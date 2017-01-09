Думаете, ваше право на собственное жилище, выстраданное и вымученное долгой ипотекой, надёжно защищено Конституцией? Как бы не так - если вы в России. Тут незыблемость конституционных гарантий легко сдаётся перед революционной необходимостью.
И вот свежий пример.
За наводку - особая благодарность Фрейду Ивану kogg Кадочникову.
Правительством РФ предложен порядок обращения взыскания на единственное пригодное для постоянного проживания жилое помещение должника-гражданина и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение. В его рамках разработан законопроект "О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "Об исполнительном производстве".
Согласно проекту ГПК РФ дополняется новой статьей 447, определяющей условия и порядок обращения судом взыскания на принадлежащие гражданину-должнику на праве собственности единственное пригодное для постоянного проживания гражданина-должника и членов его семьи, проживающих совместно с ним, жилое помещение и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, не являющиеся предметом ипотеки.
Взыскание на принадлежащие должнику-гражданину на праве собственности единственное пригодное для постоянного проживания... жилое помещение и земельный участок, на котором расположено такое жилое помещение, обращается исключительно в случае отсутствия у должника-гражданина денежных средств и иного имущества, на которое может быть обращено взыскание, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, а также несоразмерности заработной платы и иных доходов должника-гражданина его обязательствам в исполнительном производстве.
Также предусматривается, что обращение взыскания не допускается, если размер требований в исполнительном производстве явно несоразмерен стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Если не доказано иное, предполагается, что такая несоразмерность возникает в случае, если сумма не исполненных гражданином-должником обязательств, а также подлежащих возмещению за его счёт расходов по совершению исполнительных действий и исполнительского сбора составляет менее пяти процентов от стоимости имущества, на которое обращается взыскание.
За всей этой трудно читаемой юридической казуистикой скрывается одна простая вещь. Если раньше единственное жильё можно было отобрать у должника только если оно было предметом ипотеки, то теперь - и в случае других более-менее крупных долгов. И даже совсем не долгов, а просто обязательств. По алиментам или по возмещению ущерба, например.
Скажем, въехал какой-нибудь таксист в Мерседес, насчитали там ремонт на миллион (при нынешнем качестве независимой оценки это легко) - прощай, московская квартира, а тем более - не московская. Набрал безработный кредитов на четверть миллиона, не смог расплатиться - гуд бай, родное жилище. И так далее. Ситуаций подобного рода - вагон с телегой.
Да, и вот ещё момент из того же законопроекта. В целях обеспечения конституционного права на жильё... предусматривается минимальная сумма, передаваемая должнику-гражданину... для приобретения им иного жилого помещения, пригодного для постоянного проживания его и членов семьи. В целях защиты жилищных прав должника-гражданина и членов его семьи проектом устанавливается, что если в течение трёх месяцев с даты перечисления должнику-гражданину данной денежной суммы тот не приобрёл себе иное жилое помещение, то эта денежная сумма... перечисляется в бюджет муниципального образования по месту нахождения имущества, а орган местного самоуправления... предоставляет должнику-гражданину и членам его семьи... пригодное для проживания жилое помещение.
Это всё настолько прекрасно, что даже и комментировать нечего. Деньги - бюджету, а незадачливому должнику - угол в бараке, именуемом общежитием. Какой фантастический простор для чиновной коррупции тут открывается - ни в сказке сказать, ни пером описать!
С другой стороны все те, кто твердили, что кредиты - зло, могут чувствовать себя отчасти реабилитированными. При таких проектах правительства, при всем известном качестве судебного производства и правоприменительной практики любой долг становится прологом к превращению в бомжи при неудачном раскладе. И не только долг, как отмечалось выше.
Такой вот новогодний подарок приготовлен россиянам под бой курантов и под сурдинку спора.
Источник: a-nalgin.livejournal.com
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