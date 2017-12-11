Свояк свояку не свояк? Претендентами на должность главы администрации Усть-Коксинского района стали Кулигин и Микрюков

Конкурсная комиссия под председательствованием главы Аппарата губернатора Анатолия Донских отобрала две кандидатуры для районных депутатов для выбора главы администрации муниципального образования. Как и ожидалось, ими стали Олег Кулигин и Виталий Микрюков, отмечает "В Горном".

Виталий Микрюков. Заместитель главы администрации Усть-Коксинского района по сельскому хозяйству. Свояк Сергея Гречушникова.

Олег Кулигин. Руководитель бизнес-инкубатора РА. Свояк Александра Бердникова.

Справка: свояк - муж сестры жены.