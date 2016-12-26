Роспотребнадзор на 30 дней запретил продажу непищевой спиртосодержащей продукции, кроме парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей

Вступил в силу запрет на розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией. В рамках реализации полномочий по контролю за оборотом легальной алкогольной и спиртосодержащей продукции и во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации принято постановление от 23.12.2016 № 195 "О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией", пишет РИА Новости.

Отмечается, что с соответствии с постановлением юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить на срок 30 суток розничную торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Указанное постановление зарегистрировано Минюстом России и вступает в силу со дня его официального опубликования.