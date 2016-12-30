"Я могу только проклинать"

Более 130 000 человек подписали обращение с призывом лишить Божену Рынску российского гражданства и выдворить из страны. Активистка НОД Мария Катасонова отправила заявление в Следственный комитет с призывом возбудить против Рынской дело по статье 282 (Возбуждение ненависти и вражды). Поддержала Катасонову депутат Госдумы Наталья Поклонская. Кампанию травли раздувает "Комсомольская правда", утверждающая, что "Божене грозит пять лет в женской колонии".

И все это из-за одного поста в "Фейсбуке", в котором Божена Рынска отозвалась на гибель военного самолета, летевшего в Сирию: "Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?"

В 2013 году между Рынской и журналистами НТВ произошел конфликт с последующим судебным разбирательством. Рынску обвиняли в том, что она ударила журналиста телеканала, а также повредила камеру Sony и объектив Canon, причинив ущерб телекомпании на сумму более 550 тыс. рублей. Суд, отказавшийся делать экспертизу камеры, признал ответчицу виновной и приговорил ее к году исправительных работ. Рынска считает, что стала жертвой спланированной провокации, организованной Алексеем Громовым, первым заместителем главы администрации Владимира Путина. Она уверена, что Громов организовал кампанию травли из-за ненависти к ее мужу, Игорю Малашенко, основателю и бывшему генеральному директору телекомпании НТВ.

"Громов, как все бездари, ненавидел Малашенко так страстно, как может серость, недотыкомка, ненавидеть все яркое и живое. На одной корпоративной юбилейной тусовке Газпроммедиа Громов сказал, что хотел бы Малашенко ввести и расстрелять. Многие знакомые с ним люди подтверждают, что при имени Малашенко лицо его передергивается. <...> Дело было не во мне, я – разменная монета, стала козырной картой в истории взаимоотношений людей, которых связывают давние отношения с президентом. Стерх, по словам моих источников "отреагировал болезненно". Именно Громов давал отмашку Кулистикову. Кулистиков и организовал безобразную противозаконную травлю на НТВ, которой сопутствовали незаконное проникновение в мою квартиру, слежка, обнародование моего адреса, после которого в мой адрес поступали угрозы, прослушка телефона, вмешательство в частную жизнь и так далее", –​ писала Божена Рынска в 2014 году.

Сейчас, когда начался новый виток травли, Божена Рынска в интервью Радио Свобода вспоминает события 2013 года:

– То, что НТВ творило со мной, было страшно. Там показывали каких-то подставных соседок, подставных подружек, они обсуждали даже мой целлюлит. Какие-то монтированные подложные порнографические снимки. Потом в суд принесли подложную камеру. Судебная экспертиза показала, что изображение камеры после того, как я толкнула оператора, не ухудшилось, камера продолжала работать, а на экспертизу через пять дней они принесли абсолютно сломанную камеру, и суд запретил экспертизу, той ли камерой проводилось изображение, что было прямым нарушением презумпции невиновности. То есть это было грубое нарушение. Если бы хватило силы дойти до ЕСПЧ (я очень жалею, что я этого не сделала, просто сил не хватило), я сейчас бы выиграла хорошие деньги у государства, отсудила за прямой подлог. Поэтому у меня есть основания считать, что НТВ – это преступная группа, у которой есть цели и задачи травить инакомыслящих. Это люди, которые науськивают всю российскую шизу, всех маньяков на инакомыслящих, они занимаются травлей. Из-за того, что с кем-то из них, людей, летевших клепать заказуху, небеса так поступили, я, мягко скажем, не печалюсь.

– Вы не считаете, что сгоряча написали пост, который вызвал столько эмоций?

– Конечно, нет! Я написала, что очень скорблю по ансамблю Александрова – это чистая правда. Среди диссидентов есть люди, которые по ансамблю Александрова не скорбят, считают, что они тоже летели петь и плясать на костях. Я бы все-таки к артистам так строго не относилась, они хотят кушать, они ничего страшного не делают. Равно как и пилоты, стюардессы вообще ни при чем: куда им скажут лететь, туда они и летят. Гибель доктор Лизы – безумие, в это поверить невозможно. Очень жалко всех, кроме энтэвэшников.

– Сейчас десятки тысяч человек требуют лишить вас гражданства. Как вы себя чувствуете, когда видите, как увеличивается с каждым часом эта цифра?

– Для меня то, что у нас в стране полно идиотов и подонков, не новость. Как спрашивал Довлатов: "Сталин – это Сталин, но четыре миллиона доносов кто написал?" Вот эти люди не изменились. После революции были уничтожены лучшие люди страны, остались худшие.

– Мы видим только то, что в публичном пространстве происходит, но наверняка к вам и в частное пространство вторгаются постоянно: пишут, звонят, угрожают?

– Я не беру никогда незнакомые номера, мне хоть обугрожайся. Но только что у нас была полиция. К нам подогнали машину с подъемником, пытались влезть на балкон, обклеили его фотографиями. И получили на голову лоток кошачьего дерьма. Очень, знаете ли, концептуально получилось. Я сейчас смотрела на эти фотографии и думала: Боже мой, эти фотографии смотрят на мою елочку новогоднюю. Вот смотрите, у вас тоже могла бы быть елочка, если бы родители научили вас, что лгать – это омерзительно. Если бы у них были хоть какие-то зачаточные представления о совести и морали, то они были бы сейчас живы, и у них тоже была бы новогодняя елочка. Сейчас погибшие смотрят на тихую, мирную домашнюю жизнь, на уютную квартиру, на пирожки, на блинчики, которые я пеку, на елочку, увешанную антикварными игрушками, на кошку. Всего этого у них не будет – ни кошки, ни елочки. А все потому, что они выбрали профессию лгать, все потому, что они работали в преступной организации.

На окна квартиры Божены Рынской и Игоря Малашенко наклеили фотографии погибших сотрудников телекомпании НТВ

На окна квартиры Божены Рынской и Игоря Малашенко наклеили фотографии погибших сотрудников телекомпании НТВ

– Вас теперь хотят привлечь к уголовной ответственности, Поклонская и Катасонова направили обращение.

– Кто такая эта Катасонова, я даже не знала, а о Поклонской была очень смешная карикатура в интернете, когда она перепутала Грибоедова и Суворова. Было от лица Суворова написано: "Пуля дура, Поклонская тоже". Да, они хотят пиариться за мой счет. Пусть пиарятся. У нас в стране свобода слова. По закону, если кто-то рад чьей-то смерти, особенно смерти своего врага, это никак не порицается. Общественное мнение – на здоровье, а уголовного состава там нет даже близко. Это не призыв. Призыв – это "мочи Акима", а "сдох Аким, да и хрен с ним" – это не призыв, это выражение эмоций.

Заявление Марии Катасоновой

Заявление Марии Катасоновой

– Андрей Бильжо, которого травили, хотя и не так, как вас, но тоже сурово, теперь отказывается от любых комментариев. Вы прятаться, уезжать, молчать не собираетесь?

– Я боец. У Андрея это первая травля, поэтому у него нет иммунитета. Когда ты переживешь то, что пережила я в 2013 году, тебе уже всё трын-трава. Я пережила и попытку самоубийства, и потерю беременности, чудовищное количество лжи, потоки лжи, которые лились с НТВ. Самое страшное было, что муж на это все смотрел, и я думала: как после того, что он видит эти омерзительные, совершенно подложные фотографии, как он будет меня любить? Мне было страшно, что он сейчас увидит, и как бы он меня ни любил, а осадочек все равно останется. Этот год был страшным. Толпы, орды перед судом, подлоги камеры. Они лжесвидетельствовали в суде, что абсолютное преступление. Энтэвэшники сделали подлог камеры – это был прямой подлог, и мы доказали, что это был подлог. Я очень жалею, что чуть-чуть не хватило силы дойти до ЕСПЧ. Это была огромная ошибка, надо было идти в ЕСПЧ, и там победа была бы стопроцентная.

Божена Рынска и Игорь Малашенко

Божена Рынска и Игорь Малашенко

– Если заглянуть в ваш фейсбук, обнаруживаешь, что главная тема ваших записей в последнее время – это спасение бездомных и больных собак породы алабай, среднеазиатской овчарки. Почему эта порода?

​– Так сложилось, что алабай – это жлобская порода. Сама по себе эта собака не жлоб, но ее очень много жлобов заводит. Жлобы, которые себе отстраивают какой-нибудь трехгрошовый домик из красного кирпича где-нибудь в непонятных местах, заводят микроволновку, холодильник, стиралку и алабая. То есть алабай для них не личность, не кусок души, не член семьи, а бытовая техника: "в мой дом кто-нибудь залезет, а алабай им покажет, я пройдусь по деревне, а у меня самый крутой алабай". Это бытовая техника. Если микроволновка ломается, ее выбрасывают, идут покупать новую. Если алабай начинает хромать, если у алабая вырастает непонятная опухоль на спине, если, не дай бог, у сучек начинается выпадение каких-то органов, этих собак просто выгоняют на улицу. Сломалась – следующая. Алабай – это не цепная собака совсем, это собака умная, собака для общения. Они начинают сходить с ума через год сидения на цепи. Мы забрали сейчас щенка из автосервиса, он сидел на цепи и прокусил руку слесарю. Я вошла к этому щенку в вольер — это ласкучий, прыгучий, невероятно позитивный щенок, который никаких признаков агрессии ко мне не проявлял. Но если держать собаку на цепи, умную собаку, собаку компанейскую, очень тонко чувствующую, очень настроенную на хозяина, эта собака начинает сходить с ума, начинает бросаться на своего мучителя. Тогда ей говорят "пошел вон отсюда" и выгоняют. Таким образом огромное количество алабаев становятся бездомными. Я помогаю фонду "Алабайhelp" – это проект замечательных Лены и Марины, поклонников этой породы. Это одна из самых слаженных, продвинутых, прогрессивных, современных и честных команд помощи, эти люди делают чудеса. Я только слегка участвую финансово в двух собаках и организую благотворительные аукционы, периодически езжу кого-то мыть из этих собак. Я сейчас в клинику возила, навещаю их. Но подвиги делаю не я, подвиги делает команда. Это команда ночью приезжает ловить какую-то собаку в деревню, может ловить ее семь часов, потому что не все собаки доверчиво идут в машину. Это герои. Я хотела сейчас взять взрослого алабая, он был после операции с перерезанным боком, но в него влюбились, и за день до меня его ухватили другие люди. Поэтому я сейчас в процессе поиска своего алабая, хочу, чтобы торкнуло меня в сердце. Психика этих собак совершенно невероятная. Эту собаку ни в коем случае нельзя бить. С ним можно договариваться, с ним нужно заниматься, их нужно очень бурно хвалить. Это собака, которая работает не за пищу и учится не за пищу, а за очень бурную похвалу. Вот ее надо хвалить так, как радуется щенок при встрече с вами, вот такими же эмоциями, потому что они питаются эмоциями. Смотришь, понимаешь – это собака-ангел. Я никогда с такими собаками дела не имела, сколько было в жизни собак, таких я никогда не видела.

– Вы говорите о доброте, но сейчас главная эмоция в России, и ваш случай это показывает, – ненависть. Люди готовы растерзать человека за пост в "Фейсбуке".

– В России нет нормального суда, невозможно найти защиты у полиции, невозможно найти справедливости. В россиянах скапливается огромное количество агрессии. И во мне тоже! Если бы во время моего уголовного дела суд вел себя объективно, если бы законы в отношении меня и других диссидентов работали, я бы не тратила силы на ненависть, я бы шла в суд и защищалась бы. Но поскольку у меня нет возможности их наказать судебно или с помощью полиции, я могу только проклинать. И так очень многие люди, они могут только проклинать, поэтому у них скапливается огромное количество ненависти.

Источник: Радио Свобода