Вторая волна шторма началась в Алтайском крае

МЧС Алтайского края после небольшого затишья прогнозирует вторую волну шторма в регионе. 21 февраля ожидается вторая волна сильного ветра с порывами 15-20 м/с, местами 25-27 м/с. Синоптики прогнозируют сильную метель, предупреждает Алтапресс. Это приведёт к осложнению обстановки на дорогах Алтайского края. Ухудшение погоды начнется утром, пик шторма придется на вторую половину дня.

МЧС настоятельно рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов.

Сейчас в Алтайском крае ограничено движение для большегрузного автотранспорта и рейсовых автобусов. Из-за сильного бокового ветра и отсутствия видимости в 19 районах края 15 участков дорог регионального и межмуниципального значения продолжают оставаться закрытыми. Список перекрытых дорог в Алтайском крае можно посмотреть здесь.

МЧС Республики Алтай пока молчит об ухудшении погодных условий на территори региона.