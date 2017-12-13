Житель Усть-Коксы оштрафован за попытку трудоустроиться с фальшивым дипломом

Усть-Коксинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего жителя с.Усть-Кокса, который признан виновным в использовании заведомо подложного документа. По данным сайта прокуратуры РА, в начале июля 2017 года осужденный с целью трудоустройства в дополнительный офис филиала ПАО «Сбербанк России» в с.Усть-Кокса предоставил заведомо подложный диплом о высшем образовании на свое имя.

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в сумме 10 тыс. руб. С назначенным наказанием прокуратура района согласилась.