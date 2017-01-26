Михаил Касьянов об участии ПАРНАС в грядущих выборах, необходимости объединения оппозиции и стратегических целях партии в этом году.
Михаил Касьянов об участии ПАРНАС в грядущих выборах, необходимости объединения оппозиции и стратегических целях партии в этом году.
10821 48
В 1882 г. в селе Сараса родился первый председатель Ойротского облисполкома Никита Меджит-Иванов (134 года назад)
Финал шоу-проекта «Две звезды» состоится в Майминском Центре культуры в следующую пятницу, 16 декабря. В полуфинале проекта выступили десять дуэтов. По итогам двух номинаций лидирует пара из Онгудайского района – Тимур и Эльвира Кыдыковы, рассказала «Новостям Горного Алтая» руководитель проекта Ольга Волосовцева.
2015-03-13 14:56:52
Этого человека знает практически вся Республика Алтай. Те, кто читает газету "Листок", знают об этом человеке несколько больше. "Этот человек работает на государство", - думают те, кто не читает газету "Листок". Читатели "Листка" знают, что этот человек работает на свой карман.
Теперь, собственно, новость. Рассказал наш постоянный автор.
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи