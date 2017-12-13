"По совокупности"? "Царя-депутата" Шлака заменил Сергей Кундиус из Барнаула

Источник в Усть-Коксинском районе сообщает, что в центральной районной больнице произошла кадровая перестановка. Обязанности главврача теперь исполняет Кундиус Сергей Александрович, врач, приглашенный из Барнаула (судя по результатам поиска в Интернете, Сергей Кундиус не просто врач, а кандидат медицинских наук).

Что же касается бывего главврача и действующего депутата Госсобрания от "Единой России" Сергея Шлака, об увольнении которого министр здравоохранения РА Владимир Пелеганчук объявил еще 4 декабря, он, по словам источника, в очередной раз оказывал медицинскую помощь в не совсем адекватном состоянии (пьяным? с похмелья?) и, несмотря на то, что на этот раз пациентка выжила, дело для него может закончиться судом, с чем, возможно, и связана кадровая перестановка..

Якобы, господином Шлаком была допущена ошибка при проведении интубации пациентки (непреднамеренная интубация пищевода?), при этом рентгеновский снимок пациентки с неправильно введенной трубкой оказался не только в истории болезни (откуда его можно изъять для сокрытия улик), но и на руках у одного из врачей.

Ранее мы публиковали письмо о гибели девочки в результате, судя по всему, врачебной ошибки господина Шлака под названием "Халатность врачей налицо".