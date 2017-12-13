Глава Усть-Коксинского района не явился в суд по иску Макарова

Глава Усть-Коксинского района Республики Алтай Олег Акимов не явился на заседание суда по иску скандального алтайского журналиста Руслана Макарова о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд поручил приставам передать повестку лично в руки муниципальному чиновнику. Если он в очередной раз проигнорирует «приглашение», речь может зайти о принудительном доставлении главы, сообщил ИА «Банкфакс» г-н Макаров.

Руслан Макаров раскрыл суть его претензий к главе района, а также объяснил, как развивались события. По его словам, с г-ном Акимовым он почти не знаком и виделся с ним считанные разы. Однако накануне сентябрьских выборов в райсовет их интересы пересеклись. «На выборах я ему помогал, но исключительно потому, что на безрыбье и рак рыба. Но потом рак начал пятиться назад. 16 ноября я к нему пришел и спросил, не сломалась ли у него задняя передача. Дело в том, что после выборов он поменял политическую и мировоззренческую ориентацию. Тогда он меня из кабинета выставил, но я не комплексую на эту тему. Однако на следующий день он собрал депутатов и сказал, что я его шантажировал — насколько я знаю, не пояснив, чем конкретно. Когда мне стало об этом известно, предложил разобраться по-хорошему, чтобы он просто извинился. Он отказался. Поэтому я и подал иск: у меня остался единственный вариант — суд. Потому что для журналиста подобные заявления означают конец карьеры», — описал свое видение ситуации Руслан Макаров.

Журналист также рассказал, что Олег Акимов не явился на заседание суда 12 декабря. В связи с этим суд поручил приставам лично вручить главе повестку на следующее заседание 21 декабря. «Дело в том, что во время речи Олега Акимова в зале присутствовали семь депутатов, пятерых из них опросили вчера. Что интересно, никто не подтвердил, что прозвучали слова о шантаже, хотя депутаты якобы оппозиционные, от народа. Якобы кто-то отвлекся, а у кого-то память плохая... Представитель Акимова — штатный юрист администрации. В ее первом возражении фактически признается, что заявление перед депутатами было сделано, но сейчас она все отрицает. В итоге если 21 декабря Акимов и два оставшихся депутата придут в суд, то, возможно, в тот же день разбирательство завершится. Однако если глава района не придет, то приставы могут и принудительно доставить его в зал заседаний», — сообщил г-н Макаров.

Он уточнил, что в рамках иска требует от главы района опровергнуть заявление о якобы имевшем место шантаже и выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Отметим, что с самим Олегом Акимовым в момент подготовки материала связаться не удалось — по указанному в приемной администрации Усть-Коксинского района телефону никто не брал трубку.