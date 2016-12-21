Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой Россия названа государством-оккупантом

19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла подготовленную по инициативе Украины резолюцию под названием «Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)».

В тексте резолюции Россия признается государством-оккупантом, а Крым - временно оккупированной территорией. В документе осуждается аннексия Крыма и репрессии против крымских татар, предлагается обеспечить доступ в Крым международных структур, наблюдающих за соблюдением прав человека.

За резолюцию проголосовали - 70 государств, против - 26, воздержались – 77. Ранее (резолюция 68/262 от 27 марта 2014 года) Генеральная Ассамблея ООН уже осуждала оккупацию Крыма Россией.

Между тем, в России уже два года действует принятая вскоре после аннексии Крыма статья 280.1 Уголовного кодекса РФ, карающая за «публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Если наш доблестный Следственный Комитет найдёт в тексте резолюции соответствующий состав, можно будет состряпать довольно громкое дельце, получить на этом «звёздочки», прогреметь в российских СМИ (да и в западных - в разделе курьёзов)... Только надо это делать быстро, потому что довольно скоро, сдаётся мне, не будет либо статьи 280.1 (и ещё целого ряда аналогичных) в УК России, либо самой России.