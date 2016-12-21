19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную по инициативе Украины резолюцию под названием «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».
В тексте резолюции Россия признается государством-оккупантом, а Крым - временно оккупированной территорией. В документе осуждается аннексия Крыма и репрессии против крымских татар, предлагается обеспечить доступ в Крым международных структур, наблюдающих за соблюдением прав человека.
За резолюцию проголосовали - 70 государств, против - 26, воздержались – 77. Ранее (резолюция 68/262 от 27 марта 2014 года) Генеральная Ассамблея ООН уже осуждала оккупацию Крыма Россией.
Между тем, в России уже два года действует принятая вскоре после аннексии Крыма статья 280.1 Уголовного кодекса РФ, карающая за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Если наш доблестный Следственный Комитет найдёт в тексте резолюции соответствующий состав, можно будет состряпать довольно громкое дельце, получить на этом «звёздочки», прогреметь в российских СМИ (да и в западных - в разделе курьёзов)... Только надо это делать быстро, потому что довольно скоро, сдаётся мне, не будет либо статьи 280.1 (и ещё целого ряда аналогичных) в УК России, либо самой России.
Ани жы все тупые. не понимают каких благ себя лишают обвиняя нас в агресии,
Они так и будут бредить, пока ты прародитель человечества не разясниш им, что они без руского мира погибают. не то они всех нащих послов перестреляют.
Принятие решений[править | править вики-текст]
Каждое государство-член имеет в Ассамблее один голос. Решения по отдельным важным вопросам, таким, как рекомендации в отношении мира и безопасности и выборы членов Совета Безопасности, принимаются большинством в две трети государств-членов; решения же по другим вопросам принимаются простым большинством голосов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_Ассамблея_ООН
За резолюцию проголосовало 105 государств, 15 были против и 52 воздержались.
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Ура!!!
Жить скоро будем, как при Союзе, за глухим забором без колбасы и сыра.
Чёт ты запамятовал, однако. Чего-чего а вот сыра как раз в Союзе было сколь угодно. И был он настоящий и стоил копейки. А вот где ты сегодня сыр с колбасой увидел мне не понятно. Если там написано, что то то ты не верь, на боярышнике тоже было написано что то боярышник, а что получилось? Вот так же и с колбасой и сыром ..
Вот у меня спирта было много.
Пиздеть Миланья, не мешки ворочать.
На селе сыров вообще не видели.
В таблице половина, как минимум приписки.