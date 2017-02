Не с острова Папуа, а с Лубянки

Президент Трамп жестко поговорил с премьер-министром Австралии Тернбуллом. Он крайне раздосадован доставшимся ему от Обамы соглашением об отправке в США полутора тысяч беженцев с островов Науру и Папуа. И его можно понять. "Не нужны мне новые Царнаевы", — недовольно буркнул он в своем Твиттере. Эта реплика Трампа показывает, что он осведомлен, что изначально Царнаевы прибыли в США как беженцы. В то же время, очевидно, что он не в курсе приключений Царнаева-старшего непосредственно перед терактом на Бостонском марафоне.

Попытаюсь еще раз по буковкам изложить ту последовательность событий, которую инстинктивно отказывается воспринять американское общественное сознание вот уже почти 4 года, потому что слишком серьезные пришлось бы ему тогда сделать выводы на тему "Who is Mr. Putin?"

Особенно надеюсь на многочисленную армию русскоязычных американцев — поклонников Трампа. Им на генетическом уровне понятен преступный характер чекистского режима и, может быть, им удастся объяснить своему кумиру, с кем он собирается вместе бороться с исламистским терроризмом.

Москва действительно в 2011 году дважды предупреждала ФБР и ЦРУ об исламистских симпатиях Царнаева-старшего, не представив, однако, при этом никаких конкретных обвинений. Он был дважды допрошен в США, но никаких оснований для его задержания не оказалось.

Об этом в последнее время повадился напомить западной аудитории Путин, повторяя раз за разом одну и ту же заученную легенду, в частности, в своем выступлении на Валдайском форуме в Сочи:

"В 2011 году мы предупредили наших американских партнеров об исламистских связях проживавшего в США Тамерлана Царнаева. Коллеги не восприняли нашу информацию и даже посоветовали нам не лезть в их дела. Ну что ж, я распорядился Бортникову не ставить больше перед американцами этот вопрос. А через несколько месяцев Царнаевы совершили теракт на Бостонском марафоне. Вот видите, они не готовы сотрудничать с нами в борьбе против международного терроризма, даже когда речь идет об их собственной безопасности".

Гладко излагает Владимир Таврический и политически очень правильно. Но сознательно опускает при этом самую драматическую страницу из истории жизни и смерти Тамерлана Царнаева.

Царнаевы совершили теракт на Бостонском марафоне не через несколько месяцев, а через год и несколько месяцев — в апреле 2013 года. А в 2012 году произошло удивительное.

Итак, Царнаева допрашивали, и он понимал, что Москва подозревает его в причастности к исламистскому подполью. Он прекрасно знал, что с такими людьми делают в России, зачастую без суда и следствия. Тем не менее в январе 2012 года он отправляется в Россию. И не какими-то тайными лесными тропами, а совершенно легально, внесенный во все базы данных, прилетает в аэропорт "Шереметьево". Царнаев никогда на это не решился бы, если бы не был абсолютно уверен, что в России он будет в полной безопасности.

Естественно, человек, чьей судьбой занимались лично Путин с Бортниковым, оказался с первой секунды его появления в Шереметьевском аэропорту под плотным контролем центральных структур ФСБ, т.е. в заботливых руках своих кураторов.

Под наблюдением ФСБ он путешествовал по Кавказу, встречался с активистами исламистского движения. Как подробно рассказывает "Новая газета" в статье "Бостонский взрыватель был заряжен", оперативники дагестанского Центра по борьбе с экстремизмом неоднократно фиксировали его встречи с подозреваемыми в причастности к исламистскому боевому подполью Махмудом Нидалем и Вильямом Плотниковым, старым знакомым Царнаева по Северной Америке.

Оба этих его приятеля были ликвидированы. Один 19 мая, а другой 14 июля. После второй ликвидации неуловимый и неуязвимый Тамерлан исчез. Растворился. Ушел в лес, как предположили наивные провинциальные дагестанские правоохранители.

А на самом деле он снова оказался в Москве, откуда беспрепятственно и благополучно вылетел из того же Шереметьевского аэропорта обратно в Америку. Навстречу своей миссии и своей судьбе. Не с острова Папуа, а с Лубянки.

Когда же после теракта в Москву прибыла делегация сенаторов США посотрудничать с российскими коллегами в деле расследования, коллеги нагло послали сенаторов куда подальше, заявив им, что никакого Царнаева в России в 2012 году не было. А один из американских дипломатов, сопровождавших делегацию Фогл Райан Кристофер, стал жертвой успешной провокации российских спецслужб: ему обещали передать секретные сведения по Царнаеву и картинно задержали под телевизионные камеры.

Ставший затем стандартным темничек "Сотрудничайте с Кремлем, иначе вас будут продолжать взрывать" впервые был полномасштабно отработан путинской пропагандой и ее зарубежной агентурой после теракта на Бостонском марафоне.

Предыдущая американская администрация и руководители американских правоохранительных органов наверняка знают правду об организаторах бостонского теракта. Однако они не решаются взглянуть этой правде в глаза — слишком она чудовищна. Но продолжающаяся игра в слепоту может привести к новым трагедиям.

Сенатор Маккейн, возможно, и не подозревает, до какой степени он был прав, предупреждая президента Трампа: "Когда будете разговаривать с Путиным, не забывайте, что говорите с бандитом и убийцей".

Но как выяснилось в ходе интервью Трампа с ведущим канала FOX O’Reilly, президент США прекрасно знает, что Путин бандит и убийца, но это его нисколько не смущает.

O’Reilly: Do you respect Putin?

Trump: I do respect him. I respect a lot of people, that doesn't mean I'm going to get along with him. But if Russia helps us in the fight against ISIS, which is a major fight — and Islamic terrorism all over the world — that's a good thing.

O’Reilly: Putin's a killer.

Trump: There are a lot of killers. We've got a lot of killers... Our country's so innocent?

Андрей Пионтковский, Каспаров.ру