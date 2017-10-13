По стопам Облогина - глава Усть-Коксы попалась на внедорожнике

Как стало известно, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении главы МО «Усть-Коксинское сельское поселение» Нины Бухтуевой и директора Усть-Коксинского МУП "Тепловодстрой Сервис" Марины Слатвинской.

6 октября в пятницу депутат районного совета Иван Бобров на сессии подал депутатский запрос об исчезновении из Усть-Коксинской сельской администрации автомобиля ВАЗ-2131 ("Нива"). На этой машине ездила глава сельского поселения Нина Бухтуева.

Во вторник 10 октября сотрудниками ФСБ было проведено изъятие документов из сельской администрации. Как стало известно, автомобиль "Нива", принадлежащий администрации, был передан "за ненадобностью" в другое муниципальное учреждение - МУП "Тепловодстрой Сервис", заведующее в сельском поселении жилищно-коммунальным хозяйством. Через месяц после передачи автомобиль, опять же "за ненадобностью", был продан. Причем, без объявления аукциона и торгов, что является грубым нарушением закона. Счастливым обладателем "Нивы" случайно оказался гражданин Николай Свистунов, гражданский муж Нины Бухтуевой.

Интересно, что всю эту комбинацию Нина Бухтуева провела уже после ареста Виктора Облогина. Схема приватизации движимого народного добра была ею усовершенствована добавлением посредника в лице Марины Слатвинской (бывшей, кстати, кандидатом в районные депутаты на прошедших выборах), но все равно оказалась далеко не идеальной.

Нина Бухтуева более 20 лет прослужила в рядах МВД, становилась победителем областного социалистического соревнования за звание «Лучший по профессии». С 2002 года по решению администрации Усть-Коксинского района была назначена директором лагеря «Беловодье». В 2008 годы избралась на должность главы МО «Усть-Коксинское сельское поселение», в 2013 году - переизбралась.

Вот как пишет о ней в своем стиле газета "Уймонские вести":

Проснувшись рано утром, взяв в руки лыжные палки, она каждый день направляется в сторону горы Лысухи. Пройдя скандинавской ходьбой полуторачасовой маршрут, умывшись родниковой водой, возвращается домой. Быстро управившись с хозяйством и позавтракав с мужем, спешит на свою очень ответственную работу. Она же глава самого многочисленного в районе сельского поселения района.

Душа болит за все: более 300 детей от полутора до трёх лет ждут очереди в детские сады, дороги требуют немедленного ремонта, в микрорайонах «Восточная» и «Башталинка» проблемы с электричеством, в Курунде, Кастахте и той же «Башталинке» – с водоснабжением; наступает пожароопасный период; впереди приход большой воды... Каждый день приходят люди со своими заботами, надо их внимательно выслушать, постараться помочь. Хорошо, что у неё надёжные коллеги, ответственные, добросовестные. Они её опора и надежный тыл.

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Марина Слатвинская с самого создания уже 11 лет возглавляет МУП "Тепловодстрой Сервис". Как и Нина Бухтуева, является близким человеком бывшего главы Усть-Коксинского района Сергея Гречушникова.

Из предвыборной программы Марины Слатвинской на выборах в районный Совет депутатов в 2017 году:

"В 1983 г. окончила Усть-Коксинскую среднюю школу, поступила в Новосибирский геологоразведочный техникум, который окончила в 1986 году. Работала в Хабаровском крае. В 1994 году вернулась в Усть-Коксу. Работала почтальоном, инспектором налоговой службы, инспектором паспортно-визовой службы, специалистом в финансовом управлении администрации района. 7 лет возглавляю в МУП «Тепловодстрой Сервис». Имею два образования: юридическое и экономическое. Замужем, двое детей. За всю свою трудовую деятельность освоила множество навыков и умений, постоянно нахожусь в развитии. По роду деятельности приходится заниматься юридической работой, вникать в технические характеристики оборудования и коммуникаций, осуществлять взаимодействие с министерствами и ведомствами Республики Алтай, тесно сотрудничать с отделами администрации района и сельских поселений.

Хочу заверить вас, дорогие мои избиратели, что в случае моего выбора Вы поймете и увидите, что в моем лице на территорию Огневского сельского поселения приходит реальная сила, способная решать самые сложные и наболевшие вопросы и проблемы.

С уважением, кандидат в депутаты МО «Усть-Коксинский район» Слатвинская Марина"

Источник: "В Горном"