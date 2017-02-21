Обычные и понятные люди

Как известно, на киевском Евромайдане погибло больше ста протестующих. Большинство - во время столкновений с силовиками с 18 по 21 февраля. Среди них, например, Наумов Владимир Григорьевич, уроженец Донецкой области. Работал в городе Родинское в местном ЖЭКе. 18 февраля его сбросили с моста. Насмерть.

Прохорский Василий Петрович из под Чернигова. Электрик. Загружая раненых в кареты "скорой помощи", получил пулевое ранение в затылок. Скончался на месте.

Плеханов Александр Викторович. Киевлянин. Студент архитектурного факультета. Пулевое ранение в голову. На следующий день должен был получить диплом бакалавра.

Бондарев Сергей Анатольевич. Донецкая область. Из того самого Краматорска, который вежливые Гиркин с Моторолой от бандеровцев оберегали. Программист GlobalLogic. Четыре пули возле "Дома профсоюзов". Осталась жена на 8-м месяце беременности и дочь, до сих пор живут в Краматорске.

Максимов Дмитрий Вячеславович. Киев. Мастер спорта по дзюдо. Погиб после взрыва противопехотной гранаты, брошенной бойцами спецподразделения "Сокол".

Пасхалин Юрий Александрович. Смелянский район Черкасской области. 18 февраля пришёл на Майдан во второй раз. Три огнестрельных ранения в спину.

Васильцов Виталий Валерьевич. Село Гавриловцы, Каменец-Подольский район. Застрелен из здания МВД автоматной очередью.

Бойков Владимир Васильевич. Директор киевской строительной фирмы. Отец троих детей. Три выстрела в спину.

Пантелеев Иван Николаевич. Всё из того же Краматорска. Музыкант, солист рок-группы. Смертельное ранение в сердце.

Смоленский Виталий Витальевич. Уроженец села Фурманка Черкасской области. Застрелен снайпером.

Корнеев Анатолий Петрович. Каменец-Подольский район. Привозил на Майдан продукты. Убит выстрелом в сердце.

Аксенин Василий Степанович. Из Черновцов. Смертельное ранение в живот.

Наконечный Иван Максимович. Киевлянин. 83 года. Офицер ВМС СССР в отставке. После разгона в ноябре 2013 был на Майдане каждый день. Травма головы и травма шейного отдела позвоночника. Впал в кому. Умер спустя три недели...

Наумов. Прохорский. Плеханов. Бондарев. Максимов. Пасхалин. Васильцов. Бойков. Пантелеев. Смоленский. Корнеев. Аксенин. Наконечный. И ещё десятки таких же. Не имеющих никакого отношения ни к "Правому сектору", ни к ВО "Свобода", ни к ОУН, ни к УПА. Обычные люди. С простыми, понятными каждому русскому человеку фамилиями. Говорившие по-русски. Которые просто не хотели отдавать Украину Путину.

Спустя три года я по-прежнему думаю: жаль, что никакого ада не существует. Каждая толстая останкинская жопа, вещавшая три года назад про "бандеровский неофашистский переворот", "защиту русского населения" и разжигавшая войну, заслуживает, конечно, самой раскалённой сковороды.

Евгений Левкович, Каспаров.ру

P.S. От себя добавим, что фамилий тех, кого отправили на эту войну российские командиры, фамилий тех, кто поехал убивать за деньги и погиб сам, никогда не узнают, они тайком захоронены в безымянных могилах.