Алексей Навальный начал избирательную кампанию на должность Президента РФ

13 декабря оппозиционер Алексей Навальный официально заявил, что решил принять участие в запланированных на 2018-й год выборах Президента России.

Вот что он написал: "Я отдаю себе отчёт в том, как сложно будет противостоять действующей власти с её фальсификациями и пропагандистской машиной. Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто.

Тем не менее, отвечать надо не на вопрос «будет ли тяжело», а на вопрос «будет ли это правильно». Я отвечаю: да, это будет правильно. Конкурентных выборов в России не было двадцать лет — с 1996 года. Нет сил уже смотреть на «выборы», где кандидаты работают массовкой, не смея даже критиковать предопределенного «победителя».

Я хочу, чтобы 2018-й стал столкновением программ и идей, выбором не только человека, но и пути развития страны. У меня есть программа, которая лучше, чем то, что предлагают Путин и Кремль. Я не боюсь называть вещи своими именами, разоблачать не только «систему», но и конкретных людей.

На этих выборах я хочу стать вашим голосом и представлять ваши интересы. Я вас не подведу и прошу поддержать меня.

Для успеха надо будет хорошо поработать, но я верю в успех. Правда на нашей стороне".

Для регистрации на выборах в качестве независимого кандидата Навальному нужно будет собрать 330 тысяч подписей в 40 регионах России (не более 7500 подписей в каждом регионе). Подготовку к этому он начал уже сейчас — объявил сбор контактов людей, которые готовы будут поставить за него свою подпись (аналогично тому, как мы проводили сбор контактов людей, готовых поставить подпись в поддержку референдума о возврате выборов мэра и глав). Параллельно объявлен сбор денег на кампанию, целью тут поставлен сбор 1 миллиарда рублей. Известно, что только за первые сутки кампании было собрано около 15 тысяч контактов и 3,5 миллиона рублей от более 2300 жертвователей.

Желающие узнать больше, поставить свою подпись или пожертвовать деньги на предвыборную кампанию могут сделать это на 2018.navalny.com.

Да, и ещё. Когда верстался номер, Алексей Навальный публично высказался по поводу трагедии в Иркутске, где от отравления алкогольсодержащими фанфуриками погибло более 50 человек. Он заявил, что «проблема «фанфуриков» для России и её национальной безопасности примерно в тысячу раз важнее, чем Сирия, Алеппо, Украина и Трамп вместе взятые» и предложил: «а) все подобные жидкости в относительно крупной (от 20 мг) таре должны быть принципиально непригодны для питья и иметь череп с костями на этикетке; б) стоимость этих «фанфуриков» и любого аптечно-бытового алкоголя должна быть выше, чем у алкоголя в магазине.»