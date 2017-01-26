Из-за сильной метели в Алтайском крае введен режи ЧС и перекрыта часть "Чуйского тракта"

По информации КГКУ «Алтайавтодор», 26 января ограничили движение для всех видов транспорта на дорогах регионального значения в 25 районах Алтайского края и в Барнауле. Также перекрыт «Чуйский тракт» от Новоалтайска до Бийска и федеральная дорога А-322 Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном в связи с сильной метелью, с отсутствием видимости и сильным порывистым ветром, пишет ИА "Банкфакс".

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю проинформировала, что из-за неблагоприятных погодных условий и осложнения дорожной обстановки власти региона ввели режим чрезвычайной ситуации. По оперативной информации, в Поспелихинской районе Алтайского края в снежные заносы попали до 30 автомобилей и три автобуса. Эвакуацию людей производили местные пожарно-спасательные подразделения. Людей размещали в ближайших населенных пунктах Курья (в средней школе) и Поспелиха (Дом культуры). Для обеспечения безопасности дорожного движения ГИБДД выставило посты, организовало дежурство оперативных групп. Однако оперативным службам также достаточно сложно передвигаться по занесенным дорогам. В настоящее время в крае задействовали 280 человек и 163 единицы техники в работах по расчистке дорог и восстановлению движения.