий Владимирович - огнестрельное ранение в ночь с 18 на 19 февраля 2014-го на баррикаде у Дома профсоюзов, скончался в больнице 28 июня 2014 года. 53 года. Более 10 лет служил в советской и украинской армии. Предприниматель. Киевлянин.

- Орленко Виктор Николаевич - огнестрельное ранение. После тяжелого ранения в голову в тяжелом состоянии находился на лечении в больницах, скончался в клинике Чехии 3 июня 2015 года. 53 года. Железнодорожник, ветеран войны в Афганистане. Киевлянин.

Светлая память погибшим героям. Каждый из них был на баррикадах не случайно, они осознанно выехали на Майдан и стали в первые ряды, уже зная о погибших майдановцах, зная, что стреляют боевыми... Это были одни из лучших граждан Украины, настоящие, верные ей герои...

Юрий Бутусов, "Цензор.НЕТ", 19 февраля 2017 года

С начала вооруженной агрессии РФ более 9,8 тысяч украинцев погибли и 23 тысячи были ранены, - заявление МИД Украины от 21 февраля 2017 года

20 февраля 2014 г. Россия начала вооруженную агрессию против суверенного государства Украина. С тех пор украинский народ потерял более 9800 человек, около 23 тысяч были ранены. Как информирует Цензор.НЕТ, об этом идет речь в заявлении пресс-службы МИД Украины.

Прошло три года с момента коварного нападения со стороны государства-соседа, которое взяло на себя обязательства уважать суверенитет и независимость Украины и, согласно Будапештскому меморандуму 1994 года, выступало одним из гарантов безопасности и территориальной целостности Украины.

Хотя Революция Достоинства четко подтвердила стремление украинского народа построить европейскую, демократическую и процветающую Украину, Кремль попытался лишить украинцев права самостоятельно определять свое будущее. Российская Федерация начала спланированную военную операцию, которая в дальнейшем привела к оккупации АР Крым и г. Севастополь и кровопролитию на Донбассе.

Своими действиями Россия бросила вызов основанному на ценностях мировому порядку, пытаясь возродить геополитические конструкции прошлого, где доминировали право силы и разделение на зоны влияния", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что более 9800 человек погибли, около 23 000 ранены, почти 1,8 млн человек стали вынужденными переселенцами.

"Государством-агрессором захвачено 7,2% территории Украины, где в оккупации и бесконечном терроре живут миллионы граждан Украины. Неподконтрольным правительству Украины остается участок российско-украинской государственной границы протяженностью 409,7 км, по которому Россия постоянно направляет на территорию Украины новых наемников, оружие и амуницию", - говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что в оккупированном Крыму, закрытом для любых форм международного контроля и мониторинга, системно нарушаются фундаментальные права человека, "от чего страдают, в первую очередь, украинские активисты и коренной народ Крыма - крымские татары": Безосновательно задерживаются и получают тюремное заключение граждане Украины, бесследно исчезают активисты, запугиваются их семьи и друзья. Представительный орган крымских татар - Меджлис - запрещен".

"Россия продолжает разжигать конфликт на Донбассе, направляет на неконтролируемую правительством Украины территорию регулярные войска и наемников, предоставляет боевикам и террористам современные вооружения и военную технику", - сказано в сообщении.

"Отказ России выполнять Минские договоренности подрывает усилия Украины и международного сообщества, направленные на деэскалацию и стабилизацию в регионе. Пропаганда Москвы не знает границ лжи, фальсификаций, подмены понятий. Человеческая жизнь не представляет для агрессора никакой ценности. Кроме Украины, российские структуры неоднократно были замечены во вмешательстве во внутренние дела других суверенных государств. Агрессивная политика Российской Федерации - это угроза для всего мирового порядка и мироустройства", - отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Украина благодарна всем партнерам за поддержку и единство: "Одобрив Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в АР Крым и городе Севастополь (Украина)", мир четко сказал "нет" нарушению территориальной целостности и суверенитета независимого государства, осудил оккупанта и подтвердил свою приверженность соблюдению прав человека. Введя персональные и секторальные санкции, ведущие государства мира выступили единым фронтом против произвола государства-агрессора и его пренебрежения международным правом.

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