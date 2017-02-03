Откаты с триллионов: прояснились три главные схемы

Сколько теряет госбюджет на откатах? Откуда у чиновников нетрудовые доходы? Действительно ли у государства настолько «нет денег», что нам надо «держаться»? Опираясь на данные Счетной палаты, сведения сотрудников правоохранительных органов и информацию от госслужащих низшего звена, «МК» постарался найти ответы на эти насущные вопросы.

Росфинмониторинг в прошлом году приобрел ноутбук для своего руководителя за 25 тыс. руб. А Ростехнадзор для своего руководителя — за 173 тыс.

Принтер руководителю Федеральной службы судебных приставов был куплен за 8 тыс. руб. А руководителю Спецстроя России — за 500 тыс.

Федеральное агентство водных ресурсов уплатило за кресло для своего руководителя 15 тыс., а Федеральное агентство по рыболовству — 150 тыс.

Такие любопытные сведения приводятся Счетной палатой в «Мониторинге развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации» — промежуточные итоги за 9 месяцев 2016 года.

Аудиторов они заинтересовали из-за огромной разницы в цене, за которую ведомства приобретают одни и те же товары.

В «табели о рангах» их руководители равны. Кресло для одного руководителя не может быть в 10 раз дороже кресла для другого руководителя. То, что оно все-таки в 10 раз дороже, Счетная палата объясняет несовершенством 44‑го Федерального закона «О госзакупках». Закон недоработан, постоянно вносятся изменения, к тому же не утвержден до сих пор каталог услуг и товаров, поэтому такой разнобой в ценах.

Но это детский лепет, а не объяснение.

Ноутбук за 173 тысячи для руководителя, который не выполняет по должности вообще никаких работ на компьютере, — бред и блуд. Разве он программист? Или мультфильмы рисует, для которых нужна огромная память?

И принтер за полмиллиона — бред и блуд. Он со встроенным телевизором, что ли? И с бриллиантовой инкрустацией? За такие-то деньги?

Объективно эти покупки — чистый идиотизм. Но чиновники не идиоты. Если они несуразно тратят бюджетные средства — значит, так нужно. Им. Значит, у них в этом есть интерес.

Абсурдное, излишнее расходование бюджетных средств в нашем государстве ничем другим объяснить нельзя.

Со всех этих средств каким-то образом собираются откаты — взимается административная рента. Все дело в ней. А вовсе не в плохом законе.

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Административная рента — термин экономистов. Звучит прилично и даже академично. Но означает гадость.

Распределяя бюджетные средства, чиновники незаконно забирают значительную их часть. Это и есть административная рента.

Она у нас как призрак у старого замка. Все знают, что призрак в замке есть, все его видели или слышали, но все про него молчат. Потому что избавиться от него нельзя, а распугать постояльцев разговорами о нем — можно.

Такое же точно отношение у наших властей к административной ренте. Все знают, что она есть. Но никто ее не учитывает при разработке экономических планов и бюджетных расходов. Потому что избавиться от нее нельзя, а «раскачать лодку», начав с ней бороться, — можно.

Власти придерживаются в отношении административной ренты тактики «не замечать». Потому что сами власти лично от нее не страдают, а, наоборот, выигрывают.

Лично страдают от административной ренты граждане. Им не достается того, что положено. Того, что выделяется для них из государственной казны, которую они наполняют своими налогами.

Абсурдные траты бюджетных денег в своем районе или в городе вызывают у граждан возмущение: «Ну и гад наш глава. Ну и ворье у нас собралось». Но дело не в их конкретном главе, который оказался нехорошим человеком. Во всех районах и городах, куда ни загляни, все то же самое, что и у них. Потому что административная рента взимается везде. Во всяком случае, у правоохранителей, с которыми мы говорили, этот факт сомнений не вызывает.

Собирается административная рента по одним и тем же схемам. Схем этих не так много. Чтобы развеять иллюзии касательно «гадства» отдельных чиновников, которые пользуются «непродуманностью закона», мы постарались эти схемы описать.

Схема 1. Как платят административную ренту сами госслужащие.

Начнем с позитива: зарплаты госслужащих не обкладываются рентой. Исключение — Чечня, где сотрудники госучреждений добровольно перечисляют по 10% с ежемесячного заработка в Фонд Ахмата Кадырова.

В целом же по стране сбор административной ренты с зарплат практикуется только эпизодически. Сотрудники подмосковной поликлиники, например, рассказали «МК», что в прошлом году сдавали два месяца по пятьсот рублей с зарплаты — на помощь донецким беженцам. Добровольно, разумеется.

Но такие случаи единичны. Пока зарплаты госслужащих, слава богу, неприкосновенны.

А вот с денег на текущую деятельность госучреждений административная рента взимается достаточно широко. В первую очередь с денег на ремонт и содержание инфраструктуры.

«Нам дают деньги только на зарплату учителям и на оплату коммунальных услуг, — рассказал «МК» директор школы в одном из райцентров ЦФО. — Ни на инвентарь, ни на ремонт, ни на модернизацию материальной базы денег мы не получаем. Я хожу к главе района, к депутатам, ругаюсь. Мне отвечают: в стране кризис, всем сократили бюджет, денег нет.

Коллеги учат. «Скажи главе района: на ремонт школы мне нужно 50 тысяч, выпиши сто, половину отдам». Я знаю, так многие делают. Но мне зачем это надо? Чтоб потом за мной пришли: куда бюджетные деньги дел?»

Благодаря таким директорам, как наш источник, данная схема не практикуется повсеместно.

В госучреждениях местного уровня — школах, больницах, поликлиниках — кое-где еще трудятся руководители, которым в голову не приходит вступать в сделку с администрацией и пилить народные деньги.

В администрации знают, что они «не от мира сего» и при первой возможности стараются от них избавиться, чтоб на их место назначить людей, понимающих правила игры.

Бюджетные учреждения под руководством таких несовременных руководителей обычно получают минимальное бюджетное финансирование.

Если же госслужащий хочет и может пилить с вышестоящими товарищами выделяемые средства, ему выделяют побольше, конечно. Но на его школе/больнице это особо не отражается. Причина в том, что люди, которые на такое идут, больше думают про деньги, чем про работу. Администрация выпиливает у них половину, а другую половину они уже сами тем или иным способом прибирают к рукам.

Ангелов-бессребреников среди них нет, таких, кто отдаст администрации ее половину, а что останется — все целиком потратит на ремонт своей школы. На это даже не стоит надеяться.

Схема 2. Как платят административную ренту коммерсанты.

Правоохранители, с которыми мы беседовали об откатах, утверждают, что деньги, предназначенные на закупки и услуги, обкладываются административной рентой всегда и везде в обязательном порядке. Если в «схеме номер один» встречаются исключения, то у «схемы номер два» — тотальный охват.

Государственные учреждения заключают контракты только с теми поставщиками товаров или исполнителями услуг, которые согласны отдать чиновникам обговоренную часть суммы.

Госучреждение, скажем, покупает кирпич. Себестоимость одного кирпича 5 руб. Поставщик продает его за 8 руб. Его прибыль — 3 руб. Ответственным за заключение контракта чиновникам должна отойти половина «навара» — полтора рубля с каждого кирпича.

Это самый скромный, самый базовый расчет, при котором у коммерсанта остается какая-то прибыль. Но из такого расчета мало кто исходит. Аппетиты у чиновников бескрайние. Сначала они забирают полтора рубля с кирпича, потом три, потом пять, а потом уже и все восемь хотят.

Соответственно, повышается закупочная цена. Один кирпич по контракту уже стоит не восемь рублей, а шестнадцать. Принтер — не 8 тысяч, а полмиллиона. Кресло — не 15 тысяч, а 150.

Помимо повышения закупочной цены административная рента ведет еще и к снижению качества товаров и услуг, подмене их дешевыми аналогами.

Пример про «холодно в квартире», что сейчас актуально.

Есть жилые и административные здания, которые отапливаются котельными. Для котельных нужно закупать уголь. По цене качественного угля для них закупается отвал — дешевая угольная «пыль», от которой температура воды в батареях не поднимается выше пятидесяти градусов. Разница в цене уходит чиновникам — в административную ренту. А в домах зимой холодно. Люди жалуются и болеют.

Во что превращает административная рента дорожные работы, рассказывать не надо. По весне и так все видят ямочный ремонт. Выбоины залепляются непонятно чем и непонятно по какой технологии. Через два месяца все выбоины опять на своих местах.

Правоохранители считают, что с дорожных работ собирается самая большая административная рента. Если обычно она колеблется в пределах 20%, то здесь снимается от 30 до 70% от суммы контракта, поскольку в дорожных работах можно снизить качество так, что никто потом ничего не докажет.

Однако есть услуги и товары, где качество сильно не снизить. Например, авиабилеты. Они бывают подороже и подешевле, но не могут упасть ниже какого-то предела. Административная рента с них получается скромной. А хочется большую, жирную.

Наши источники рассказали историю про региональных спортивных чиновников. От жадности они заключили контракт с фирмой, обязавшейся снабдить сборную региона авиабилетами по цене ниже нижнего. За копейки буквально.

Приходит время спортсменам вылетать на всероссийские соревнования, а билетов нет. Чуда не получилось.

Фирма объявила себя банкротом. Чиновники сделали вид, что они тут ни при чем. А спортсмены не поехали на соревнования. Зачем весь год тренировались — так и не поняли.

Схема 3. Как платят административную ренту граждане, представляющие самих себя.

Граждане, представляющие самих себя, и есть основные и главные плательщики административной ренты. Кто бы как бы с ней ни химичил, весь ее груз в итоге перекладывается на плечи этих самых граждан.

Дети граждан мерзнут на уроках в непротопленных школах. Автомобили разбивают подвеску на выбоинах и утопают в грязи. Ну и так далее.

Приведите свои примеры, у каждого из нас их — вагон.

* * *

Сколько денег из государственного бюджета уходит ежегодно в административную ренту?

В отчетах аудиторов таких данных нет. Но в «Мониторинге развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации», опубликованном Счетной палатой, приводится цифра — 4,3 трлн рублей. За 9 месяцев 2016 года такая сумма была потрачена на закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд.

Правоохранители, как уже говорилось выше, утверждают, что на административную ренту уходит в среднем порядка 20% с каждой госзакупки.

20% от 4,3 трлн — 860 млрд. Столько бюджетных средств налогоплательщики потеряли за 9 месяцев. Делим 860 млрд на девять, получается 96 млрд — столько мы потеряли за 1 месяц. Умножаем на 12 месяцев, получается 1,152 трлн.

Это и есть приблизительная сумма, уплывающая из бюджета страны в течение одного года на госзакупках. Причем не на всех, а лишь на тех, что проводятся только по 44‑му Федеральному закону.

Чтоб понимать, какие это колоссальные деньги, сравним их со статьями годового бюджета РФ.

В 2017 году на всю правоохранительную систему выделено немногим больше — 1,27 трлн. На образование гораздо меньше — 0,549 трлн. На медицину — 0,363 трлн.

Три с половиной годовых бюджета здравоохранения уходят в откаты — растекаются по карманам!

А если бы не растекались?

P.S. Система госзакупок регулируется двумя законами — 44‑ФЗ и 223‑ФЗ.

По 44‑ФЗ закупают все бюджетные учреждения, когда тратят только те средства, что пришли из бюджета.

По 223‑ФЗ закупают организации, которые и из бюджета что-то получают, и сами зарабатывают. В том числе корпорации с более чем 50‑процентным участием государства, субъекты естественных монополий и компании, которые занимаются регулируемыми видами деятельности (водоснабжение, энергетика и т.п.).

За 9 месяцев 2016 года такие организации потратили на закупки гораздо больше, чем чисто бюджетные учреждения. Если по 44‑ФЗ закуплено на 4,3 трлн, то по 223‑ФЗ — на 14,33 трлн.

Судя по замечаниям аудиторов, триллионы дербанились по обоим законам с одинаковым усердием. Однако по 223‑ФЗ расходуются средства не только из госбюджета, но и из других источников тоже. В какой они пропорции друг к другу, нам неизвестно. Поэтому подсчитать сумму, которую потерял на закупках по 223‑ФЗ именно госбюджет, мы не можем. Но в том, что и здесь потеряны астрономические суммы, сомневаться не приходится.

Деньги, коротко говоря, есть. И «держаться» не надо. А надо вот что сделать: покончить с административной рентой.

С этим «призраком», о котором все правители знают, но боятся вслух говорить.