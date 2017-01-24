План кампании: региональная сеть и задания для волонтеров

Ну что, праздники позади, начинаем работать. У нас всего-то 11 месяцев, чтобы добиться регистрации Алексея Навального кандидатом в президенты России. Алексей вчера написал о том, какой задел удалось создать за первый месяц: 79 тысяч подписей, 18 тысяч волонтеров и более 12 млн рублей пожертвований, это отличный старт — но надо четко понимать, что это только самое-самое начало пути.Ведь предстоит нам с вами, как обычно, решить нерешаемую задачу.

1. График.

Для начала, давайте напомню, как выглядят выборы президента Российской Федерации для кандидата-самовыдвиженца с точки зрения закона.

~10 декабря 2017 года выборы формально назначаются, только тогда можно открывать избирательный счет;

~20 декабря 2017 года можно начинать сбор 300 тысяч идеальных подписей, не более чем по 7500 подписей из одного субъекта федерации;

~15 января 2018 года 300 тысяч подписей должны быть сданы в ЦИК;

~25 января 2018 года ЦИК должен принять решение о регистрации кандидата;

11 марта 2018 года состоятся выборы, то есть чуть больше месяца остается у кандидата на агитацию.

Это, безусловно, не процедура, а издевательство над здравым смыслом. (Вспомните недавние американские выборы, хотя бы, и сколько времени там проводилась агитационная кампания). А еще эта табличка говорит нам: не о чем разговаривать, если 99% всей организационной работы не было сделано заранее.

2. Задачи.

Чтобы участие в выборах имело какой-то смысл, надо обучить и направить на участки хотя бы 100 тысяч наблюдателей (по числу участков) — но их не обучить за месяц.

Чтобы успешно собрать подписи (с учетом ограничений, что из одного региона можно сдать не более, чем 7500 подписей) — надо заранее развернуть сеть региональных штабов по всей стране; сами понимаете, что с 20 декабря по 15 января этим заниматься уже поздно. И, конечно, сами подписанты должны быть заранее, до 20 декабря, определены, их паспортные данные собраны и проверены по всем доступным базам (на предмет «Дарьи Тимуровича» и т.п.) и так далее. Если начать сбор подписей 20 декабря, то к 15 января ты ничего не успеешь собрать, такая уж специфика этого периода.

Опять же, чтобы иметь шансы на успех, агитацию тоже надо начинать заранее, за месяц ты никак сто с лишним миллионов российских избирателей не обойдешь.

Помните Дарью Тимуровича? Чтобы ее (его?) победить, мы в 2017 году заранее прогоним все подписи по всем возможным базам

Вот этому всему мы и посвятим 2017 год. Мы построим агитационную машину — систему региональных штабов, которые будут решать три основные задачи:

— подготовка к сбору подписей

— подготовка наблюдателей

— агитация

Это будет очень дорогая машина (увы): в каждом крупном городе надо будет арендовать помещение, в каждом штабе сколько-то человек будет работать за зарплату, координируя волонтеров-агитаторов, обучая наблюдателей, проверяя данные подписантов. Мы посчитали, собственно, что она обойдется минимум в 150 миллионов рублей, которые нам за 2017 год предстоит как-то собрать.

Зато, к моменту объявления выборов, у нас уже будет настроена агитационная машина, мы будем готовы супербыстро собрать требуемые подписи, будут обучены наблюдатели. Вся инфраструктура региональных штабов сохранится и в ходе самой избирательной кампании.

Ну и конечно надо ответить на вопрос, который крутится у всех в голове: ну а что, если мы все это сделаем, а нашего кандидата на выборы не пустят? Ответ: из того, что написано выше, следует, что если мы это не сделаем, тогда точно не пустят. Поэтому у нас и выбора-то особо нет: надо все сделать. И добиться, чтобы пустили.

3. Регионы.

Итак, основной боевой единицей предстоящей кампании будет региональный штаб. Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре.

Пока в большинстве регионов России для уличной агитации холодновато, мы будем заниматься, собственно, развертыванием штабов. Планы — наполеоновские. Вот они:

Февраль: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург (4).

Март: Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград (11).

Апрель: Краснодар, Саратов, Тюмень, Ижевск, Барнаул, Иркутск, Ульяновск, Хабаровск, Ярославль, Владивосток, Томск, Оренбург, Кемерово, Рязань, Астрахань, Пенза, Липецк (17).

Май: Тольятти, Новокузнецк, Киров, Тула, Чебоксары, Калининград, Курск, Улан-Удэ, Ставрополь, Тверь, Иваново, Брянск, Сочи, Белгород, Владимир, Архангельск, Сургут, Чита, Калуга, Смоленск, Курган, Орел, Вологда, Череповец, Саранск, Якутск, Мурманск (27).

Июнь: Тамбов, Петрозаводск, Кострома, Нижневартовск, Йошкар-Ола, Комсомольск-на-Амуре, Сыктывкар, Братск, Орск, Благовещенск, Старый Оскол, Великий Новгород, Псков, Бийск (14), а также несколько штабов в Московской области.

Если ваш город есть в списке, и вы хотите работать в штабе — пишите на Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , рассказывайте о себе. На большинство позиций в штабах будет проводиться открытый конкурс, скоро и соответствующую форму на сайте повесим. Если города в списке нет — не расстраивайтесь; мы придумали много способов, как волонтеры в любых городах могут помочь кампании Навального, и скоро о них расскажем.

Работа волонтеров — это единственный уникальный ресурс, который есть у нас, и нет у Путина; все, чего мы сможем добиться — мы добьемся благодаря волонтерам

4. Волонтеры.

«Ну а сейчас-то что?» — спросите вы.«Я записался еще в декабре, и не получаю заданий» — пишут нам волонтеры. А сейчас, посмотрев список городов, наверное еще больше будут писать: «Хочу помогать сейчас, не хочу ждать до июня». Или «я в Урюпинске, а у вас там вообще штаб не запланирован, выходит, я зря записался волонтером?».

Не беспокойтесь.

Вообще, главная функция штаба — сервисная. Уже сейчас записалось более 18000 волонтеров, будет еще больше, никак централизованно управлять такой махиной нельзя. (Ну то есть можно, конечно, но это надо 1800 менеджеров нанять и зарплату им платить). И мы даже и не будем пытаться управлять. Штаб не командует волонтерами. Штаб — создает инфраструктуру. Предоставляет возможности, материалы и рассказывает о полезных задачах. Волонтеры выбирают задачи по вкусу и возможностям и делают.

Задача штаба сейчас в том, чтобы создать такую инфраструктуру, такое меню возможностей, чтобы в нем что-то для себя нашел волонтер из Москвы или из Урюпинска, готовый посвятить кампании два дня в неделю или 15 минут в день, молодой или пожилой, интраверт или экстраверт... Это сложно, но мы над этим работаем и у нас получится. Естественно, не сразу — но постепенно мы построим такой набор возможностей, что каждый что-то для себя в нем найдет и поймет, каким образом он может помочь Навальному стать президентом.

Скоро мы начнем писать всем, кто записался в волонтеры письма, предлагая те или иные задачи и формы активности. Если то, что мы предлагаем, вам не близко — не расстраивайтесь. Предложим что-то другое, еще что-то другое и, в конце концов, обязательно дадим и вам возможность внести свой вклад в общее дело.

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