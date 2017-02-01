Авдеевка. Январь. Ад

Блогосфера об обострении ситуации в зоне АТО и обстрелах Авдеевки

С выходных обострилась обстановка в зоне АТО. Сообщается о гибели украинских военнослужащих в ходе боевых действий в промзоне Авдеевки. Были раненые и среди мирных жителей. В дальнейшем город обстреливался из установок "Град", есть информация об обстрелах утром 31 января. В городе сложилась крайне тяжелая гуманитарная обстановка, готовится эвакуация мирных жителей, пишет Каспаров.ру.

Евгений Титов:

"В Авдеевке сейчас ад. Россия ведет обстрелы, гибнут живые люди. А в Вильнюсе на недавнюю акцию против российской агрессии пришёл 1(один) человек. Была еще организатор и 3 журналиста. Я понимаю, что в РФ за поддержку Украины сажают и убивают. Но в Литве-то? Где были русские эмигранты? Наша поддержка Украины на деле оказалась игрой, неправдой, лицедейством. "Да-да, поддерживаю — поддерживаю, но лучше дома за компом посижу или в кафешку схожу". В том, что творится в Авдеевке, есть и наша вина".

Дмитрий Тымчук:

"На протяжении прошедших выходных (28-29.01.2017) российско-террористические войска на Донбассе резко активизировались. Огонь открывался ими практически по всей зоне АТО за исключением небольших участков Луганского оперативно-тактического направления. Кроме обстрелов и вооружённых провокаций со стороны оккупантов, зафиксировано несколько интенсивных боестолкновений. При этом противник использовал ствольную артиллерию (122-мм и 152-мм), реактивную артиллерию (БМ-21 и Град-П), бронетехнику (в ряде случаев — танки), 82-мм и 120-мм миномёты.

Затяжные боестолкновения фиксировались в районе Авдеевской "промзоны" (по обеим сторонам Ясиновского переулка), западнее жд станции Ясиноватая-2, в районе между рынком "Господарь" и ДФС. Оккупанты неоднократно силами усиленного взвода и нескольких пехотных групп (до 15 чел. каждая), при поддержке миномётного огня (2 батареи 120-мм миномётов и не менее одной батареи 82-мм миномётов) пытались оттеснить или отбросить украинские войска от трассы Е50, действуя от посёлка Каштановое, Ясиноватской развязки, рубежа Минеральное — Яковлевка и северных окраин Спартака. При этом противник несколько раз осуществлял арт.подготовку перед и во время действий своей пехоты, с использованием 122-мм артиллерии (8 орудий типа Д-3030А) и 152-мм артиллерии (6 ед. 152-мм САУ 2С3 "Акация"). Эпизодически оккупанты задействовали бронетехнику (2 танка и 4 ББМ — БМП и БТР). В результате боёв на этом участке, противник так и не смог добиться выполнения поставленных его командованием задач. Подразделения сил АТО, обороняющиеся на этом участке, смогли в ходе боёв нанести огневое поражение штурмовым группам оккупантов и заставили их отойти на исходные рубежи.

На участке Пески — Опытное противник несколько раз открывал массированный огонь из миномётов и станковых гранатомётов. В районе Песок пара танков оккупантов с замаскированных позиций прицельно вела огонь по передовым позициям сил АТО ОФ-снарядами; однако под ответным огнём украинских войск были вынуждены отойти в глубину своих боевых порядков.

Не менее активно подразделения противника действовали южнее Донецка, непосредственно на приморском фланге и в районе Докучаевска.

На приморском направлении оккупанты в течение выходных массировано применяли артиллерию, обстреливая передовые позиции и тактический тыл украинских войск..."

Татьяна Нарбут-Кондратьева:

"Господа, а какая-то международная реакция есть на многодневные бои и надвигающуюся гуманитарную и экологическую катастрофу в районе боевых действий? Я не вижу совершенно..."

"Международная обстановка подходящая сложилась. Во Франции и Германии предвыборная кампания, в США полный бардак из-за дебила-президента, так что увеличение калибров и кол-ва самих обстрелов очень похоже на вседозволенность, пока остальной мир занят решением своих проблем", — считает Александр Зозуля.

Александр Шульман:

"30 января 2017 года, понедельник

В последний час.

Похоже, что дела ещё хуже, чем может показаться.

Сегодня был разбит последний силовой токовод к Авдеевскому коксохиму.

Завод остановлен. Начата консервация.

Что это значит?

Это значит, минимум две страшных вещи.

1. Общечеловеческая. Без тепла остались тысячи людей в Авдеевке. Те, кто там, несмотря на постоянные обстрелы, жил и работал. Больные. Старики. Дети. При -25 для многих из них эти морозы могут стать смертельными.

В городе готовятся пункты обогрева. Надеяться можно на армию и на органы CIMIC — гражданско-военного сотрудничества.

Кроме того, это означает замерзание и разрывы всей водо— и теплосети.

Нечто аналогичное тому, что происходило в блокадном Ленинграде.

2. Промышленная. Аведеевский коксохим, приватизированный "рыжим гудком" — крупнейший в Европе завод по выпуску кокса. Кокс необходим при выплавке сталей. Доставка его возможна либо из-за поребрика, что малореально, либо из ЕС, что очень дорого. Китайский кокс морем везти можно, но что с ним произойдёт во время морской "прогулки" — неизвестно. Требования же к фракционности и влажности кокса очень жёсткие.

Кроме того, коксобатарея при остановке превращается в большой кусок кирпича. Её придётся разбирать и строить заново, что в условиях обстрелов и войны — опять-таки малореально.

Значит, под удар поставлены все ещё оставшиеся на территории Украины заводы металлургической промышленности и выплавка сталей на них.

За рубежом.

По миру ходят упорные слухи об инсульте президента Сирии Башара Ассада. Сирийские источники это не подтверждают, блогосфера и СМИ — молчат.

Похоже, число пассажиров лифта растёт..."

Сергей Коваленко:

"Ночью Авдеевка (жилая зона в том числе) была обстреляна "Градами" (4 пакета — 160 ракет). Пусковые установки были размещены в жилых кварталах Донецка..."

"Дайте вашим журналистам послушать,как из жилых кварталов Донецка по Авдеевке градами..." — пишет Ольга Салмина.

"Готовят 12000 человек к эвакуации... боевики пообещали 7 часов тишины и через 10 мин начали обстрел... мразота..." — пишет Елена Фандей.

Александр Тверской:

"Авдеевка на грани гуманитарной катастрофы, если не уже. Десятки тысяч людей остались без воды, тепла, газа. Возможно эвакуация. Российские боевики ведут огонь из жилых кварталов, прикрываясь мирными населением. С территории РФ тоннами нон-стоп поступает вооружение к боевикам. Украинские воины гибнут и получаются ранения чуть ли не каждый час. Террористы мрут десятками. Огонь ведётся из танков, крупнокалиберных и тяжёлых орудий. Порошенко прервал свой визит в Германию и срочно вернулся в Киев. В зоне боевых действий очень холодно, мороз — 20. Дни короткие — постоянно темно. Грохот разрывающихся снарядов не прекращается ни на минуту. Война. Третий год Российская Федерация ведёт войну с Украиной, нарушив её территориальную целостность.

А никого это не интересует. Я просмотрел сегодня страницы популярных блогеров, журналистов, политиков, иных публичных личностей из России (естественно, оппозиционных взглядов). Тишина. Свои дела. Свои заботы. Будто и нет войны, которую развязала их страна. Будто ничего не происходит сейчас, в данную секунду, буквально под боком — в нескольких часов езды на поезде или часе на самолёте. Каждый бежит по своим делам, иногда по-инерции выкрикивая: "свободу политзаключенным!" или "так жить нельзя!" Законодатели мнения, люди с огромными аудиториями, люди, которые могут влиять на других людей, почувствовать ответственность, распространить информацию, хотя бы просто высказаться, ужаснуться, осудить, призвать — молчат. Мне этого не понять".

Виктор Залевский:

"Окопные стихи я запишу в блокноте,

Простым карандашом, не усложняя слог.

И буду очень рад, когда вы их прочтете,

Услышать отзыв ваш, коль мне позволит Бог...

Окопные стихи,без всякого изыска.

Не для больших трибун и театральных сцен.

О тех, кому знаком победы вкус и риска,

Кто жертвовал собой, во имя перемен.

Я напишу о тех, с кем в жизни пересекся,

И на кого свое ровнение держал.

Я не был другом всем, не с каждым Я сошелся,

Но лучшее от многих них перенимал.

Во многих видел Я мужское постоянство,

И сколько буду жить — их в сердце сберегу.

А если повезёт, при встрече без жеманства,

С любовью по-мужски, по-братски обниму.

И эти строки им прочту за рюмкой водки.

Вдали от суеты, на берегу Днепра.

И тех помянем мы, кто на небесной лодке,

Отчалили с войны, когда пришла пора.

30.01.2017

ВОЙНА с РФ

Прапорщик 95-ки

Залевский Виктор".