"Взгляд с той стороны." Российско-украинская война, бои под Светлодарском. Результат на 21 декабря

18-19 декабря - двое суток непрерывных боев. На третий день - 20 декабря - боевые действия продолжались, но ситуация успокоилась: выстрелы были слышны, но канонада утихла.

Занято два опорных пункта противника, которые в российских источниках именуются "Крест" и "Звезда" (в районе села Калиновка и Светлодарского водохранилища). Это в лесу западнее высоты 220, где шел бой 29 июня. Занятие этого леса создает угрозу для контроля противником высоты 220 и других позиций. Попытки противника отбить утраченные позиции отражены. Напомню оценку обстановки по состоянию на 19 декабря.

Противостоящие нам подразделения "3-го батальона 7-й мотострелковой бригады" российских оккупационных войск бросили четыре трупа своих товарищей, а также одного тяжелораненого, и отошли на соседние опорные пункты.

Какие потери на занятых ими позициях на соседних высотах, накрытых нашей артиллерией, неизвестно: данные по потерям противник, как всегда, скрывает. Радиоперехват говорит, что они потеряли более 20 человек, но эти данные требуют уточнения и проверки.

В боях 18-19 декабря под Светлодарском погибли семь украинских воинов, один пропал без вести. Имена еще двух украинских воинов и пропавшего известны: все они из состава 54-й бригады.

Они отдали свои жизни за нашу свободу и за сильную страну, которую мы обязаны построить и которая не забудет своих верных сынов... Мы не забудем.

Распространенные в украинских соцсетях слухи о якобы 19 погибших не отвечают действительности.

Помянем павших героев сражения под Светлодарском минутой молчания. Благодаря им - там, далеко на фронте, - мы здесь не слышим разрывы снарядов, которые они принимали на себя.

Владимир Степанович Андрешкив, 25-й батальон 54-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), из села Бортники Львовской области. 47 лет. Участник событий на Майдане, в том числе 18-20 февраля 2014-го. Осталась жена и четверо детей.

Сергей Евгеньевич Степаненко, 25-й батальон 54-й ОМБр, из города Борисполь Киевской области. 49 лет. Осталась жена и сын.

Василий Геннадьевич Панасенко, 25-й батальон 54-й ОМБр, из города Ирпень Киевской области. 33 года.

Роман Радивилов, 1-й батальон 54-й ОМБр, из города Дергачи Харьковской области. 32 года. Украинский активист, участник революции, доброволец "Правого сектора", поступил на службу в ВСУ.

Дмитрий Клименко, 1-й батальон 54-й ОМБр. Бывший доброволец "Правого сектора", заключил контракт с ВСУ.

Несколько воинов получили серьезные ранения.

Основные потери - в результате массированного артиллерийского и минометного огня российской артиллерии, которая била по всему району, в том числе по населенным пунктам Луганское и Мироновское. Подавить российскую артиллерию полностью не удалось: противник работает с больших дистанций либо разворачивается на хорошо оборудованных позициях, для уничтожения которых необходима большая плотность огня, а также точное целеуказание, корректировка огня, хорошее взаимодействие различных сил и средств.

Российские наемники, принимавшие участие в бою, в своих интервью отмечают, что нашей пехоте удалось достичь тактической внезапности. Однако огневые средства противника на соседних высотах были подавлены не полностью.

Также отмечают, что сохранение опорных пунктов на соседних высотах, которые не подверглись контратаке наших подразделений, позволило восстановить управление бежавшими с передовой подразделениями.

Весь район, в котором идут боевые действия, должен находиться, по условиям Минских соглашений, под украинским контролем. Однако российское командование нарушает соглашение и продолжает размещать свои войска и тяжелую артиллерию в этой зоне.

Причины высоких потерь необходимо изучить и проанализировать.

Угрозы расширения боевых действий по фронту либо атаки российских войск в настоящее время нет. Украинские воины сохраняют боеспособность и мотивацию.

Юрий Бутусов, Цензор.НЕТ