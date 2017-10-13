Чего ждать от нового главы Усть-Коксинского района?

Усть-Коксинский район в Республике Алтай, похоже, может стать очагом нестабильности и противостояния между региональными властями и местной политэлитой. Идеологами этой «перезагрузки», по данным источников «Банкфакса», выступают новый глава Усть-Коксинского района Олег Акимов и небезызвестный в муниципалитете бизнесмен Сергей Уханов.

Почти 20 лет Усть-Коксинским районом руководил Сергей Гречушников. Его полномочия истекли в марте 2017 года. По новому закону, главой района должен был стать спикер райсовета, которым на тот момент являлся Олег Акимов, однако восемь депутатов сложили с себя полномочия, в результате чего райсовет лишился кворума, стал неправомочным и был распущен. Досрочные выборы в представительный орган прошли в единый день голосования, 10 сентября. После этого народные избранники определились с главой района (им все же стал г-н Акимов) и теперь должны на конкурсной основе выбрать главу администрации. Конкурс назначен на 15 декабря и уже частично сформирована соответствующая комиссия. В настоящее время обязанности главы районной администрации исполняет Ольга Абросимова.

Интересно, что в составе комиссии от райсовета нет ни одного представителя единороссов. Как пишут «Новости Горного Алтая», там не оказалось и депутатов с каким-либо заметным опытом работы. Наблюдатели связывают этот факт с попыткой Олега Акимова при помощи комиссии заранее подобрать «правильного» кандидата на должность главы администрации района и тем самым «узурпировать» власть. Стоит отметить, что именно с его подачи оказался нарушен паритет зарплат двух руководителей муниципалитета: будущий глава администрации сможет зарабатывать максимум 43 тысячи рублей в месяц, тогда как сам г-н Акимов — 86 тысяч рублей.

По утверждению инсайдеров, в действительности главным идеологом «фронды» в Усть-Коксинском районе является вовсе не г-н Акимов, а предприниматель Сергей Уханов. По данным газеты «Уймонские вести», г-н Уханов имеет довольно примечательную биографию. Так, он переехал в алтайское село Катанда из Новосибирска в 1998 году. Незадолго до этого г-н Уханов стал соучредителем нескольких фирм. Другим соучредителем некоторых компаний, где у Сергея Уханова была доля, являлся организатор и руководитель преступного сообщества Александр Трунов, ныне отбывающий 22-летний срок в колонии строгого режима за ряд громких заказных убийств, пишут «Уймонские вести». Несколько лет г-н Уханов являлся директором ОАО «Катанда», однако учредители компании уволили его «за неэффективный менеджмент и финансово-материальную недостачу». Позднее было возбуждено уголовное дело по факту хищений в ОАО «Катанда». После этого предприниматель подался в сельские депутаты, а затем и в депутаты более высокого — районного уровня.

Как отмечают эксперты, ответственность за происходящее Усть-Коксинском районе лежит, в первую очередь, на бывшем его руководителе Сергее Гречушникове, не сумевшем за 20 лет ни сплотить вокруг себя разобщенные местные элиты, ни взрастить достойного преемника. Кроме того, местные единороссы высказывают претензии в адрес секретаря республиканского отделения «Единой России» Владимира Тюлентина, якобы бросившего подведомственную ячейку на произвол судьбы и не оказавшего должной поддержки в ходе выборов по партийной линии. Как бы то ни было, «ползучий переворот» в Усть-Коксинском районе не мог не вызвать серьезную озабоченность республиканских властей: в правительстве РА опасаются не только проблем экономического характера, но и возможных демаршей в сфере национальной политики со стороны нового руководства муниципалитета. На прошлой неделе глава республики Александр Бердников уже выразил свое отношение к новой власти в районе. «В Усть-Коксе новый глава района, пусть берет на себя ответственность за ситуацию на местах. Будет хорошо работать — орденом «Тан Чолмон» наградим, плохо — пусть отвечает перед людьми. Я его всячески буду поддерживать, но вопросы с подготовкой школ нужно было решать пооперативнее», - заявил г-н Бердников, рассказывая об итогах совещания, посвященного вопросам готовности образовательных учреждений к учебному году.

Как сообщают источники ИА «Банкфакс», Олег Акимов не торопится выстраивать конструктивные отношения с региональной властью, открыто игнорируя советы «старших товарищей» по поводу организации внутренней политики в подконтрольном муниципалитете. Вряд ли такой расклад устроит команду бывшего милицейского генерала Бердникова, в силу профессиональной специфики не склонного к долгим переговорам. По прогнозам, дальнейшее нарастание противостояния в Усть-Коксе может привести к кризису власти в муниципалитете по сценарию, напоминающему турочакский. Более того, нестабильная ситуация в районе уже спровоцировала беспокойство республиканских силовиков, чему в немалой степени способствовали пограничный характер территории (с юга муниципалитет граничит с Казахстаном, а также находится в непосредственной близости от Монголии и Китая) и высокий уровень преступности (Усть-Коксинский район, несмотря на не самое многочисленное население, является одним из лидеров в Республике по этому показателю).

Добавим, в настоящее время на федеральном уровне обсуждается вопрос о возможности введения в России особого статуса для национальных республик. Данный статус среди прочего предполагает особый порядок выделения средств из федерального бюджета, отмену прямых губернаторских выборов, расширение полномочий правоохранительных структур и т. д. В данном контексте претензии Усть-Коксинского района на «автономию» могут стать дополнительным агрументом в правомерности и своевременности принятия подобного решения. В этом случае РА может ожидать ужесточение внутренней политики и переход в разряд своеобразных «генерал-губернаторств».

Комментарий от пользователя пользующегося ник-неймом "Горыныч" (*орфография и стилистика сохранены):

В целом ситуация описана верно. Олег Акимов, судя по первым сессиям райсовета под его началом в ранге главы района - типичный унтер-офицер держиморда Пришибеев. А Сергей Ханов - его рупор, так как сам Акимов связно мысли свои (если они, конечно, есть) высказать не может. Но муниципальные выборы они выиграли в чистую, используя недовольство населения разными аспектами жизни в удалённом горном районе (от плохих дорог до плохой работы районной больницы, причины у этих без объективные, виновным Акимов и Ханов назначили бывшего главу района Сергея Гречушникова, к слову, всем бы районам таких глав!) Умело оседлали и национального конька. Хотя район в большей степени русский, а не алтайский, но алтайцы активнее голосуют, чем местные кержаки. Если бы выборы в райсовет состоялись, когда главой был Гречушников, то расклад в депутатском корпусе, скорее всего, был бы другой. И нелояльностей не в пресловутом адмресурсе. Просто без Гречушникова его бывшие "соратники" вели предвыборную кампанию неумело и неуклюже. И теперь им это может аукнуться. Кому-то придётся покинуть администрацию, а кому-то "лечь" под Акимова. Возможно, даже и без кавычек. Это, конечно, их личное дело, а вот то, что новый глава района не в зуб ногой хозяйственно-экономических вопросах, но при этом чрезвычайно честолюбив и склонен к явному преувеличению собственной значимости - для района беда. А корень всего этого в изменении выборных правил. Эл Курултай РА (впрочем, как и Заксобрание АлтКрая) вместо всенародный прямых выборов главы района узаконили вариант кастрированной демократии: глава теперь избирается из числа депутатов. Если раньше, чтобы стать главой района, нужно было набрать от трёх до пяти тысяч голосов, то теперь Акимову потребовалось менее трёхсот (в районе примерно 17 тысяч жителей, включая неголосующих детей, конечно).

Зачем Эл Курултая понадобилось менять форму выборов? Вариантов ответа может быть много. В том числе и такой: парламентарии хотят перетянуть одеяло на себя сначала на муниципальном уровне, затем на региональном, затем - на федеральном. То есть сменить форму правления с президентской на парламентскую. И та, и другая имеют свои плюсы и минусы. Но как показывает опыт безудержного парламентаризма в России начале 1990 годов, и Украинской Рады сегодня, для славян, видимо, предпочтительнее президентский вариант.

Однако, вернемся, в Усть-Коксу. Судя по всему, часть "соратников" из команды Сергея Гречушникова, уже прогнулась под нового славу. По-житейски понятно: кому же хочется лишать своих кресел и неплохих на общем районном фоне зарплат. Часть - по-тихому саботирует, а некоторые даже и огрызаются. С открытым забралом бьётся, пожалуй, только районка "Уймонские вести". Силы явно не равные. Наверняка, железобетонное акимовское большинство в райсовете просто урежет субсидирование, и редакцию придётся закрывать на клюшку. Возможно, подключат прокуратуру и ещё какие-то проверяющие органы. Возможны и другие способы "оптимизации". Популярности Акимову удушение "Уймонки" не добавит, так как в районе её многие читают и уважают, но он и Уханов, будут подавать это как собственный подвиг: мол, сэкономленные на газете деньги пойдут на поддержку детсадов и т.д. Хотя на самом деле, они пойдут на приобретение представительной машины для Акимова, на его немаленькую зарплату и содержание аппарата райсовета ( как минимум - юриста, главбуха, личного шофера Акимова и т.д.). Впрочем "газетных" денег на это не хватит.

Ну, да Бог с ней с газетой. Скорее всего, "два шага назад" получатся и в целом в развитии района. Сначала "посыпется" районное здравоохранение, затем образование, затем сельское хозяйство... И тревожные симптомы уже налицо. Хотелось бы, конечно, ошибиться, ведь большинство жителей района не виноваты