О гибели 92-х россиян на борту Ту-154

Власти Республики Алтай приняли решение перенести на вторник, 27 декабря, проведение новогодней елки, которая должна была состояться 26 декабря. Как известно, 26 декабря в России был объявлен днем общенационального траура в связи с авиакатастрофой, произошедшей над Черным морем. В этот день в Горно-Алтайске, как и по всей стране, были приспущены государственные флаги и отменены развлекательные мероприятия и передачи.

Напомним, в результате авиакатастрофы с участием самолета Ту-154Б-2 223-го летного отряда Минобороны 25 декабря погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, недавно прославившегося своей песней «Вежливые люди», посвящённой аннексии Крыма, журналисты трех государственных российских телеканалов, военнослужащие, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как Доктор Лиза) и глава департамента культуры министерства обороны Антон Губанков. Воздушное судно, направлявшееся в сирийскую Латакию, упало практически сразу после взлета.

Пока не очень понятно, что случилось. Теракт? Но ответственность за гибель самолёта на себя пока никто не брал. Есть информация о вспышке в небе, есть информация о том, что самолёт летел с задранным носом и, возможно, был перегружен. Думаю, расследование покажет, что именно случилось.

Ну, а теме временем в социальных сетях вспыхнула резкая, скандальная дискуссия. Некоторые деятели вроде Божены Рынски начали, скажем так, злорадствовать по поводу случившегося. Другие — как записные патриоты, так и просто люди, которым жалко погибших, стали им резко возражать. Люди ругаются, массово исключают своих виртуальных знакомых из списов друзей в социальных сетях и так далее.

Конечно, людей жалко. Но давайте подумаем, что прячется «в глубине» этого самого злорадства тех, кто злорадствует? На мой взгляд, жестокие комментарии связаны с очень серьёзной штукой - с представлением людей о том, что в мире существует высшая справедливость. Россия бомбит Сирию, наши бомбы уже убили там тысячи людей. Погибшие летели поздравлять наших военных, то есть косвенно оказались причастны к этим смертям, прикоснулись к происходящему. Прикоснулись и умерли — вот в чём дело!

Чем-то всё это напоминает мне историю с гибелью vip-браконьеров 9 января 2009 года. Если бы браконьеры тогда лишь разбились на вертолёте, это была бы просто трагедия. Если бы они просто убивали краснокнижных архаров, попались на этом, но остались живы, то это был бы просто скандал. Но они браконьерничали, поплатились за это жизнью и именно поэтому эта история потрясла людей. «Алтай-Кудай покарал их», как сказал тогда ныне покойный шаман Антон Юданов.