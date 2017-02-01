Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что доходы генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова можно назвать антирекордом. «Но это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 000 руб., а он себе бонусы под 100 млн начисляет!» – приводит слова генпрокурора "Ведомости".
«Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях, – пояснил Чайка. – Это рекорд с приставкой "анти".
25 ноября представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство считает незаконной выплату гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову премии в размере 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направляли в Следственный комитет России материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они считают, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями. Помимо прочего претензия Генпрокуратуры могла заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством, утверждал федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером, и подтверждал человек, близкий к правоохранительным органам.
Сам Страшнов тогда говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство.