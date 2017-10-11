Дракон Беловодья

Из Усть-Коксинского района доносятся странные вести – вроде как революция случилась. На пост главы района вместо единоросса, как положено в других районах, выбрали... другого единоросса. Причём выбрали его родиновцы и коммунисты. Перед этим же еще один единоросс покинул пост главы района и избрался в райсовет, но уже не как единоросс. Что же на самом деле происходит в этом самобытном крае, известном на всю Россию кому как Шамбала, кому как Беловодье?

Вкратце напомним, как заваривалась каша. В марте этого года истекли полномочия у главы района Сергея Гречушникова. Назначив исполнять обязанности главы своего заместителя Ольгу Абросимову, он куда-то ушел. Как оказалось, ушел он из партии «Единая Россия», а пришел на место депутата райсовета самовыдвиженцем. К тому времени взбунтовавшийся против своего спикера Совет депутатов распустился совершенно и пришлось депутатов выбирать заново. Новый состав оказался довольно странным и был полон революционного духа. На этой волне депутаты решили прокатить выдвинутого партией «Единая Россия» бывшего начальника Усть-Коксинского ДРСП Александра Кассира, благо что большинство в новом райсовете совсем не за единороссами. Но затем то ли страх взял депутатов, то ли что ещё, и главой района большинством голосов избрали другого единоросса – Олега Акимова. Этот персонаж коксинцам известен давно. В прошлом Акимов семь лет проработал в должности начальника райотдела милиции, затем пошел на повышение в город. После ухода Александра Сакладова из МВД Акимов занял его место, но ненадолго, по какой-то причине полковника милиции понизили в должности до начальника хозяйственного отдела министерства, после чего комиссовали по состоянию здоровья. Тогда Олег Акимов вернулся к месту прохождения службы в ранние годы и занялся своей политической карьерой, став депутатом районного совета, а затем избравшись на пост председателя районного парламента. Есть мнение, что подвигла его на это группировка, связанная с именем нынешнего главы Усть-Канского района Григоря Пильтина. С приходом к власти Олега Акимова в Усть-Коксе эта группировка контролирует практически половину Республики Алтай на территориях, преимущественно населенных этническими алтайцами. Подробнее о реинкаринированной «банде четырех» и угрозе националистического реванша в Республике Алтай мы расскажем в наших последующих публикациях.

Несмотря на то, что новоизбранный глава района – единоросс, группа поддержки у него оказалась разнопартийная. Это и не мудрено, ведь выдвиженцев «Единой России» в райсовет прошло всего пятеро из девятнадцати депутатов. Однако, как оказалось, партийность не играет теперь никакой роли. Реальным заводилой и кукловодом акимовской группировки является «родиновец» Сергей Уханов, бывший совладелец обанкротившегося ООО «Катандинский маслосырзавод». Сразу же после избрания Олег Акимов мечет громы и молнии в сторону районной газеты «Уймонский вестник», которая не опубликовала в номере, посвященном прошедшей сессии райсовета, ни одного портрета нового главы, а как будто бы в насмешку над ним были опубликованы фотографии Сергея Уханова, опрокидывающего урну с бюллетенями депутатов. С «районкой» у главы дело не заладилось давно, и поэтому освещение «усть-коксинской революции» велось бывшим корреспондентом «Листка» Русланом Макаровым, затем открывшим свой медийный ресурс «Холодный белок». Однако контроль над газетой пока остается у Ольги Абросимовой, исполняющей обязанности главы администрации до назначения нового главы по новым правилам. До этого времени из материальных благ Акимову удалось отвоевать только бывший кабинет Гречушникова, который было приказано отмыть с хлоркой и выбросить ненужный хлам, оставшийся от прежнего хозяина. Но в битве за символы власти потерпел Олег Викторович и первое поражение – служебный автомобиль «Тойота Ленд Крузер» бывшего главы ему не достался. Помнится, подобный же конфликт произошел в Чемальском районе, когда избранная главой района Александра Механошина начала борьбу за кабинет бывшего главы района Родиона Букачакова.

Примерный срок нового назначения – 15 декабря, до этого времени должна сформироваться комиссия, решающая, кто будет главой администрации района. На сессии райсовета, прошедшей 6 октября, депутатами были определены четыре члена комиссии от райсовета, ими стали Сергей Уханов («Родина»), Илья Щеглов (самовыдвиженец), Иван Бобров (самовыдвиженец), Светлана Майманова (КПРФ). В конкурсную комиссию не были включены ни члены «Единой России», ни занимающие статусные должности депутаты. Исполняющая обязанности главы районной администрации Ольга Абросимова призвала избрать в комиссию «людей квалифицированных, имеющих солидный опыт работы, знакомых с функционированием социальной сферы, хотя бы с высшим образованием – ведь комиссии предстоит определить, насколько претенденты на пост главы администрации готовы к этой работе». Депутаты к мнению Абросимовой не прислушались. Еще четверо членов комиссии будут назначены главой Республики Алтай Александром Бердниковым, он, кстати, уже успел поделиться впечатлениями о работе нового главы Усть-Коксинского района, пообещав ему орден «Тан Чолмон», если тот будет хорошо работать. В ответ Акимов на сессии райсовета пошутил своеобразно, определив будущему главе администрации зарплату в 40 тысяч рублей, заявив, что если новый глава администрации будет ударно работать, то его наградят повышением жалованья. И снова Ольга Абросимова была возмущена, но, опять же, депутаты к мнению Абросимовой не прислушались. Что примечательно, в своем репортаже с сессии райсовета Руслан Макаров не упомянул о том, что тем же решением, уменьшающим зарплату главе администрации, самому главе Акимову зарплата была увеличена. Как заявляет сайт «Новости Горного Алтая», вместо 57 тысяч рублей в месяц Акимов будет получать 86 тысяч. Мы решили посмотреть, сколько же составляла зарплата бывшего главы Гречушникова и самого Акимова в бытность его председателем райсовета. Как показывает антикоррупционная декларация за 2016 год, в прошлом году доходы Сергея Гречушникова составляли один миллион 628 тысяч 940 рублей, то есть примерно по 135 тысяч рублей в месяц. Но при всем этом Гречушникову далеко до своей супруги, заработавшей за прошлый год два миллиона 685 тысяч 320 рублей. Следует помнить, что указаны все доходы чиновника, например, сюда же плюсуется пенсия и доходы от ценных бумаг и вкладов в банках. Что интересно, Акимов ненамного отстал по зарплате от Гречушникова – в прошлом году доходы Акимова составили один миллион 466 тысяч 630 рублей, это примерно 122 тысячи рублей в месяц. Но в отличие от супруги Гречушникова, пенсионерка Акимова получает в год всего лишь 119 тысяч 162 рубля. То есть можно ожидать, что реальный доход Олега Акимова в будущем приблизится к цифре под двести тысяч рублей в месяц. Депутаты райсовета молча приняли факт, что новый глава района имеет право на ещё большую зарплату, ничего не сказал по этому поводу и присутствовавший депутат Госсобрания - Эл Курултай Республики Алтай Виктор Хабаров, которого называют автором новой концепции муниципальной власти, наоборот, поддержавший главу района в его противостоянии с и.о. главы администрации, сравнив главу района с президентом и спикером в одном лице, а главу администрации – с премьер-министром правительства, исполняющим приказы президента и парламента. Теперь можно ожидать, что такая же катавасия ждет жителей и других районов, в которых уже осенью следующего года пройдут выборы глав по новым правилам.

Разношерстная коалиция привела к власти Олега Акимова, ведомая одной идеей – не допустить возвращения изрядно надоевшего Сергея Гречушникова, однако многие депутаты уже жалеют о своем выборе, ведь он не принес спокойствия. Есть легенда про дракона в пещере, которого не может убить ни один рыцарь. Потому что, когда рыцарь убивает дракона - он сам становится драконом. Драконом не становятся в один момент. Сначала дракон все еще думает, что он рыцарь. Он не замечает, как с каждым днем его латы превращаются в чешую, меч - в хвост, через краги растут железные когти, а пар изо рта выходит со все более заметными языками пламени. Друзья отворачиваются от тебя и вокруг остается только шайка падальщиков.

Константин Козлов