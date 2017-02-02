Кара-Мурза младший повторно госпитализирован с симптомами отравления

Координатор «Открытой России» Владимир Кара-Мурза — младший второй раз за последние два года госпитализирован с симптомами отравления, рассказал РБК депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский и подтвердил источник, лично знакомый с оппозиционером. Вишневский уточнил, что об отравлении ему стало известно от супруги Кара-Мурзы.

«Он пока еще в сознании, но неизвестно, сколько это продлится. Потому что состояние неважное», — отметил парламентарий. По его мнению, речь может идти о покушении. «Единственная моя версия связана с его деятельностью в качестве координатора «Открытой России» и как организатора показа по всей стране фильма о Борисе Немцове, который, мягко говоря, для нынешней власти неприятен», — полагает Вишневский.

Официальный представитель Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен подтвердила РБК, что Кара-Мурза был госпитализирован в одну из московских больниц в четверг, 2 февраля, и уточнила, что симптомы похоже на те, что были в прошлый раз.

26 мая 2015 года Кара-Мурза был госпитализирован в первый раз. 28 мая стало известно, что он введен в состояние медикаментозного сна. Врачи поставили диагноз «острая почечная недостаточность». Позже его отец заявил, что политик был отравлен. Кара-Мурза младший уехал за границу на реабилитацию, но сейчас вернулся в Россию. В августе того же года «Открытая Россия» заявляла, что он вернулся к работе в проекте.

В январе 2016 года оппозиционер получил результаты экспертизы, которую провели французские специалисты. Они установили, что в организме Кара-Мурзы была значительно превышена допустимая для человека концентрация четырех тяжелых металлов: марганца — в 59,5 раза (в образцах волос было обнаружено 33,9 нанограмма на миллиграмм), меди — в 1,8 раза (112 нанограммов на миллиграмм), цинка — в 2,25 раза (473 нанограмма на миллиграмм), ртути — в 1,2 раза (2,01 нанограмма на миллиграмм). Одновременно железа в организме было обнаружено в 19 раз меньше минимально допустимого уровня (0,68 нанограмма на миллиграмм). Эксперты не стали делать выводов, о чем говорят эти результаты.

Кара-Мурза тогда говорил, что речь идет не о бытовом отравлении: он утверждал, что использовалось «сложное вещество». «Как правило, доступ к таким ядам есть либо у соответствующих специальных органов, либо у выходцев из таких органов», — отмечал политик.

Главный токсиколог Министерства здравоохранения Юрий Остапенко в разговоре с РБК подчеркивал, что концентрация металлов могла увеличиться в результате неблагоприятного воздействия окружающей среды

Владимир Кара-Мурза написал на своей странице Фейсбук 1 февраля в 23 часа 15 минут: "Многие спрашивают, как власти (Гормост) разоряют мемориал Немцова на Большом Москворецком мосту... ВОТ ТАК".