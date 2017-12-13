Состоялось заседание суда по иску Руслана Макарова к Олегу Акимову

12 декабря состоялось первое заседание по иску скандального алтайского журналиста Руслана Макарова к главе Усть-Коксинского района Олегу Акимову, получившему должность осенью 2017 года. Претензии журналиста касаются защиты чести, достоинства и деловой репутации, указано в карточке на сайте суда.

На данный момент суть иска не известна, Руслан Макаров не смог оперативно прокомментировать ситуацию ИА «Банкфакс». Однако известно, что г-н Макаров долгое время находится в оппозиции к действующим властям региона и Усть-Коксинского района, историю их непростых взаимоотношений можно было проследить на заблокированном ныне сайте газеты «Листок» и даже в публикациях «районки» «Уймонские вести». В частности, в публикациях последней Руслана Макарова обвиняют в непримиримости его оппозиции к муниципальной власти, в комментариях на сайте «Листка» его прямо обвиняют в том, что он якобы «продался».

Нельзя исключать, что причиной иска стали публикации схожей направленности, а Олега Акимова вычислили по IP. Возможно, глава района допустил неосторожные высказывания о журналисте во время одного из своих официальных выступлений, что также могло привести к судебным разбирательствам.

Напомним, что в октябре 2016 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал правительство России выплатить 1500 евро алтайскому журналисту Руслану Макарову («Листок», «Холодный белок»), принудительно помещенному в психбольницу после критики главы Республики Алтай. В регионе дело Руслана Макарова длилось с середины 2012 года. Тогда на приеме у психиатра корреспондент якобы заявил, что хочет убить главу республики Александра Бердникова. Суд неоднократно назначал психиатрические и лингвистические экспертизы в различных организациях, Макарова отправили на принудительное лечение в психбольницу, где он объявлял голодовку, а затем сбежал. При этом сам пострадавший большую чать заседаний игнорировал. 30 декабря 2013 года Руслана Макарова признали виновным по ч. 2 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, совершенная по мотивам ненависти или вражды к какой-либо социальной группе). С учетом смягчающих обстоятельств его приговорили к одному году условно.