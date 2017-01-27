Отпуск всех лекарств по рецепту ощутимо ударит по кошельку россиян

Уже не первый год Роспотребнадзор пытается запретить продажу лекарств в России без рецептов. Однако если раньше речь шла только об антибиотиках (которые, к слову, по закону итак считаются препаратами строго рецептурного отпуска), то на днях глава ведомства Анна Попова выступила с инициативой продавать по рецепту вообще все лекарства — хоть сильнодействующие, хоть гомеопатические.

«Все лекарства должны отпускаться по рецепту врача. Это моя позиция», - заявила глава Роспотребнадзора, отметив, что пациенту нельзя принимать лекарства, руководствуясь своим желанием либо советом аптечного работника. Кроме того, она категорически против продажи лекарственных препаратов через Интернет.

Позиция, в общем-то, понятная. Как еще бороться с самолечением, которым сегодня увлекаются поголовно все? Тем более, что далеко не все препараты безобидны. Точнее, безобидных нет вообще — у каждого есть свои побочные эффекты, показания и противопоказания. И разобраться, что нужно конкретному пациенту, действительно может только врач.

Кстати, сегодня, если следовать букве закона, от 60 до 80% препаратов в наших аптеках должны отпускаться лишь по рецепту. И некоторые и вправду без него не купишь: наркотические анальгетики, сильнодействующие и психотропные препараты. Их отпуск без рецепта - серьезное преступление, к тому же легко вычисляемое: продажа подлежит учету по рецептам, которые должны храниться в аптеке 5 лет. А вот остальные лекарства отпускать по рецептам должны чисто формально: «следов» в аптеке не остается. Это антибиотики, анальгетики, противовоспалительные средства (аспирин, нурофен, парацетамол и пр.), гормоны, противоаллергические, противозачаточные средства, препараты для лечения импотенции, для похудания…

Доля безрецептурных препаратов на нашем рынке очень маленькая. Однако теперь все идет к тому, что скоро мы не сможем купить даже капли в нос, не посетив врача. Между тем, многие эксперты считают, что введение рецептов на все лекарства может существенно усложнить жизнь пациентов. Эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье» считают, что отпуск всех лекарственных средств по рецептам в условиях дефицита врачей и сложностей с записью на прием может привести к снижению доступности медпомощи и росту платных медуслуг. «По данным Минздрава, дефицит профессиональных терапевтов в России составляет почти 27%. А выписка лекарственных средств – это в первую очередь нагрузка на этих специалистов первичного звена. Люди с заболеваниями сегодня не могут дождаться приема врача, а если очередь к нему вырастет за счет тех, кто пришел за рецептом на простейший препарат, то платные клиники могут праздновать очередную победу, их клиентура возрастет», - считает глава Фонда Эдуард Гаврилов.

Между прочим, денежный объем платных медицинских услуг в России в 2015 году составил 506,8 млрд рублей, что на 6,8% больше, чем по итогам 2014 года. По мнению общественников, сокращение численности врачей и среднего медперсонала, оптимизация больниц и поликлиник, ведут к замещению бесплатной медпомощи в России платной.

Специалисты Фонда «Здоровье» отмечают, что чаще всего люди получают устные назначения от врачей нестероидных противовоспалительных средств. «Можно представить в какое в прямом смысле «хождение по мукам» превратится поход пациента с головной болью или болью в спине в поликлинику. Это создает предпосылки для роста теневого фармсектора и влечет риски для здоровья пациентов», - уверен Гаврилов.

- Врачи перестали справляться с потоком больных, а больные не хотят сидеть в огромных очередях за рецептом на, например, анальгин, - сказал «МК» один фармэксперт. - За рубежом действует система страхования - там рецепт является документом к оплате, компании возвращают людям деньги за отоваренные рецепты. У нас такого нет».

Впрочем, эксперты не спорят с тем, что идея отпуска лекарств по рецептам по сути своей не плоха и даже правильна. «Лечиться нужно по назначению и под контролем врача, но у нас сейчас доступность медпомощи низкая, и сделать все «как надо» невозможно. А, когда нет врача в государственной поликлинике, пациенту придется идти в платную, то есть, фактически "покупать" рецепт», - говорят в Фонде «Здоровье».

Екатерина Пичугина, Московский комсомолец