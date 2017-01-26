Загадка для читателей

2015-03-13 14:56:52

Этого человека знает практически вся Республика Алтай. Те, кто читает газету "Листок", знают об этом человеке несколько больше. "Этот человек работает на государство", - думают те, кто не читает газету "Листок". Читатели "Листка" знают, что этот человек работает на свой карман.

Теперь, собственно, новость. Рассказал наш постоянный автор.