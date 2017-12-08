400 млн рублей, которые не успели освоить на строительстве моста в Тюнгуре, пообещали вернуть

В Республике Алтай продолжают строить мост через Катунь в Усть-Коксинском, возведение которого было остановлено в связи с финансовыми проблемами строителя – новосибирской компании «Сибмост».

Как сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай, о намерении завершить строительство моста стало известно в ходе встречи главы региона Александра Бердникова с руководителем Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Романом Старовойтом в Москве.

Мост в Усть-Коксинском районе начал строиться в 2016 году. Мост должен связать села Тюнгур и Кучерла и стать частью крупного проекта по закольцеванию Чуйского тракта через Инегень с Усть-Коксинским районом. Общая стоимость строительства моста оценивается в 1 млрд рублей. На его возведение было выделено 625 млн рублей. Сооружение должны были сдать в конце 2017 года, отмечают Сибновости.

Строительством занялся новосибирский «Сибмост», однако вскоре у предприятия возникли финансовые трудности и угроза банкротства. Строительство было приостановлено, возникла вероятность потери финансирования.

По словам Александра Бердникова, Роман Старовойт и министр транспорта РФ Максим Соколов предоставили ему гарантии того, что «в 2018 году в республику будут возвращены не освоенные 400 миллионов рублей для завершения строительства моста».