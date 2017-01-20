Дети по цене три тысячи евро штука

17.01.17, состоялось решение Страсбургского суда по закону подлецов, который вступил в действие 1.01.13. ЕСЧП признал нарушенными права американских семей, которые не смогли усыновить российских сирот в результате того, что 450 подлецов приняли этот закон, еще 170 его утвердили, а еще один подлец, главный, его подписал.

Итак, что решил Страсбург. Признав, что Россия нарушила права американских семей, ЕСЧП обязал Российскую федерацию выплатить по 3 тысячи евро на каждую обиженную американскую семью, и еще возместить им по 600 баксов судебных издержек. Так и хочется вслед за этим решением спросить извиняющимся голосом: "Ничего что в разной валюте?"

Нет, мы, конечно, люди взрослые и давно уже уяснили, что нормы права крайне редко в точности совпадают с нормами морали и здравого смысла. Но чтобы до такой степени…

Вкратце, позиция Страсбурга такова. Пострадавшими от подлости российских законодателей признаны исключительно несостоявшиеся американские усыновители. С российскими сиротами все окей, их права остаться в живых не нарушены. Ладно, идем дальше. Поскольку ребенка из России вытащить затруднительно, ЕСЧП решил выдать американцам его денежный эквивалент в размере трех тысяч евро.

Убираем табличку с надписью "сарказм". Понятно, что в эту сумму ЕСЧП оценил нравственные страдания американцев, которые уже успели полюбить ребенка, уже приготовили ему комнату, накупили игрушек, уже нашли ему друзей, и теперь сидят посреди этого всего и молча смотрят на фотографию. Пересчет морального ущерба в деньги всегда имеет привкус идиотизма, но человечество, уйдя от принципа "око за око" к современным правовым нормам ничего лучше придумать не смогло.

Так что к Страсбургу никаких претензий. В их распоряжении нет спецназа, который мог бы проникнуть в российские детские дома и вывести оттуда сирот в Америку. Рычагов воздействия на подлецов, чтобы они перестали быть подлецами и отменили соответствующий закон, в Страсбурге тоже не наблюдается. Делают то, что могут. Закон признали неправильным, спасибо и на том.

Закон подлецов, тем временем, продолжает работать. Депутаты, принимая закон, утверждали, что все сироты будут усыновлены российскими семьями. Эксперты РБК проанализировали ситуацию и установили, что происходит нечто иное, в значительной степени противоположное.

Усыновлений стало меньше! С иностранными все понятно, их число упало в 3,2 раза: с 2,4 тысяч в 2012 году до 746 в 2015. Это было предсказуемо. Но меньше стало и российских усыновлений: в 2012 российские семьи усыновили 6,5 тысяч детей, а в 2015 только 5,9 тысяч.

Причиной, в том числе, стала государственная политика, которую можно назвать "наемные родители". Государство на 12% увеличило плату за содержание приемных детей. Стать мамой и папой за деньги стало выгодно. Теперь это бизнес, поскольку в Москве, например, эта услуга стоит более 33 тысяч рублей, а если ребенок инвалид, то 56 тысяч. Количество таких бизнес-мам, которые принимают детей исключительно ради денег, в наших условиях установить невозможно, равно как и обеспечить должный контроль за теми условиями, которые им созданы в приемных семьях.

Разница между опекой за деньги и усыновлением наглядно проявляется в числе возвратов сирот обратно в детские дома. В результате государственной политики "мама за деньги" в 2015 году вернули 5,6 тысяч детей, взятых в опеку, что на 6% больше, чем в 2014 году. Усыновленных как правило не возвращают.

Недавно на помощь закону подлецов принят его брат-близнец - закон садистов, который декриминализирует домашнее насилие. Вместе им сподручнее измываться над российскими детьми. Любому нормальному человеку понятно, почему именно семейное насилие, происходящее без свидетелей, в предельно комфортной для домашних садистов обстановке, требует более жестких мер, чем, например, насилие, совершенное на улице. Поскольку в новом депутатском корпусе нормальных не осталось совсем, приведу цифры. В 2015 году в России в результате умышленных насильственных действий убиты 406 детей. Из них 346 намеренно убиты либо родителями либо близкими родственниками. То есть 85% жертв – это жертвы семейного насилия, которое авторы закона садистов теперь вывели за пределы Уголовного кодекса.

Наша Родина-мать довольно давно превратилась в мачеху, а в последнее время все больше приобретает черты серийного маньяка. Назрел вопрос о лишении ее родительских прав. Инициировать этот процесс по силам только гражданам России, больше некому.

Игорь Александрович Яковенко, Каспаров.ру