Почта, телеграф…

Тревожные новости поступают из села Мульта. Сегодня в усть-коксинскую редакцию поступил звонок от жительницы Мульты. Мультинцы узнали, что в ближайшее время собираются закрыть почтовое отделение, которое работает на три села: Мульта, Замульта и Маральник.

Информация поступила из надежного источника, но насколько всё серьезно станет известно на следующей неделе. При этом неизвестно, что станет с сотрудниками почты и куда за услугами связи придется обращаться мультинцам.

Может, конечно, учитывая юбилейность 2017-года, подумать, что идут профилактические революционные работы. Захотят, к примеру, революционеры-подпольщики захватить почту и телеграф… а их нету.

Хотелось бы отметить, что Мульта и Замульта – села немаленькие, с большим количеством новостроек. Маральник – селение поскромнее, но отдаленное от цивилизации. Шутки, шутками, но закрытие мультинского почтового отделения создаст немало проблем жителям и гостям этих трех сел.

Мы будем следить за развитием ситуации.

«ЛИСток в Усть-Коксе»