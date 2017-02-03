Всем светит камера. Продолжение «Мытищи-гейт»

— Что мы можем сделать в рамках наших компетенций? Или мы должны пассивно ждать решения следственных органов? — в четвертый раз обратилась к своим юристам глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Заседание совместной рабочей группы ЦИК с журналистами «Новой газеты» по фальсификациям на выборах в Подмосковье шло уже второй час, но Памфилова не могла добиться четкого ответа.

Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко

Сразу после публикации о массовом переписывании итогов голосования на 68 избирательных участках в подмосковных Мытищах (см. №136 «Новой» от 5 декабря 2016 года) ЦИК направил обращение в Следственный комитет РФ, а избирком Московской области — в региональную прокуратуру. В рамках доследственной проверки всю документацию мытищинской Территориальной избирательной комиссии (ТИК) изъяли. В этой ситуации разбирательство Центризбиркома могут воспринять как давление на следствие, опасались юристы ведомства и подводили участников заседания к мысли, что лучше дождаться решения следственных органов.

— И публикация, и материалы, которые есть у нас, прямо указывают на совершение преступления — фальсификацию выборов. Это имеет уголовно-правовые последствия, а ЦИК не может заниматься уголовными преступлениями, — приводит аргумент замначальника правового управления аппарата ЦИК Дмитрий Воронин.

Еще одним доводом в пользу ожидания, по мнению циковских правоведов, является качество представленных доказательств — документов, выданных наблюдателям в качестве копий протоколов об итогах голосования. Как оказалось, некоторые из них заверены не полностью, а многие и вовсе являются «считалками». Таким термином глава избиркома Московской области Ирина Коновалова обозначила протоколы неустановленной формы — распечатки, изготовленные на принтерах в участковых комиссиях (УИК) с помощью программы типа Excel.

— Это внутренний документ, который предварительно готовится в электронном виде до составления итогового протокола для проверки контрольных соотношений, — процитировала Коновалова объяснение главы мытищинского ТИК Валерия Конягина. По версии Конягина, наблюдатели, не желавшие ждать составления итогового протокола, вынуждали комиссии выдавать им промежуточный документ. Ирина Коновалова участвует в заседании по видеосвязи — нам хорошо видно ее, сидящую за столом под портретом улыбающегося губернатора Воробьева.

По словам Коноваловой, «считалки» составляют примерно половину протоколов, призванных подтвердить факт фальсификации итогов голосования в Мытищах. Поэтому сначала предстоит разобраться, умышленно или нет комиссии выдавали не полностью заверенные протоколы, которые ни один суд не примет в качестве доказательства. Выяснением этого должны заниматься правоохранительные органы, считают юристы в ЦИК.

Однако статистика ведомства, приведенная Эллой Памфиловой, заставляет усомниться в результативном исходе: по итогам выборов 18 сентября ЦИК направил в правоохранительные органы более 300 обращений, по которым было возбуждено лишь 20 уголовных дел.

Поэтому Памфилова поручает члену ЦИК Александру Кинёву и сопредседателю «Голоса» Андрею Бузину провести изучение обстоятельств «Мытищи-гейта» с использованием механизмов избирательной системы: проанализировать имеющиеся документы, побеседовать с наблюдателями.

«Прошерстить все, чтобы к моменту окончания доследственной проверки у ЦИК был готов план действий», — поставила задачу Памфилова.

К тому времени я уже неделю собираю свидетельства наблюдателей и ищу дополнительные доказательства. 23 декабря, в день заседания группы, я еще не получила из МВД ответ на свое обращение о расхождении итогов голосования на моем участке №1665 — он придет лишь через три недели, но Ирина Коновалова уже знает, что вынесли постановление о прекращении дела в связи с отсутствием события правонарушения. Об этом она сообщила на заседании. Мне также известно и об отказе в возбуждении уголовного дела по факту фальсификации в Смоленске. Я понимаю, что если не найти новых доказательств, то дело о краже голосов жителей Мытищ на выборах могут спустить на тормозах. Довольно скоро я выясняю, что есть новые доказательства, подтверждающие подделку протоколов и показывающие, как именно это делалось.

Ищите доказательства

— Нет, это не моя подпись, — даже не взглянув на бумагу, сказал член УИК №1675 с правом решающего голоса Геннадий Николаевич Бабиков. Я предлагаю посмотреть повнимательнее. Он отмахивается и говорит, что из-за болезни в день голосования в комиссии не работал и никаких протоколов не подписывал.

Между тем на всех четырех протоколах с того участка указана его фамилия (в двух вариантах написания) и стоят подписи. По его предположению, за него расписались, чтобы присвоить деньги, полагающиеся членам УИК за работу.

Мы сидим в тесной комнатке мытищинского горкома КПРФ. По моей просьбе первый секретарь Светлана Зинина пригласила партийцев — членов избирательных комиссий с правом решающего голоса с тех участков, где выдавали протоколы установленной формы. В отличие от «считалок», такой протокол предусматривает графу для подписей всех членов УИК. Я собираю свидетельства, что именно результаты этих протоколов, а не те, что указаны в ГАС «Выборы», отражают реальные итоги голосования. Однако меня ожидают сюрпризы — еще двое членов УИК с правом решающего голоса усомнились в подлинности своих подписей. Тем не менее остальные свои подписи подтверждают.

Чем больше людей опрашиваю, тем нахожу больше доказательств. Бывший депутат горсовета и член УИК №1644 Рафаил Астахов отдает мне фотографии Увеличенной формы протокола (УФП) и видеозапись. По его словам, председатель указал ему, куда поставить видеокамеру, и с того места подсчет голосов было хорошо видно. «Всё там зафиксировано в качестве HD», — похвастался Астахов.

Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко

Вечером изучаю материалы. На фотографии с проставленной датой ясно видно, что по федеральному избирательному округу «Единая Россия» получила 120 голосов, а не 150, как значится в ГАС «Выборы». Нетрудно заметить, за счет каких партий вырос результат: «Родины», КП «Коммунисты России», Партии пенсионеров и «Яблока». Те же данные подтверждает и видеозапись подсчета голосов.

Перед самым Новым годом получаю фотографии Увеличенной формы по участку №1721. На выборах по партспискам в Госдуму напротив строчки «ЕР» черным фломастером написано 336, а в ГАС «Выборы» стоит 396. Дополнительные 60 голосов украдены у «Родины», КПКР, Партии пенсионеров, «Зеленых» и «Яблока». Три с лишним месяца хранилась фотография в смартфоне владельца, а теперь стала доказательством фальсификации.

Информация о моем интересе к фото и видео распространяется среди наблюдателей, подобно кругам по воде от брошенного камня. На почту и телефон люди присылают свидетельства. Например, на фото Увеличенной формы на участке №1711 по выборам в Госдуму без труда можно рассмотреть, что на самом деле «ЕР» получила 246, а не 296 голосов, а партия «Яблоко — 94, что на 20 голосов больше, чем в ГАС «Выборы».

Петр Саруханов / «Новая»

Что такое «считалка»

— Вас предупреждали, что выдаваемая вам копия протокола является внутренним документом или что она носит промежуточный характер?

— Не предупреждали, — отвечает член УИК №1710 с правом совещательного голоса от «Справедливой России» Владимир Пономарев-Русский. По его словам, копии протокола наблюдателям выдавали как окончательный документ. По случайности в моем распоряжении оказались оригиналы и сканы копий этой УИК, полученные наблюдателями от самых разных партий. Все они — «считалки», различающиеся между собой только цифрой в верхнем правом углу — номером выданной копии.

В Мытищи приезжают члены рабочей группы ЦИК Бузин и Кинёв. После встречи с руководством ТИК они общаются с наблюдателями. От них я узнаю, что, по версии ТИК, «считалки» якобы выдавали под давлением агрессивно настроенных наблюдателей от ЛДПР.

В местном отделении партии обвинение категорически отвергают и говорят, что ориентировали наблюдателей на получение протоколов только установленной формы. «В связи с усталостью секретарь УИК предлагала выдать протоколы в виде компьютерной распечатки, которая направлялась в ТИК, и заверить ее печатью. Но я и наблюдатели настояли на выдаче формы установленного образца», — сообщил член УИК №1687 Андрей Головка, замруководителя правового отдела ЛДПР в Мытищах. Это же подтвердил и наблюдатель Максим Минаков.

Вскоре становится ясно, что председатели использовали две формы протокола: «считалку» для наблюдателей и установленной формы для ТИК. Как сообщил Рафаил Астахов, когда после окончания работы комиссии №1644 он пришел со своей «считалкой» в ГК КПРФ, ему позвонил председатель УИК и сказал, что они только что провели итоговое заседание. Председатель попросил подойти к зданию горадминистрации, в котором располагается ТИК. «Они мне показывают протокол другого образца. Я говорю: «А чего другая форма-то?» Они: «ТИК требует, чтобы такая форма была».

Он сравнил данные старого и нового протокола, они совпадали. Потом Астахову предложили расписаться в протоколе итогового заседания, но он отказался, поскольку на нем не присутствовал.

По воспоминаниям людей с долгим опытом работы в мытищинских избиркомах, «считалки» вошли в обиход в качестве формы протокола после выборов, на которых использовали Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Председатели комиссий быстро оценили удобство работы с программой. Мало того что она проверяет контрольные соотношения, тут же выводит в печать данные протокола об итогах голосования, так еще и страхует на случай обращения недовольных в суд. Широко использовать программу стали в конце нулевых, когда местные коммунисты начали активно обжаловать многочисленные нарушения на выборах.

Отдельный вопрос — кто и как распространяет программу. Официальная версия ТИК: «считалка» распространяется посредством сарафанного радио. Однако бывший член ТИК Андрей Щетинин вспомнил, как накануне местных выборов в 2009 году или около того в ДК на Яузе проводили инструктаж председателей и членов комиссий, раздавали различные материалы, среди которых был диск с программой.

Я заезжала в тот ДК для разговора с Сергеем Кураевым, председателем УИК №1665, где сама работала во время сентябрьских выборов. В числе прочего я спрашивала Кураева о программе. По его словам, ее каждый год дорабатывают и выдают на флешке. Нетрудно догадаться, где председатели УИК получают материалы для работы.

С правом переписки

Сразу после Рождества получаю копии протоколов и фотографии Увеличенных форм еще по семи избирательным участкам, по которым раньше не было информации. На пяти из них результаты также переписаны в пользу «Единой России». Их сфальсифицировали даже на участке №1684, где голосовала глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова. «Единой России» добавили сразу 90 голосов, изъятых у семи несистемных партий. Возможно, был украден и голос самой Ирины Анатольевны.

Но главное открытие было впереди. Мне прислали фотографию УФП с участка №1664, который числился в списке «чистых»: данные в протоколах наблюдателей совпадали с официальными результатами. На фото видно, что из четырех протоколов Увеличенной формы полностью заполнен лишь один — по федеральному избирательному округу в Госдуму. По привычке проверяю данные и обнаруживаю расхождения: на фото у «ЕР» — 277 голосов, а в протоколе — 347. Как, почему?

Нахожу наблюдателя Анну Никулину, и она рассказывает о многочисленных нарушениях при подведении итогов голосования. Позже она сообщит о них в обращении в ЦИК. По словам Анны, результаты подсчета голосов не оглашались, члены комиссии записывали цифры на бумаге и передавали секретарю, та заносила их в компьютер. Председатель тянула с составлением итогового протокола, и после 8 утра наблюдатели стали расходиться, так его и не получив. На вопросы Анны председатель УИК Оксана Писак отвечала, что нужно подсчитать контрольные суммы, а это делает только ТИК, где сейчас длинные очереди. В 10.35 Анна, мать двоих маленьких детей, «сломалась», попросив председателя и секретаря выдать ей копию до составления итогового протокола.

— Они начали выходить с участка, возвращаться, звонить по телефону. Когда председателю на сотовый в последний раз при мне позвонили, она назвала собеседника Валерием Александровичем (по совпадению так зовут ушедшего недавно в отставку председателя ТИК Конягина. — Т.Ю.) и произнесла фразу о каких-то неверно названных цифрах, — рассказывает Никулина. Через несколько минут ей выдали «считалку», где данные голосования по выборам в Госдуму уже отличались от тех, что значились в Увеличенной форме. Это значит, что их переписали непосредственно на участке. Вряд ли это сделали без ведома председателя комиссии. Возможно, это предположение покажется не столь огульным замдиректора гимназии №1 Оксане Владимировне Писак, которая подписала обращение в «Новую» с протестом против нашей первой публикации по «Мытищи-гейт».

Данные всех без исключения фотоматериалов подтверждают результаты протоколов, выданных избирателям. Независимо от того, были ли те установленной формы или «считалками».

Терабайты доказательств

13 января получаю от областного «Яблока» ссылки для доступа к записям с камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках. Запрос на их получение «яблочники» направили вскоре после публикации «Новой» о массовой фальсификации итогов голосования в Мытищах.

Нам предстоит скачать и просмотреть 174 файла, каждый продолжительностью 24 часа. Общий объем видеоматериалов — почти 644 Гб. На помощь приходят наблюдатель участка №1665 Игорь Синцов, также входящий в рабочую группу «Новой» и ЦИК, член столичной УИК №3091 Виктор Кабанов, мечтающий очистить избирательную систему от «всякой нечисти», и уже упоминавшийся Андрей Щетинин. Каждый день мы скачиваем гигабайты информации и часами просматриваем видеозаписи.

— Подождите, «Родина» — 16? — переспрашивает мужчина, записывая результаты подсчета на участке №1644.

— 16! — подтверждает член комиссии, ведущая подсчет, и продолжает считать. — Партия пенсионеров: 14. «Единая Россия»: 119.

Видеозапись полностью подтверждает итоги голосования из копии протокола — «считалки», выданной наблюдателям. В ГАС «Выборы» внесены уже другие данные: «Родина» — 11, «Пенсионеры» — 4, «ЕР» — 150.

— УИК №1650 — видео также подтверждает данные протокола: «ЕР» — 182, Партия Роста — 14, «Справедливая Россия» — 35 голосов. В ГАС «Выборы» — другие цифры: 202, 4 и 25 соответственно.

Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко — УИК №1666 — подтверждает результаты протокола, а в ГАС «Выборы» «Единой России» приписали 40 голосов. Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко — УИК №1679 — результаты совпадают с протоколом, а в ГАС снова приписки в пользу «ЕР». На всех этих участках наблюдателям выдали протоколы — «считалки». В суде их вряд ли примут в качестве доказательств. Видимо, на это и был расчет. Тем не менее видеозаписи подтверждают: данные этих квазипротоколов полностью соответствуют итогам, оглашенным на избирательных участках. 17 января наконец получаю из местного ОВД ответ на свое обращение о расхождении результатов голосования на участке №1665, где я была членом комиссии с правом решающего голоса. В ответе говорится, что представленная мной копия протокола (а нам также выдали «считалку») не соответствует установленным требованиям, являясь предварительным документом, тогда как протокол, предоставленный мытищинским ТИК, составлен по всей форме и подписан всеми членами комиссии. Таким образом, уведомляли меня, событие правонарушения отсутствует, и производство по делу прекращено. У следователя не нашлось времени ни на то, чтобы побеседовать со мной и хотя бы сличить подписи, ни на то, чтобы найти дополнительные доказательства в споре двух протоколов. Например, видеозапись с участка №1665. На ней можно услышать реальные результаты голосования: «Яблоко» — 40, «ЕР» — 226. Позже члены УИК найдут еще один бюллетень за «ЕР», который ошибочно попал в другую стопку, итого станет 227 голосов. В ГАС «Выборы» у этих партий другие результаты: «Яблоко» — 20, «ЕР» — 277 голосов. Однако вместо установления истины сотрудники 3-го ОВД Мытищ, по сути, привели доводы ТИК. 19-го стало известно, что председатель ТИК Валерий Конягин заявил об отставке, решение его поддержал Мособлизбирком. Многие обратили внимание, что уволился он «по собственному», а не по утрате доверия, расценив это как способ уйти от ответственности. «Девочки, выключаем свет» «Девочки, выключаем свет», — командует дама в возрасте, она же председатель УИК №1670 в 1.37. Электричество гаснет, но на записи видно, как она берет со стула большую пачку документов и выносит из помещения. Скорее всего, это списки избирателей. — Похоже, она не знает физики, что видеокамера фиксирует изображение в инфракрасном диапазоне и при выключенном свете, — комментирует Виктор Кабанов, выпускник МФТИ. Мы видим, как свет потом включают. Обратно на участок председатель комиссии Анна Светлова возвращается лишь через два часа, в 3.38. Через пять минут ей кто-то звонит, она выходит, потом возвращается, берет еще пачку документов. «Пойдем туда, я посмотрю, что еще можно пересчитать», — говорит она и уходит куда-то с пачкой документов. Если верить протоколам наблюдателей, Светлова немного пересчитала в пользу «ЕР». Но какие результаты были на самом деле, наверное, уже никто не узнает. Видеокамера зафиксировала, как на этапе подсчета она ставит печать на некоторые бюллетени, при этом ни данные по спискам избирателей, ни количество погашенных бюллетеней комиссия не оглашала, как это предписывает закон. Схожую ситуацию с печатью Андрей Щетинин обнаружил на записи с камеры, установленной на участке №1701. «Так делают, чтобы легализовать неучтенные бюллетени: вбрасывают, а потом ставят на них печать», — предполагает он. Демонстрировать под камерой открытые нарушения процедур, оглашать результаты, которые вскоре будут переписаны, председатели могли только при одном условии — они были уверены, что им все сойдет с рук. Совместно мы изучили видеозаписи по 44 участкам, всего их в Мытищах 96. Озвученные на них результаты совпадают с данными всех протоколов наблюдателей. На четырех-пяти участках слышимость была такой плохой, что удалось разобрать результаты лишь отдельных партий. Но они тоже соответствуют протоколам. Гигабайты видеозаписей с участков подтверждают факт массовой фальсификации итогов голосования на выборах в Мытищах.

Видео: Глеб Лиманский, Анна Игнатенко, Надежда Мироненко

По итогам журналистского расследования мы получили исчерпывающие доказательства фальсификации выборов в Мытищах. Это не только копии протоколов, которые пытаются выдать за банальные «считалки». Это показания свидетелей и записи с видеокамер, от которых отмахнуться невозможно. Состав преступления налицо.

Центральная избирательная комиссия ждет ответа правоохранительных органов, которые пытаются все списать на технические погрешности.

Но это политически невозможно. Особенно накануне электорального цикла-2018, в котором нас ждут такие принципиальные кампании, как выборы мэра столицы и президента страны.

«Новая газета»