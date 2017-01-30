Россия остановила свою космическую программу

Простые русские заводские "несуны" сделали то, что не удалось бы батальонам диверсантов НАТО: Россия была вынуждена полностью остановить программу своих космических запусков на неопределенное время. Оказалось, что практически во всех ракетных двигателях, выпущенных единственным в стране Воронежским механическим заводом, отсутствуют жизненно важные детали из драгоценных и редкоземельных металлов - их крали еще на предприятии, заменив обычной нержавейкой. Из-за этого, как выяснили эксперты, и происходили почти все катастрофы космических ракет в последние годы, передает "Вy24.org" со ссылкой на российский телеканал LifeNews.

25 января, стало известно о том, что госкорпорация "Роскосмос" распорядилась отозвать все ранее выпущенные Воронежским механическим заводом ракетные двигатели. Это означает, что летать российские ракеты больше не смогут, ведь двигатели украинского "Южмаша" не поставляются в РФ из-за санкций.

- Сегодня на наших глазах происходит нечто немыслимое в истории отечественной космонавтики, - пишет журналист LifeNews Михаил Котов. - Все ракеты "Союз" и "Протон" всех модификаций практически одномоментно лишились возможности взлететь. "Роскосмос" сообщил, что на ракетах-носителях "Союз-ФГ" и "Союз-У", предназначенных для запуска пилотируемого корабля "Союз МС-04" и грузового корабля "Прогресс МС-05", будет произведена замена двигателей РД-0110 производства Воронежского механического завода. На подобные меры корпорации "Роскосмос" пришлось пойти после аварии грузовика "Прогресс МС-04", произошедшей 1 декабря 2016 года.

По мнению экспертов, детали ракетных двигателей, изготовленные без применения ценных металлов в сплавах, являются гораздо менее жаростойкими, чем изготовленные по утвержденной технологии. Скорее всего, итогом отзыва этой продукции станет уголовное дело или даже несколько. То, что по этой причине падали только грузовые космические корабли и обошлось без жертв среди экипажей космонавтов, специалисты называют счастливой случайностью.

Последней катастрофой в российской космической отрасли стало падение 1 декабря 2016 года ракеты с грузовым кораблем "Прогресс МС-04". До этого ракеты падали не только на Байконуре, но и на новом космодроме Восточный, а одна из них и вовсе отказалась взлетать, когда на торжественный запуск приехал президент РФ Владимир Путин. За исключением дискредитировавшего себя воронежского завода у России больше не осталось ни одного производителя ракетных двигателей, а поставки украинских теперь невозможны из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе. Правда, недавно Россия все же обратилась к Украине с просьбой продать ей хотя бы 12 космических ракет "Зенит" производства объединения "Южмаш". Ответ украинской стороны на такое коммерческое предложение от агрессора пока неизвестен.

С другим направлением российской промышленности - производством межконтинентальных баллистических ракет - также все весьма печально. Так, выпуск новейших МБР "Ярс", которыми РФ в последние годы старательно запугивала страны-члены НАТО, стал невозможен после того, как единственный в стране Подольский электромеханический завод, производивший для них гидравлику, банально обанкротился и сорвал все заказы. Кроме того, есть серьезное подозрение, что на них могут стоять такие же воронежские двигатели, из которых украдены драгметаллы, а значит - далеко такие ракеты точно не улетят.