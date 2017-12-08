В Усть-Коксинком районе ребенок провалился под лед и утонул

Следователи в Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребенка, провалившегося под лед на реке Кастахта. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону. Как пишет Интерфакс, в четверг мальчик 2010 года рождения после школы вместе со сверстниками, играя на реке, прыгал на тонком льду и, провалившись под лед, утонул.

По данному факту следственными органами организована доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также проверены действия педагогов школы. Кроме того, планируется дать правовую оценку работе органов системы профилактики.