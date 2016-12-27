"Учебные упражнения" Кремля: 70% из 70%

Самое прекрасно в этой новости — её будничность. Просто Кремль провёл «семинар с учебной задачей» о том, как провести президентские выборы с явкой в 70% и 70% голосов за Путина, пишет Алексей Навальный на своем сайте.

Присутствовавшие вице-губернаторы выполняли учебные задачи и всё такое. Ну прям штабные учения Генштаба.

Всего-то: нарушили конституцию и несколько статей УК.

Сергей Кириенко и вице-губернаторы по внутренней политике обсудили на семинаре в субботу обеспечение на выборах президента явки в 70% при таком же результате основного кандидата, рассказали источники РБК.

В субботу, 24 декабря, в Корпоративном университете Сбербанка завершился учебный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, который длился с 21 по 24 декабря.

В последний день семинара первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко высказался в том числе о выборах президента. По словам одного из вице-губернаторов, Кириенко говорил о том, что основной кандидат «должен победить при очень высокой явке — 70%» и с результатом 70%. При этом за него должны отдать голоса не менее половины избирателей, пришедших на выборы. То, что Кириенко действительно называл такие цифры, РБК подтвердили еще два участника семинара.

«Выборы, по сути, должны стать референдумом о доверии. Нам было четко сказано, что они пройдут в марте 2018 года», — добавляет один из собеседников РБК.

Еще один вице-губернатор утверждает, что участники встречи обсуждали, как обеспечить 70-процентный результат основного кандидата при такой же высокой явке в ходе выполнения одной из учебных задач, которые ставились на семинаре внутриполитическим блоком Кремля. Но это была не установка к действию от администрации президента, а именно учебное упражнение с максимально высокими показателями, считает собеседник.

Вот и ответ всем, кто просил меня прокомментировать эпичное заявление дачника Володина «я не готов трактовать в вашей трактовке» о том, что Навального допускать до выборов нельзя.

Тусовочка, захватившая власть и заработавшая на этой власти миллиарды, действительно уверена, что президентские выборы (и выборы вообще) — это не для нас, это для них.

Это некое упражнение, вроде игры «Зарница» или учений гражданской обороны. «Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение результатов».

Сами понимаете, из чего состоят такие «учебные упражнения вице-губернаторов»:

- как додушить любую местную прессу, чтоб она не пикнула;

- как контролировать местные соцсети;

- как организованно свезти на участки бюджетников и проконтролировать, за кого они голосуют;

- как не допустить наблюдателей на участки;

- как вбросить голоса;

- как сделать так, чтобы ничью избирательную кампанию не было заметно, и т.д.

Понятное дело, что наши с вами планы на участие в выборах с настоящей избирательной кампанией без игры в поддавки, в эту концепцию вообще никак не укладываются. Они противоречат каждому пункту их «учебных упражнений».

Чем меньше независимых неконтролируемых элементов, тем больше вероятность успеха.

Ответ тут простой. Становись неконтролируемым элементом. Мне нужна подпись для регистрации: дай её.

Хочешь поддержать единственную кампанию без государственных денег и олигархов: присоединяйся.