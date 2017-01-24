Болгария или Мексика — на что похожа наша медицина?

В последнее время российскую медицину не ругают только здоровые. Да и те наслышаны об очередях, дорогих медикаментах, равнодушии и некомпетентности врачей, поборах и взятках. Внедряя страховую модель медицины, чиновники Минздрава кивают на зарубежный опыт. «Примечания» решили выяснить, что думают наши соотечественники о медицине разных стран.

Наш опрос россиян, живущих или живших за границей, затрагивает не только развитые страны, но и «третий мир» — ведь во многом РФ к нему тоже относится. Впечатления, разумеется, субъективны, но мы в данном случае и не претендуем на объективность. Главная цель, которую мы перед собой ставили — показать, как выглядят модели работающего здравоохранения со стороны простых пациентов.

Юлия, живет в Бельгии

Медицина здесь платная, но для любого человека, проживающего на территории Бельгии официально, существует страховка, благодаря которой лечение тебе обойдется совсем недорого.

Поскольку я не работаю, мы с сыном вписаны в страховку мужа. У нас стандартная страховка, так как мы не так часто обращаемся к врачу. Каждый месяц мы платим за нее 11 евро за всех.

Если хочешь больше бонусов и услуг, решаешь этот вопрос со страховой: доплатил и готово.

Очередей нет — это супер. Но ты должен записаться к врачу, и порой ближайшее окно будет только через пару месяцев. Если вопрос срочный, едешь в больничное отделение «скорой», либо обращаешься к семейному доктору. Он может навестить тебя, но чаще люди ездят к нему сами.

Семейный доктор принимает в своем кабинете на дому. К нему тоже очередь: в среднем ждешь час-полтора. Он может выписать тебе больничный и рецепт на нужное лекарство, потому как в аптеке в основном все по рецептам, а антибиотики — особенно.

В скорой тоже долго ждешь, бывает и по 2 часа, если много народа. А бывает и быстро — они смотрят на срочность твоего обращения.

По рецепту стоимость большей части лекарств возвращает страховка, ты оплачиваешь примерно треть стоимости. На упаковках здесь даже написаны три цены: полная, цена для стандартной страховки, как у нас, и цена для тех, кто получает соцпособие— они вообще копейки за все платят.

Семейный доктор платный. К примеру, мы недавно были у него с сыном — он кашлял сильно, и температура была — и заплатили за визит 25 евро. Это полная стоимость. Доктор нам выдал бумажку для страховой, которую мы потом туда отправили, и нам вернули примерно 17 евро. То есть в среднем цена визита для работающего человека составляет до 10 евро.

В больнице прием врача дороже. Когда я пару недель назад была у своего онколога, чтобы узнать результаты сканера, заплатила 56 евро, нам вернули около 40 евро потом. А сегодня пришел счет за анализ крови — мне надо заплатить 12 евро, а еще 40 евро доплатит страховая.

Одно время муж не работал, и у него, как у безработного, была полная «социальная» страховка. Как раз в это время нам недорого обошлись роды и лечение моей онкологии.

Социальная страховка действовала еще год, после того, как он устроился на работу. Это было очень выгодно: когда я попала в больницу, мне начали делать все анализы, сделали операцию на сердце, первую химию... Мы заплатили 120 евро, а страховой это обошлось в 4900.

Когда я пришла туда с жалобами на постоянный кашель и боль в груди, отмахнулись: мол, идите к семейному доктору, но потом все-таки взяли кровь. Мы ждали результат долго — около 5 часов. Но после того, как они получили результаты — сразу забегали, сделали сканер и уже через пару дней сказали, что ждут в больнице.

Скажу, что с онкобольными здесь обращаются просто супер: внимательные, учтивые все.

Мне тогда даже выделили отдельную палату, чтобы я могла видеть сына — ему тогда только 9 месяцев было. И психолог приходила, и женщина, которая рассказывала, где можно заказать шарфы, платки на голову, парики... Кстати, страховка часть стоимости парика оплачивала.

Полностью бесплатной помощи нет. Только детям до 18 лет могут вернуть 100 процентов стоимости за стоматологию. Но нужно специально искать клинику, сотрудничающую со страховыми компаниями. Обычное лечение зубов, пломбы и всякие мелочи — это недорого. В среднем для нас 20 евро зуб. Но протезирование вроде не возвращается страховкой. Либо возвращается, но мало.

Екатерина, живет в Израиле

Медицина страховая. Страховку платит гражданин. Пенсионеры оплачивают минимальный полис, при этом все услуги и лекарства — бесплатно, включая дорогостоящие.

Если попал в больницу, все предоставляется бесплатно. В роддоме тоже. Ничего с собой брать не надо. В больницах не пахнет лекарствами. Медикаменты можно купить без рецепта, но не все.

Врачи стараются сразу не давать антибиотик, особенно детям. Такие анализы, как гастро- или колоноскопия, проводят под общим наркозом.

Если попал в больницу, то все происходит быстро — врача почти не ждешь. А на обычный осмотр можно занять очередь в регистратуре или по телефону. Есть понятие «срочной» очереди. Я к своему врачу могу вообще без записи прийти.

К узкому специалисту можно попасть по направлению врача, можно получить направление онлайн: по телефону или е-мейлу. У тех, кто страдает хроническими заболеваниями, есть своя отдельная телефонная линия. Раковые больные — вообще все отдельно.

Есть «скорая помощь»: если вызов оправдан (состояние угрожает жизни), то все бесплатно, если нет — придется платить. Только беременные вызывают «скорую» свободно.

Но на температуру или насморк никто не вызывает: просто нет смысла, можно свободно сходить в поликлинику или женскую консультацию.

Если врач грубит пациенту, можно лишить его лицензии. Если пациент грубит врачу, вызывают охрану. Но, как правило, пациенту в клиниках стараются угодить.

Ирина, живет в Турции

В Турции врач на дом не приходит: ни к взрослым, ни к детям. «Скорую» тоже на каждый чих не вызывают. Вызывают только, если кто-то при смерти. Это просто в голову никому не приходит, в основном люди вызывают такси и едут к доктору. Разделенных дней у врача, как у нас - для грудничков и больных детей, нет. Все сидят в одной очереди.

Но медицина на уровне. Она не бесплатная, она по страховке. Страховка есть у тех, кто работает. У меня работает муж, я и дети — на его страховке.

Пенсионеры платят 10% за лекарства, госслужащие в аптеке по рецепту — 20%. Беременных женщин и детей могут принять и без страховки. Но лучше, чтобы она была.

К доктору попасть... Смотря какой доктор. Сейчас есть единая медицинская система. Ты просто заходишь на сайт здравоохранения, выбираешь провинцию, город, больницу, отделение и записываешься на прием к врачу.

В отделении «скорой помощи», вроде, тоже очередь электронная, там специальные штрих-коды раздают. Но ждешь почему-то очень долго. Я как-то попала в такое отделение — палец рассекла в аэропорту. Провела там больше трех часов: очередь, чтобы получить талончик, очередь, чтобы попасть к врачу, очередь, чтобы попасть на перевязку. Примерно как у нас в Севастополе. Хотя все бесплатно. Мне палец зашили и не ждали, что я за это им что-нибудь дам.

К специалисту можно попасть в тот же день. Бывает, что и неделю нужно ждать, если очень узкий специалист. Обследования все — за счет больницы.

Рецепты на медикаменты получить несложно. В Турции есть система семейных амбулаторий в каждом квартале. Идешь к семейному врачу и берешь рецепт. Я вот перед поездкой пришла и попросила: «Выпишите мне лекарства от простуды. Я еду в Крым, там лекарства поддельные, дорогие». Мне навыписывали всего, что только можно — на детей, на меня, хотя я не болела. Я это купила за 20% стоимости, привезла сюда своей семье. Мне сестра даже заказывает лекарства, потому что они дешевле и действеннее наших средств от простуды. Можно купить лекарства и без рецепта, за полную стоимость, но не все.

Хамить врачам в Турции не принято. Поступить на медицинский факультет очень трудно. Если студент поступил — это уже уважение. Если он закончил мед — это тройное уважение.

Зарплаты у врачей конечно намного выше, чем в Крыму. Даже семейного доктора из амбулатории все очень уважают, все гостеприимны и приветливы к нему. Люди любят своего врача.

За работу врача в Турции не принято благодарить. Туркам это в голову не придет, они считают, что это его работа. Хотя я носила своему доктору конфеты — с Украины привезла. Он очень удивился и обрадовался.

Александра, живет в Австралии

Слава Богу, повседневных столкновений с медициной у нас не происходит. Но если бы они происходили, это был бы ад. Хотя зависит от места жительства.

В Сиднее можно пойти в бесплатную поликлинику по системе госстраховки Medicare. Сидишь там в порядке живой очереди в помещении, напоминающем вокзал, и переживаешь, что уйдешь в три раза больнее, чем пришел.

Врач на тебя смотрит ровно три секунды, успел рассказать о своей беде — молодец, не успел — следующий. Я была один раз, никакой помощи толком не получила, сказали, иди и жди, пока само заживет. А еще ходила анализы сдавать по бесплатной схеме. Ну что? В августе я их сдала — результаты до сих пор получить не могу.

Звонила несколько раз: в первый раз пообещали сделать скоро и наверняка, сейчас уже просто от меня морозятся. Предполагаю, что смертельной болезни во мне нет, ибо наверное бы уже померла.

В Хобарте (Тасмания) я даже не знаю, есть ли бесплатные поликлиники вообще. Я как-то в приступе скупердяйства пыталась найти, но не смогла. Поэтому тут мы ходим в платные.

Один прием терапевта длительностью минут в 10 обходится в $80 - это минимум. Если прием длится дольше, то цена выше. Мы обычно в районе $130 платим. Потом государство возвращает из них $37. Поэтому я пишу списки болячек и вопросов, чтобы каждый раз не платить за прием.

Частная страховка здесь необязательна, но есть практически у всех, так как если что случится, то по государственной быстрее сдохнуть. Услуги зависят от пакета, который покупаешь. За нашу платит муж, и по стоимости сказать ничего не могу. Знаю только, что у нас она дорогая, и услуг нам, соответственно, предоставляется больше: квота на скорую помощь, стоматологию, анализы, роды, оптику, даже вроде на массажиста, и всякое такое. Но это нужнее всего на случай залета в больницу и операций, так как палата стоит в районе $500 в сутки, а операции - вообще можно без жилплощади остаться.

Муж зубы чинит в Севастополе, так как даже со страховкой получается очень дорого. То, что в Севастополе $30, тут $200.

Частные поликлиники за бешеные деньги результата не гарантируют абсолютно. Я в прошлом году сдавала анализы, так вот, спустя $600 и три недели переживаний выясняется, что взяли не то, что нужно было, анализ сделать не смогли. Придется сдавать заново. И платить тоже заново.

Алексей, жил в Болгарии

С медициной Болгарии я не очень глубоко знаком. Поликлиники в Софии выглядят лучше, чем наши, но все равно совдеповские. В глубинке вообще мрак...

Понадобилась мне однажды медицинская помощь. Нужно было процедуры проходить в поликлинике. У меня была страховка как у иностранного специалиста, какого типа — не помню. Но случай был не страховой. В первый раз меня приняли по страховке, а потом платно. И лекарства я покупал сам.

Очередей в государственной клинике я не видел. К врачу попадал через 10-15 минут. В процедурный кабинет тоже в очереди один-два человека обычно было. Я оплачивал в кассе укол, шел к медсестре. Но потом она предложила мне оплачивать процедуры лично ей, не через кассу. В общем, все как у нас.

Насчет вежливости — я испытал культурный шок. Люди в Болгарии менее конфликтные. Везде: в дорожных ситуациях, в сфере обслуживания... И в сфере медицинской помощи тоже все очень обходительные.

Марина, жила во Вьетнаме

Мне понравилось качество местных лекарств. Я покупала какой-то сироп от кашля с антибиотиком, и он очень быстро помог.

Страховка у нас была российская, для выезжающих за рубеж. И по ней без проблем лечили в местной клинике небольшой деревушки на курортном побережье. Обычная страховка, спортивные травмы не были включены. Стоимость рассчитывалась страховой компанией в зависимости от возраста, продолжительности пребывания, специальных программ. Получалось по-разному. Кажется от 7000 до 13000 за поездку (Марина ездила во Вьетнам на короткие сроки — до полугода — прим. авт.).

Обращалась по страховке 2 раза. Один раз подцепив лихорадку Денге. Другой раз показывала дочку, у нее оказалось ОРВИ. Оплачивала всё страховая. Кажется, дочке в числе остального выписывали и антибиотики. Доплаты за них не просили. Кстати, те врачи, что нас лечили, учились в петербургском меде.

В клинике отношение хорошее, никакого хамства, вежливые, внимательные и улыбаются. Но это, во-первых, маленькая деревенская клиника. Во-вторых, возможно она не государственная. Или частично коммерческая, частично государственная. Ну и само собой мы тоже явно не местные - это могло повлиять на отношение. Местных, кстати, я в этой клинике не видела.

Виктор, жил в Таиланде

Медицина в Таиланде построена по англосаксонской модели — она страховая и дорогая.

Социальное страхование (что-то вроде нашего ОМС, есть у подданных королевства и у легально работающих иностранцев) дает право лечиться в государственных клиниках. Очереди там — обычное дело.

Хотите лечиться в приятной обстановке или, будучи иностранцем, просто живете в Таиланде, официально там не работая — вам придется покупать добровольную страховку. У тайских страховщиков годовой полис обойдется примерно в $800 на человека. Россияне часто оформляют на родине т.н. «страховку путешественника», это почти втрое дешевле.

Страховые больницы, где лечат по полису ДМС, обычно похожи на дорогие моллы, где с вами носятся. Но прием без страховки стоит там от $50, а если у вас что-то серьезное — лучше лечиться в государственном госпитале или у врачей оттуда. Многие из них подрабатывают в страховых клиниках или имеют собственные кабинеты в густонаселенных районах.

Эти кабинеты шаговой доступности — спасение для тех, у кого нет страховки, и кто не хочет ехать из-за ерунды в госпиталь.

Легкие травмы и ОРЗ там лечат не хуже, прием врача стоит $6-10, с лекарствами и процедурами — $15-25. Хотя помощь узких специалистов даже в таких кабинетах недешева. Скажем, гастроскопия обойдется в $250, хотя это все равно дешевле госпитальной.

Для тех, кому дорого и это, есть знахари. И не сказать, что они не помогают. Однажды я повредил плечо, а страховка как назло кончилась, и меня отвезли в маленький китайский храм в бедном квартале. Старый китаец заставил меня помолиться, обмазал чем-то плечо, забинтовал, пошептал — и через пару дней рука снова заработала. Обошлось все лечение в пять долларов.

Отдельной службы скорой помощи нет — свои скорые есть у каждой больницы. Если вы не застрахованы, или скорая не входит в ваш полис, можно разориться, заплатив $1000 за вызов.

Многие в Таиланде ездят на мотоциклах. Это дешево, но опасно, поэтому травмы байкеров ни в одну стандартную страховку не входят. Для них есть специальные полисы за $50-60 в месяц.

Стоматология дорогая — в среднем раз в шесть дороже, чем в Севастополе. Хотя американцам и австралийцам она кажется дешевой.

Лекарства в аптеках без рецепта можно купить любые: огромный выбор дженериков, сотни препаратов народной медицины, тайской и китайской. Цены доступные, но витамины стоят дороже, чем в РФ.

Юлия, живет в США

Тут у всех есть медстраховка. Условия и стоимость у всех разная. Обычно чем больше платишь каждый месяц, тем больше покрывает страховка. Но зависимость не прямая. Страховые понимают, что лучше предотвратить, чем потом лечить, поэтому всякие прививки, плановые осмотры раз в год, противозачаточные средства страховка покрывает полностью.

Плановый ежегодный осмотр: вес, рост, давление, гинекологический осмотр, всякие мазки, если необходимы по срокам. И дальше по жалобам. Могут назначить дополнительные анализы, направить к более узкому специалисту. Оправданность анализов рассматривает страховая и решает, какую часть покрывать.

У нас семейный врач — один для всех четверых. И при том она еще и гинеколог. Я выбрала русскую тетку, потому что объяснять болячки на английском я не в состоянии.

Попасть к врачу можно в этот же день, когда тебе приспичило, но скорее всего попадешь не к своему, а к любому другому свободному.

У нас чаще всего получалось в случае высокой температуры или конъюнктивита попадали к новому врачу или менее квалифицированному. Знаю, что некоторые врачи дают свой номер телефона, чтобы в случае срочной необходимости звонить прямо им, но у нас не столь близкие отношения, к сожалению.

Я в прошлом году болела ангиной. Пришлось ехать с температурой под 40 на машине — муж меня возил, сама я за руль сесть не могла. У врача сразу взяли экспресс-мазок из горла, через 2 минуты был готов результат. На обратном пути сразу заехали в аптеку, подождали 15 минут и получили антибиотик. Антибиотики аптека выдает только на один курс. Страховка покрывает.

Обычно то, что можно купить без рецепта, страховка не покрывает. Что можно купить? Всякие витамины, все от простуды и соплей, от травм. Чуть сложнее — нужен рецепт. Но если тебе витамины прописал врач, страховка, скорее всего, покроет.

Мы 10 дней назад воспользовались «скорой» в горах. Поехали кататься на санках, и дочка улетела на санках в овраг, ударилась сильно головой. Во-первых, в течение нескольких минут прибежали спасатели с горнолыжной базы, провели осмотр. Убедились, что у нее не поврежден позвоночник, она в сознании, реагирует на вопросы. Забрали ее в медпункт. Туда через 15 минут приехала «скорая». Тоже осмотрели, задали кучу вопросов и увезли ее вместе с отцом в ближайшую больницу в часе езды. По дороге дочери все время мерили давление, пульс, следили за состоянием. В больнице уже было понятно, что с ней, похоже, все в порядке, но нужно было убедиться точно. Поэтому уже никто не суетился, и провели мы в больнице часа 3. Ей сделали томографию и отпустили с рекомендациями.

Час езды на скорой, осмотр и томография обошлись в $4500. Что из этого придется оплатить нам, а что покроет страховая еще не знаю.

Очереди случаются, но часто можно увидеть объявление: если вы ждете более 15-20 минут, обратитесь в регистратуру. В свою очередь, если ты опоздал на 20 минут, могут уже и не принять, более того, взять штраф — в нашей клинике $60.

Хамства нет. Нигде! Госпитализация стоит очень дорого. Поэтому все стараются избежать или сократить пребывание в больнице. После родов могут отпустить через сутки, если нет проблем.

Наталья, живет в Мексике

Мы редко обращаемся к врачам, разве что с внуками. У меня есть страховка, которая полагается всем работающим в государственных учреждениях — от мужа осталась. Давно не пользовалась ею, но поначалу пыталась обращаться. Впечатления противоречивые.

Если требуется операция, как было у мужа (разрыв связок на ноге), и у меня (перелом шейки бедра), можно смело обращаться. Прооперируют на уровне, практика у них богатая — у частных врачей такой нет, оборудование хорошее. А вот всякие там аллергии и гриппы лучше у них не пытаться лечить. От всего одно средство — аспирин, потому что лекарства бесплатные и очереди в клиниках страшные.

Когда я работала в университетах, у меня была своя страховка. Она очень дешевая, там что-то вычитают из зарплаты — совсем немного. С этой страховкой ты можешь обращаться к врачу бесплатно и получать обследования, лекарства и консультации специалистов, если твой лечащий врач сочтет это нужным. Но чтобы попасть к специалистам надо ждать месяцами — большая очередь.

Меня так однажды послали к гинекологу с подозрением на онкологию. Прошло месяца два, пока я смогла попасть на маммографию. Если бы было что-то серьезное, могла бы и умереть за это время.

Просто так попасть в стационар на лечение практически невозможно. Только если травма. Тогда тебя направят по «скорой» сразу. Или, к примеру, если нужна операция, то тоже могут направить. Если дождешься своей очереди... Никто из моих знакомых в эти клиники не обращается — все очень медленно.

Есть и другие страховки: и дорогие, и недорогие. У нас с мужем и дочкой была дорогая от мексиканской Академии наук. Платили $300 месяц на всех. Почти никогда не пользовались. Но она не покрывала услуги дантистов, психиатров, онкологов и еще много чего. В общем, иметь ее нужно было только на случай смерти: после кончины мужа мне выплатили $50 000. Но столько же заплатили и в университете, где он работал с той самой дешевой страховкой.

Хирурги в клиниках замечательные, врачи типа участковых — отвратные. Может, просто не везло, но впечатление, будто всем все по барабану. И нахамить тоже могут.

Частные врачи — другая история. За деньги они тебе как родные: «Вы здесь не одна, у вас есть друг, звоните в любое время суток с любыми проблемами, не только со здоровьем». Но потом начинается навязчивый сервис: «Что-то вы давно не заходили. Не забывайте, вам теперь всю жизнь нужно находиться под наблюдением врача. Или звонить хотя бы, чтобы рецептик выписать». Хотя проблема была пустяковая и кратковременная, типа простуды. Даже смешно.

Стоимость приема у частных специалистов, к которым мы обращаемся, от $25 до $50.

Богатые лечатся в очень дорогих госпиталях. В принципе туда может обратиться любой, но по карману это далеко не всем.

Некоторые, как дедушка и бабушка моего зятя, весьма небедные, страховками никогда в жизни не пользовались. У них есть свой врач, который их лечит всю жизнь — недорого и по делу. Но если что-то серьезное, денежки летят со страшной силой.

Без рекомендации лучше ни к кому не ходить: ни к бесплатным, ни к частникам. В лучшем случае наплюют, в худшем — залечат до смерти.

Хороших специалистов в Мексике можно найти. Серьезные врачи учатся в Штатах и Европе. Есть такие, которые у Илизарова в России учились. И к ним в Гвадалахару вся Мексика ездит. А вообще здесь медобразование и местное котируется. Уровень врачей очень зависит от материальной заинтересованности. Даже те врачи, что работают в бесплатных клиниках, стараются дополнительно иметь частную практику помимо этой работы, где платят мало, но есть страховка и пенсия.

К частному врачу нужно записываться за несколько дней по телефону. В «бесплатных» клиниках (где примут по страховке — прим. авт.) надо приходить в пять утра, чтобы занять очередь за талоном. Потом торчишь там весь день: время приема не указывается и не факт, что тебя вообще примут. Не успел — на следующих день все сначала.

Лекарства без рецепта можно купить без проблем, если не морфий, конечно. На какие-то препараты нужен рецепт. Его можно получить за $20 в консультации при аптеке. Аптеки в Мексике все частные — это очень доходный бизнес. В бесплатной клинике дают рецепты на бесплатные лекарства, но просить там что-то кроме аспирина бесполезно.

Марина, живет в Германии

Очереди у врачей большие. Записаться на прием к специалисту сложно. К аллергологу я хотела записать мужа и детей как-то, так там чуть не полгода нужно было ждать. Но наверное, можно было другого врача поискать. Не в центре Ганновера.

Информацию по страховкам можно найти в интернете. Я так сходу не помню, сколько именно платит работодатель и служащий.

Страховка, как и налог, снимается до выплаты зарплаты. Половина уходит с твоей зарплаты, а вторую половину платит твой работодатель.

Страховка обязательная. Если ты много зарабатываешь, можешь выйти из обязательного страхования и перейти в частное. Там тоже надо платить каждый месяц, но услуги предоставляются быстрее. Там другая система оплаты врачебных гонораров.

Виктор, жил на Кубе

Как пациент я с медициной на Кубе не сталкивался, но в силу профессии интересовался (Виктор врач — прим. авт.).

Медицина там — одна из лучших в мире. Уровень жизни у местного населения низкий, но медицина и образование — это то, на что правительство денег никогда не жалело. Там проводятся сложнейшие операции при онкозаболеваниях. Лечат сложные болезни кожи, например, витилиго, которым в мире мало где вообще занимаются. Пересадка органов поставлена на поток. Поэтому на Кубу едут пациенты из богатых стран: Европы, США.

После Чернобыля Фидель Кастро открыл на Кубе центр реабилитации пострадавших детей. Он до сих пор функционирует, там лечат заболевания крови.

Врачи учатся и на Кубе — у них есть своя система медобразования. И многие учились в Союзе.

Образование и медицина на Кубе бесплатные. И местные утверждают, что у них проблем с этим нет. Однако я не уверен, что у каждого есть доступ к высокотехнологичным операциям. Я слишком мало прожил там и общался с местными, чтобы понять, насколько это все доступно. Есть на Кубе и свои разработки по лекарствам — уникальным и эффективным.

Екатерина Резникова