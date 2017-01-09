О том, как россиян будут выгонять из своих домов и квартир

Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.

И вот свежий пример.

За наводку - особая благодарность Фрейду Ивану kogg Кадочникову.

Правительством РФ предложен порядок обращения взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение должника-гражданина и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение. В его рамках разработан законопроект "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".

Согласно проекту ГПК РФ дополняется новой статьей 447, определяющей условия и порядок обращения судом взыскания на принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности единственное пригодное для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи, проживающих совместно с ним, жилое помещение и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, не являющиеся предметом ипотеки.

Взыскание на принадлежащие должнику-гражданину на праве собственности единственное пригодное для постоянного проживания... жилое помещение и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, обращается исключительно в случае отсутствия у должника-гражданина денежных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, а также несоразмерности заработной платы и иных доходов должника-гражданина его обязательствам в исполнительном производстве.

Также предусматривается, что обращение взыскания не допускается, если размер требований в исполнительном производстве явно несоразмерен стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Если не доказано иное, предполагается, что такая несоразмерность возникает в случае, если сумма не исполненных гражданином-должником обязательств, а также подлежащих возмещению за его счёт расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора составляет менее пяти процентов от стоимости имущества, на которое обращается взыскание.

Более подробный текст - тут.

За всей этой трудно читаемой юридической казуистикой скрывается одна простая вещь. Если раньше единственное жильё можно было отобрать у должника только если оно было предметом ипотеки, то теперь - и в случае других более-менее крупных долгов. И даже совсем не долгов, а просто обязательств. По алиментам или по возмещению ущерба, например.

Скажем, въехал какой-нибудь таксист в Мерседес, насчитали там ремонт на миллион (при нынешнем качестве независимой оценки это легко) - прощай, московская квартира, а тем более - не московская. Набрал безработный кредитов на четверть миллиона, не смог расплатиться - гуд бай, родное жилище. И так далее. Ситуаций подобного рода - вагон с телегой.

Да, и вот ещё момент из того же законопроекта. В целях обеспечения конституционного права на жильё... предусматривается минимальная сумма, передаваемая должнику-гражданину... для приобретения им иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания его и членов семьи. В целях защиты жилищных прав должника-гражданина и членов его семьи проектом устанавливается, что если в течение трёх месяцев с даты перечисления должнику-гражданину данной денежной суммы тот не приобрёл себе иное жилое помещение, то эта денежная сумма... перечисляется в бюджет муниципального образования по месту нахождения имущества, а орган местного самоуправления... предоставляет должнику-гражданину и членам его семьи... пригодное для проживания жилое помещение.

Это всё настолько прекрасно, что даже и комментировать нечего. Деньги - бюджету, а незадачливому должнику - угол в бараке, именуемом общежитием. Какой фантастический простор для чиновной коррупции тут открывается - ни в сказке сказать, ни пером описать!

С другой стороны все те, кто твердили, что кредиты - зло, могут чувствовать себя отчасти реабилитированными. При таких проектах правительства, при всем известном качестве судебного производства и правоприменительной практики любой долг становится прологом к превращению в бомжи при неудачном раскладе. И не только долг, как отмечалось выше.

Такой вот новогодний подарок приготовлен россиянам под бой курантов и под сурдинку спора.

Источник: a-nalgin.livejournal.com