Внимание розыск! В Забайкальском крае из интерната для умственно отсталых детей ушел мальчик

Межмуниципальным отделом МВД России «Петровск-Забайкальский» УМВД России по Забайкальскому краю разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний Немцов Константин Михайлович 2000 года рождения, уроженец г. Чита Читинской области, проживавший в г. Петровск-Забайкальский, который 2 октября 2016 года самовольно покинул территорию детского дома-интерната для умственно отсталых детей и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 14 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы темные, короткие, глаза карие.

Был одет: в куртку болоньевую с пуговицами синего цвета, шапку вязанную белого цвета, футболку красного цвета с изображением "Микки-Мауса", трико чёрного цвета.

Особые приметы: имеет косоглазие, при разговоре часто употребляет букву «Р».

Граждан располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого просят сообщить в Управление уголовного розыска МВД по Республике Алтай по телефону: 8 (38822) 9-23-28, или в ближайшее отделение полиции по телефону 02.

Пресс-служба МВД по Республике Алтай