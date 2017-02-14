В России легализовали частные военные компании

Несколько недель назад в социальной сети "Вконтакте" появилось объявление: "Парни, есть вариант поработать на Родину!" – гласила первая строчка. Зарплата "на базе" – 50 тысяч рублей в месяц, "за выход" – от 80 тысяч рублей плюс премии. В пересчете это составляет от 700 до 1150 евро. Заканчивалось объявление словами: "Доброго боя, солдаты удачи!"

Опубликовавший объявление пользователь называет себя Ильей Ивановым. Его работа – это вербовка бойцов для ЧВК, так называемых частных военных компаний. И многое указывает на то, что за последние дни он сильно преуспел в формировании частной армии. Он ищет мужчин, которые готовы за деньги в 2017 году защищать российские интересы на новых полях сражений.

Иванов не единственный вербовщик, который сейчас набирает бойцов, но, пожалуй, один из самых опытных. Еще в 2014 году он писал на своей странице "Вконтакте", что ищет людей, готовых "связать себя судьбой с приключениями в жарких странах". Тогда общественность еще ничего не знала о российских солдатах в Сирии, а деятельность Ильи была противозаконной. За вербовку наемников ему грозило до восьми лет лишения свободы. Теперь все изменилось.

Малоизвестные поправки к закону

За два дня до конца 2016 года президент Владимир Путин принял правительственные поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе". В российских государственных СМИ это событие не было особенно освещено, западные медиа также оставили изменения в законе без внимания. Между тем, последствия этих изменений велики. Теперь, согласно закону, граждане, пребывающие в резерве, считаются исполняющими обязанности военной службы, если они участвуют в деятельности по "пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации".

Поскольку многие мужчины в России прошли срочную службу, то поправки к закону затрагивают практически всех россиян. Теперь если они сражаются с террористами, то считаются военнослужащими, даже если официально не относятся ни к какой части Минобороны. Иначе говоря, изменения в Законе о воинской службе позволяют использование российских наемников во всем мире и легализуют деятельность ЧВК. 9 января 2017 года закон вступил в силу.

Blackwater - это одна из самых известных частных военных компаний, которая среди прочего исполняла отчасти криминальные задания для армии США, например, в Ираке. Когда действия Blackwater стали известны общественности, развязались глобальные дебаты о легальности подобных фирм. Не осталась в стороне и Россия. Так, RT задавалась вопросом в своих материалах: Частные военные компании: новый метод ведения войны?

Впрочем, сегодня, когда эта тема затронула собственную страну, прокремлевские СМИ хранят молчание.

Как функционируют легальные ЧВК? Каким образом работают вербовщики вроде Иванова? Чтобы откликнуться на объявление, ZEIT ONLINE создает "Вконтакте" фейковый аккаунт Павла Никулина. Павлу 27 лет, он работает электриком в Волгограде. В 2010 и 2011 годах он проходил срочную службу в качестве водителя-механика танка Т-72.

Разговор с вербовщиком

Павел Никулин существует только в качестве виртуальной страницы в социальной сети. Его биография и фейковый профиль "Вконтакте" помогают узнать детали о вербовке и обучении бойцов ЧВК. Никулин и Иванов обмениваются в социальной сети несколькими сообщениями и два раза созваниваются по телефону.

Никулин: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я по поводу объявления "Вконтакте".

Иванов: Я понял, по работе. Павел, скажите мне, гражданство у вас какое?

Никулин: Российское.

Iwanow: Ну наконец-то. Так. Военный билет есть? По должности кто?

Nikulin: Водитель-механик танка.

Отлично! Смотри, Павел. Давай расскажу тебе сначала по делу.

Иванов говорит, что танкисты "нарасхват". Кроме того, нужны медики, саперы и грамотные связисты. Также ищут пилотов вертолета – они проходят вне конкурса. Все остальные соискатели должны сначала пройти тесты и предоставить необходимые документы. Самое важное, оно же самое сложное условие – это наличие загранпаспорта и отсутствие кредитов и судимостей.

В том, является ли Илья Иванов настоящим именем вербовщика, нельзя быть уверенным наверняка. Тем не менее, два других источника, которые пытались устроиться бойцами в ЧВК, подтвердили ZEIT ONLINE, что также общались с Ивановым. Кроме того, Илья в подробностях описал путь и местность у полигона, где тренируется ЧВК. Соответствие описания действительности позже подтвердил собственный источник ZEIT ONLINE.

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Полигон в Молькино

По словам Иванова, база подготовки бойцов ЧВК находится возле хутора Молькино в Краснодарском крае. До украинского Донецка отсюда около 500 километров, до российского курорта Сочи – около 250 километров. В 2015 году на полигоне в Молькино прошла модернизация, на которую было потрачено более 50 млн рублей. Официально в Молькино дислоцируются три воинских подразделения: 1-я гвардейская ракетная бригада (в/ч 31853), 10-я отдельная бригада специального назначения ГРУ Минобороны (в/ч 51532), а также 243-й общевойсковой полигон (в/ч 55485).

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Трасса М4. Автомобильная колонна возврашается с учений обратно на полигон в Молькино. © Bogdan Melnik

Легальные ЧВК существовали в России и раньше. Самыми известными являются Moran Security Group и "РСБ-Групп". Подобно Academi, американской компании-преемнице Blackwater, эти российские фирмы предлагают услуги в сфере безопасности, консалтинга и вооруженной защиты и охраны. Хотя компании отказались отвечать на запрос ZEIT ONLINE, на своих официальных сайтах они утверждают, что не занимаются наемничеством и не участвуют в боевых действиях за границей. Генеральный директор компании "РСБ-групп" Олег Криницын в разговоре с газетой "Фонтанка" сказал, что перед его компанией не ставилась задача отправлять кого-либо в Сирию, но при наличии подобных предложений он был бы готов их обсудить.

Дмитрий Уткин и ЧВК Вагнера

Один из бывших сотрудников Moran Security Group позже основал собственную ЧВК, которую называют "Группа Вагнера". Речь идет о Дмитрии Уткине - он же Вагнер. Уткин служил в спецназе ГРУ, после увольнения работал по контракту с Moran Security Group, охранял суда в опасных районах от пиратских нападений. После увольнения осенью 2013 года в составе около 250 "контракторов" находился в Сирии. Спустя полгода после сирийской поездки создал так называемую "Группу Вагнера", которая участвовала в боевых действиях на востоке Украины и позже в Сирии.

В декабре 2016 года Уткин появляется даже на приеме по случаю Дня героев Отечества в Кремле. Среди приглашенных героев Советского Союза и России, Уткин был одним из немногих гостей, кто таких высоких заслуг не имел. Факт, что Уткина все-таки пригласили на торжество, может указывать на то, что бойцы ЧВК Вагнера выполняли важные операции в Сирии для российской армии.

Иванов говорит, что ЧВК Вагнера набирает бойцов в Молькино. Те, кто пытался попасть в ЧВК, сообщили в разговоре с ZEIT ONLINE, что вступительные испытания достаточно легкие. Все желающие должны выполнить несложные нормативы по физической подготовке: отжимания, подтягивания, бег сто метров и три километра, тест Купера и огневую подготовку. Тот, кто смог все сдать, остается на базе проходить подготовку, которая обычно длится два месяца.

Принятые в ЧВК бойцы подписывают контракт минимум на полгода, говорит Иванов. Впрочем, он уточняет, что контракт довольно условный, "две странички". "На первой страничке написано "не рассказывать", на второй страничке "читай, что написано на первой страничке," - смеется Илья.

Подготовка к следующим боям

Вербовка и полигон в Молькино вызывают вопросы. Для каких боевых заданий ищут российских наемников? Каким образом сотрудничают военные части, которые дислоцируются в Молькино, с ЧВК Вагнера? И почему вообще был изменен закон "О воинской обязанности и военной службе"? Пресс-служба российского Министерства обороны не ответила на запрос ZEIT ONLINE. Объяснение по легализации наемничества можно было бы увидеть в специфических связях внешней и внутренней политики российского президента.

С тех пор, как Владимир Путин пришел к власти, он поддерживал ее с помощью войн. Сначала Вторая чеченская война, в 2008 – война с Грузией, потом Украина и с 2015 – участие в войне в Сирии.

Все военные действия, независимо оттого, начинались ли они по российской инициативе или нет, Путин использовал для внутриполитического рейтинга. Благодаря позитивному представлению армии и военных успехов проправительственными СМИ в России рос патриотизм и гордость страной и ее президентом. Кроме того с помощью производства вооружения можно было поддержать ослабленную отечественную экономику. К тому же, когда страна участвует в войне, то проблемы вроде коррупции уже не кажутся такими существенными. Все это также могло бы сыграть важную роль, если за границей возникнут новые конфликты при участии России.

Украина, Сирия — Афганистан?

Однако не все так просто. Первая загводка связана с людьми. Сейчас для Путина проблематично найти достаточно людей для полноценного ведения боевых действий, считает Штефан Майстер, эксперт по России из Немецкого общества внешней политики. По его словам, Россия на данный момент участвует в двух конфликтах в Сирии и на Украине, что требует множество солдат и вооружения. Даже если учитывать, что с 2008 года войска были модернизированы, их ресурсы не безграничны.

Майстер считает вполне вероятным, что в 2017 году Россия вступит в новые военные конфликты – вдобавок к уже существующим. Прежде всего, с точки зрения развязанной Дональдом Трампом борьбы с международным терроризмом новые бригады наемников могут помочь в этом процессе, говорит он. С наемниками заключают другой контракт, чем с солдатами-срочниками, ведь их будут нанимать частные военные компании. По словам Майстера, так будет легче предотвратить получение общественностью доступа к этой информации. Особенно часто эта проблема возникала на Украине, когда правительству приходилось объяснять, почему среди убитых "добровольцев" оказывались российские военные. Если же погибает боец ЧВК, то Минобороны легко может оспорить свою причастность.

Вторая загвоздка связана с возможными местами боев, где сражаются бойцы ЧВК.

Никулин: Это Сирия получается?

Иванов: Это уже старая тема. Сейчас будет... не могу так сказать, думаю, угадаешь: в 80-х годах армия там была. Понял? Там тоже пески и горы. Там, значит, миротворческая операция - это охрана послов и прочее. Дают даже медаль тебе за ратный подвиг. Больше тебе не дадут, потому что по телевизору вы не будете светиться.

Афганистан? Помимо Сирии, Украины и нестабильных регионов вроде Ливии, Россия может в 2017 году вмешаться и в конфликт в Афганистане. Но негативный образ, который связан в российском обществе с потерями в Афганистане, сидит глубоко. Как говорит Майстер, этот образ сравним с "вьетнамской травмой" США. Сегодня даже при поддержке пропагандистской машины не удастся склонить российское население к участию в наземной операции в Афганистане.

Самое главное — деньги

"На сегодняшний день в Афганистане находятся только технические специалисты и инструкторы, которые требуются, в частности, для технической поддержки российских вертолетов", – говорит Майстер. Так, в январе 2016 года было подписано межправительственное соглашение об оказании Афганистану военно-технической помощи.

"Если НАТО в 2017 году выведет свои войска из Афганистана, то Россию действительно может охватить страх от того, что терроризм распространится на территории страны. "Талибан" может сильно дестабилизировать центральноазиатских соседей Российской Федерации, а это уже реальная угроза, в том числе и для России", - утверждает Майстер.

Большинству претендентов в ЧВК все равно, куда их отправят сражаться. Самое главное – деньги. По словам Иванова, расценки в ЧВК сегодня следующие: 50 тысяч рублей во время подготовки на базе, от 80 до 120 тысяч "на выходе", кроме того премии. По русским меркам, это большие деньги. "Танк сжег – получил денюжку. Понял? Какую-нибудь огневую точку забил, еще денег получил, если командир подтвердил," – объясняет Иванов.

Источник: ZEIT ONLINE