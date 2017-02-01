Чайка назвал доходы гендиректора «Почты России» откровенной наглостью

Генеральный прокурор России Юрий Чайка считает, что доходы генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова можно назвать антирекордом. «Но это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 000 руб., а он себе бонусы под 100 млн начисляет!» – приводит слова генпрокурора "Ведомости".

«Совесть все-таки надо иметь. Больше Страшнова в системе ФГУП никто не получает. Да, в государственных корпорациях, акционерных обществах зарабатывают значительные суммы, но не в федеральных унитарных предприятиях, – пояснил Чайка. – Это рекорд с приставкой "анти".

25 ноября представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что надзорное ведомство считает незаконной выплату гендиректору «Почты России» Дмитрию Страшнову премии в размере 95 млн руб. за 2014 г. Прокуроры направляли в Следственный комитет России материалы на возбуждение уголовного дела в отношении Страшнова. Они считают, что топ-менеджер злоупотребил полномочиями. Помимо прочего претензия Генпрокуратуры могла заключаться в том, что Минкомсвязи не согласовало выплату премии Страшнову с правительством, утверждал федеральный чиновник, знакомый с топ-менеджером, и подтверждал человек, близкий к правоохранительным органам.

Сам Страшнов тогда говорил, что его вознаграждение было рассчитано по правилам, которые устанавливал не он сам, а правительство.